Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Вместо марафона — офисный стул: штурмуем нижний пресс без похода в спортзал

Спорт

Сидячий образ жизни — это не приговор, а вызов. Когда нет времени на полноценный поход в зал, ареной для битвы с лишними сантиметрами становится обычный офисный стул. Здесь не нужно бежать марафон, важно включить в работу глубокие слои мышц, которые обычно "спят" во время работы за компьютером.

Плоский живот
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плоский живот

Кошка-корова: мобильность против застоя

Это упражнение — база для тех, кто хочет убрать жировой фартук и разгрузить поясницу. В классической йоге оно выполняется на четвереньках, но на стуле эффект массажа внутренних органов сохраняется. Вы буквально выдавливаете отек из области живота, заставляя кровь циркулировать активнее.

"Главная ошибка — делать это упражнение сразу после обеда. Дайте организму 1,5-2 часа на первичную переработку пищи, иначе вместо бодрости получите дискомфорт и тяжесть", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Механика проста: на вдохе прогибаемся, раскрывая грудную клетку, на выдохе — максимально округляем спину. Это динамическое сокращение — отличная разминка перед тренировкой, даже если она проходит в рамках офисного перерыва.

Подъем ног: штурм нижнего пресса

Если "Кошка" — это про лимфодренаж, то подъем ног — это чистая силовая нагрузка на поперечную мышцу. Именно она отвечает за то, чтобы живот не вываливался вперед. Когда мы отрываем стопы от пола и удерживаем их на весу, создается статическое напряжение, сопоставимое с "планкой".

Параметр Эффект упражнения
Целевые мышцы Нижний пресс, подвздошно-поясничная мышца
Результат Уменьшение объема нижней части живота

Для продвинутых: попробуйте упражнение с полотенцем для живота, зажав его между коленями во время подъема. Это подключит еще и внутреннюю поверхность бедра. Главное — не задерживайте дыхание, иначе давление подскочит быстрее, чем пульс у болельщика в матче, где Краснодар вырвал первую строчку турнирной таблицы.

Русский твист: лепим талию сидя

Косые мышцы живота часто игнорируют, а ведь именно они создают тот самый заветный силуэт. "Русский твист" на стуле заставляет корпус работать на скручивание. Это мощный рычаг для сжигания висцерального жира. Чем медленнее поворот, тем глубже проработка.

"Скручивания стимулируют перистальтику кишечника. Если вы чувствуете застой, такие повороты работают лучше любого аптечного средства, ускоряя метаболизм", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев специально для Pravda.Ru.

Держите руки перед собой, а ноги чуть приподнимите. Это заставит вас ловить баланс, включая в работу мелкие мышцы-стабилизаторы. Подобная зарядка помогает быстрее проснуться и запустить жиросжигание на весь рабочий день.

Ножницы: финишный спурт

Завершаем комплекс классикой. "Ножницы" на стуле — это не просто махи ногами, это борьба с гравитацией. Чтобы удержать ноги параллельно полу в течение минуты, требуется недюжинная выносливость. Это упражнение напоминает функциональные тренировки бойцов: минимум амплитуды, максимум напряжения.

"Для коррекции фигуры важна системность. Даже сидячие упражнения дадут результат, если делать их ежедневно, дополняя базовым контролем рациона", — отметил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков в интервью Pravda.Ru.

Помните, что плоский живот начинается не в зале, а с дисциплины. Даже если вы тренируетесь в офисном кресле, результат придет. Как в большом спорте: важна не яркость старта, а упорство на дистанции.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать живот только этими упражнениями?

Эти упражнения укрепляют мышечный корсет и улучшают лимфодренаж. Однако для полного избавления от жира нужно следить за дефицитом калорий и общей активностью.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Поскольку нагрузка умеренная, комплекс можно выполнять ежедневно. Это идеальный способ разогнать кровь при сидячей работе.

Нужна ли разминка перед такой гимнастикой?

Упражнение "Кошка-корова" само по себе является отличной разминкой, подготавливающей позвоночник к нагрузке.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по тренировкам Павел Кузнецов, нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье похудение
Новости Все >
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Выжатый лимон за миллионы: как не купить китайское такси на вторичном рынке
Ловушка на асфальте: почему выход из машины не спасает от проверки документов
Цунами из таксопарков: почему лизинговые гиганты обрушили цены на подержанные машины
Ловушка на пять тысяч: когда разметка на парковке превращается в законную декорацию
Состав продукта написан как шифр: как понять, что вы на самом деле едите
Экологическая удавка: как городские пробки убивают современные дизели
Физика вместо химии: наностолбики превращают пластик в смертельное оружие против вируса
Семья разваливается не из-за кризисов: ошибка в самом начале делает из любви изнуряющий марафон
Технический прорыв Тольятти: как обновляют агрегаты в Granta и легендарной Niva
Сейчас читают
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки

Узнайте, как быстро и просто приготовить идеальную намазку из тунца с легкими шагами, которая станет вкусным дополнением к столу.

Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Последние материалы
Невидимый барометр: о каких системных сбоях предупреждает ваш мочевой пузырь
Цифровой пропуск в азиатский отпуск: как не застрять на границе Вьетнама из-за одной ошибки
Брови могут старить лицо: 7 хитростей, которые возвращают чёткость и свежесть
Питомец подаёт сигналы, а вы их игнорируете: жесты, которыми животные просят вас остановиться
Комфорт превратился в проблему: какие автомобильные опции прошлого подвели водителей
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Такого не было 130 лет: в США из-за рекордной засухи сгорает урожай пшеницы
Эра автопутешествий: почему россияне всё чаще выбирают автомобиль для туризма в 2026 году
Кошка ест чаще — толстеет быстрее: оптимальный режим питания, о котором забывают владельцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.