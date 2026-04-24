Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Ловушка ледяного двигателя: главные ошибки новичков в начале тренировки

Спорт

Выходить на силовую тренировку без разминки — это как выводить болид на трассу с ледяным двигателем. Мотор зачихает, коробка хрустнет, а заезд закончится в первом же кювете. Запомните железное правило: разминка не должна превращаться в акт самосожжения. Если через 15 минут разогрева вы чувствуете, что пора вешать кеды на гвоздь, — вы проиграли этот матч еще до стартового свистка. Правильный разогрев — это ювелирная настройка механизмов, а не изнурительный кросс.

Жим гантелей лёжа
Фото: NewsInfo.Ru by Артем Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жим гантелей лёжа

Кардио-разогрев: не загоните себя раньше времени

Первый тайм начинается с пятиминутки легкого кардио. Нам нужно поднять температуру "масла" в системе, а не сжечь весь запас топлива. Быстрая ходьба, эллипс или скакалка — выбирайте любой снаряд. Главное, чтобы пульс не улетал в стратосферу. Вы должны слегка вспотеть, сохранив способность связно ругаться на арбитра. Если появилась одышка — сбавляйте обороты. Это не финал Лиги чемпионов, а всего лишь прогревочный круг.

"Многие путают разминку с основной тренировкой и приходят к снарядам уже "пустыми". Кардио в начале пути — это просто сигнал организму, что отдых закончен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Суставная гимнастика: смазка для ваших поршней

Когда тело согрелось, пора переходить к "ходовой части". Суставы под штангой испытывают колоссальное давление. Проработка должна быть системной: от шеи до голеностопа. Плавные вращения, контроль траектории, никакой резкости. Особое внимание уделите зонам, которые сегодня примут основной удар. Если в плане ягодичный мостик техника которого требует подвижности таза, не забудьте "разморозить" бедра.

Этап разминки Главная цель
Кардио (3-5 мин) Общий разогрев, подъем пульса
Суставы и динамика Подготовка связок, увеличение амплитуды
Спец. разминка Отработка техники, связь мышц и контроля

Динамика против статики: почему нельзя "замирать"

Статическая растяжка перед силовой работой — это тактическая ошибка уровня кризиса ЦСКА. Замирая в шпагате на полминуты, вы расслабляете мышцы, лишая их взрывной мощи. Нам нужна динамика: махи, выпады, выпады со скручиванием. Вы должны имитировать будущие движения, сохраняя тонус. Это подготовит тело к нагрузке, не превращая его в вареную лапшу.

"Статика уместна только после тренировки. До нее нам нужно активное движение, чтобы поднять порог готовности к рывку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Спецподготовка: ложные замахи и пустой гриф

Специальная разминка — это генеральная репетиция перед премьерой. Делайте те же упражнения, что в программе, но с "детскими" весами. Предстоит жим? Берите пустой гриф. Нужна функциональная сила и выносливость? Повторите связки без отягощения. Это настраивает связь между намерением и действием, позволяя проверить, не "подклинивает" ли сегодня колено или плечо.

Даже если ваша цель — убрать жировой фартук, не игнорируйте силовые паттерны в разминке. Лишние два подхода с минимальным весом не утомят, но спасут от глупой травмы на ровном месте.

Активация кора: стальной каркас безопасности

Перед тем как входить в зону экстремальных нагрузок, затяните ремни. Поперечная мышца живота и разгибатели спины должны проснуться. Планка на 30-40 секунд или упражнение "птица-собака" стабилизируют поясницу. Это ваш бронежилет. Без него тяжелый присед превращается в опасную лотерею, где на кону — здоровье позвоночника.

"Кор — это фундамент. Если он "спит", любая вертикальная нагрузка бьет напрямую по дискам. Минута активации утром или перед залом экономит годы реабилитации", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Помните: грамотная разминка — это не потеря времени, а страховой полис. В зале, как и в горах, ошибки подготовки стоят слишком дорого. Не превращайте тренировку в битву с собственным здоровьем. Выходите на помост разогретым, злым и готовым к победе.

Ответы на популярные вопросы о разминке

Можно ли заменить разминку прогулкой до зала?

Нет. Прогулка — это общая активность. Она не готовит конкретные суставы и мышцы к работе с весами. Считайте это лишь подходом к стадиону.

Сколько должна длиться идеальная разминка?

От 10 до 15 минут. Этого времени хватит, чтобы включить все системы, но не успеть потратить гликоген, необходимый для силовых рекордов.

Нужно ли разминаться, если я тренируюсь дома?

Обязательно. Домашняя утренняя зарядка или полноценный тренинг требуют того же уровня безопасности, что и занятия в элитном фитнес-центре.

Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения здоровый образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.