Андрей Соловьёв

Техника ленивого лифтинга: простой способ вернуть тонус ногам лежа на боку

Внутренняя поверхность бедра — это "спящий гигант" вашего тела. В обычной жизни она практически выключена. Пока вы идете по прямой или сидите в офисе, эти мышцы отдыхают, постепенно теряя тонус и превращаясь в ту самую проблемную зону, которая "радует" дряблостью. Ни бег, ни обычная ходьба не заставляют их проснуться. Чтобы вернуть стройность, нужно сменить вектор атаки.

Тренировка ног на улице

Анатомия лени: почему бедра теряют форму

Приводящие мышцы — это целая группа, а не один мускул. Их задача — сводить ноги вместе. Но когда мы в последний раз делали это движение с усилием? В итоге зона обвисает, создавая "эффект желе". Даже если у вас талия уменьшается за счет других практик, бедра могут оставаться критической точкой. Организм хранит здесь резервный жир, который уходит неохотно.

"Проблема в том, что внутренняя часть бедра не получает нагрузки при стандартном шаге. Нужно либо делать глубокие приседания плие, либо изолированные махи. Без этого мышцы просто атрофируются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Многие пытаются решить вопрос через функциональную силу, налегая на общие упражнения. Но для этой зоны нужен ювелирный подход. Это как в футболе: можно пробежать 10 километров, но не сделать ни одного полезного паса. Так и здесь — вы можете устать, но не нагрузить нужный пучок мышц.

Техника "ленивого" лифтинга: поднимаем и подтягиваем

Самое эффективное — это простота. Лежа на боку, вы исключаете лишнюю нагрузку на позвоночник, что особенно важно, если фитнес после 50 лет становится необходимостью, а не прихотью. Здесь не нужна взрывная мощь, важна статика и контроль.

Параметр Рекомендация
Темп Медленный, с фиксацией вверху
Дыхание Подъем на выдохе, опускание на вдохе
Время По 60 секунд на каждую сторону

Ложимся на бок, опираемся на локоть. Верхнюю ногу сгибаем и ставим перед собой — она будет опорой. Нижнюю ногу выпрямляем. А теперь самое важное: тяните пятку в потолок. Это включает глубокие слои мышц. Если чувствуете жжение — значит, вы попали точно в цель. Часто те, у кого уходит вес, но не живот, замечают, что и бедра поддаются корректировке тяжелее всего.

"Главная ошибка — рывки. Люди пытаются подбросить ногу по инерции. Но в этом упражнении работает не инерция, а сопротивление гравитации. Чем медленнее опускаете ногу, тем лучше результат", — подчеркнул персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Секреты чемпионов: как не бросить на полпути

Построение тела — это не спринт, а марафон. Представьте, что это напряжённая гонка лидеров чемпионата: побеждает тот, кто стабилен. Если вы будете делать упражнение раз в неделю, чуда не произойдет. Но если выделять по 2 минуты каждое утро, метаболизм в этой зоне проснется.

Кстати, утренняя нагрузка работает лучше. Всего 10 минут утром способны настроить тело на жиросжигание на весь день. Это дисциплина, сравнимая с подготовкой профи. Даже если ваши ягодицы подтягиваются от других тренировок, без работы над внутренней стороной бедра силуэт не будет завершенным.

"Не забывайте про положение стопы. Разворачивайте носок на себя. Это натягивает заднюю цепь и заставляет приводящие мышцы работать в полную амплитуду", — отметил инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о тренировках бедер

Как быстро я увижу результат?

При ежедневном выполнении первые изменения в плотности тканей станут заметны через 2-3 недели. Визуальная подтяжка — через месяц регулярных занятий.

Можно ли делать упражнение при болях в пояснице?

Да, положение лежа на боку считается наиболее безопасным. Оно разгружает позвоночник, в отличие от приседаний или выпадов.

Нужны ли утяжелители?

Начинайте с собственного веса. Когда сможете легко выполнять по 30-40 повторений без остановки, можно добавить фитнес-резинку или легкие грузы для ног.

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Андрей Соловьёв
Соловьёв Андрей Валерьевич — инструктор ЛФК с 16-летним стажем. Реабилитация, восстановление движений и работа с хронической болью.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Протест Словакии: что стоит за громкими заявлениями депутатов о выходе из ЕС
Корюшка как драйвер развития: зачем на гастро-фестивале в Анадыре раздали 450 кг рыбы
Крах трамвайных сетей: почему обновление транспорта в России буксует уже десятилетия
Гармония бизнеса и здоровья: Благовещенск перенимает опыт китайской медицины для корпоративного оздоровления
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе
Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Последние материалы
В клетке наедине с медведями: заповедник Магаданский планирует открыть новый туристический аттракцион
Прощание с оригиналом: почему Дом Шарапова в Сыктывкаре невозможно спасти
Протест Словакии: что стоит за громкими заявлениями депутатов о выходе из ЕС
Корюшка как драйвер развития: зачем на гастро-фестивале в Анадыре раздали 450 кг рыбы
Крах трамвайных сетей: почему обновление транспорта в России буксует уже десятилетия
На карту капает, а в кредите отказ: банки начали рубить заявки из-за новых правил проверки
Гармония бизнеса и здоровья: Благовещенск перенимает опыт китайской медицины для корпоративного оздоровления
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
