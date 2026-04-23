Любовь Степушова

ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026

США предложили заменить сборную Ирана на итальянскую на Чемпионате мира по футболу, который пройдёт этим летом, в том числе на их территории.

Фото: commons.wikimedia.org by geisagholian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иран заставляют отказаться от ЧМ-2026 в США

Спецпосланник США по глобальным партнёрствам Паоло Замполли предложил эту замену президенту ФИФА Джанни Инфантино, пишет FT. Замполли аргументировал это тем, что четыре титула чемпиона мира, завоёванные Италией, оправдывают предоставление ей места в турнире.

По данным FT, это предложение является попыткой восстановить связи между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Джорджи Мелони после нападок первого на Папу Римского. Представляется, что Трампу позиция Италии в любом случае совершенно не важна. На самом деле, налицо другая цель — унизить Иран, не гарантируя сборной безопасность, и заставить её саму отказаться от турнира. В этом плане на Тегеран идёт сейчас огромное давление, в том числе через заявление Замполли.

Однако Иран в среду ответил, что он готов к турниру и планирует в нём участвовать. Иранцы просили перенести свои групповые матчи в Канаду или Мексику, но ФИФА отклонила это предложение.

Италия на грани позора

Зато ФИФА вручила Трампу первую "премию за мир". Организация вольна делать всё, что хочет в отношении предстоящего чемпионата мира (хотя её решения могут быть оспорены в судах), но устав организации устанавливает фиксированное количество участников для каждого континента, а это означает, что, в теории, место Ирана должно достаться другой азиатской стране, а никак не европейской.

Тем более, что никаких спортивных достижений сборная Италия не демонстрирует. Её сборная в третий раз подряд не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира, проиграв в решающем матче команде Боснии и Герцеговины в серии пенальти.

Если всё же предположить, что Иран откажется от участия, а Италия согласится на обмен, то это станет позором для четырёхкратного чемпиона мира.

Почему ФИФА позволяет себе двойные стандарты

Сколько уже говорится о том, что спорт должен быть вне политики, а воз и ныне там. Если следовать логике ФИФА, которой она пользовалась, отстраняя Россию от участия в турнирах за СВО на Украине, то США должны быть лишены права принимать чемпионат мира с переносом в страны соорганизаторы — Мексику и Канаду. Проблема в том, что нет коллективной воли. Федерации Глобального Юга молчат, тогда как западные преуспели в коллективном наказании России за СВО. Сразу после её начала в 2022 году 12 европейских футбольных ассоциаций (включая Польшу, Швецию и Чехию) официально отказались выходить на поле против сборной России.

Вот где бы работать нашим дипломатам, но туго, очень туго идёт дело. И инициатива перехода в азиатскую федерацию заглохла.

Дело ещё в том, что крупнейшие рекламодатели ФИФА базируются в США. Показательным станет начало отборочного турнира к ЧМ 2030 года. Если агрессия США против Ирана затянется или будет применено ядерное оружие, а другие страны начнут массово требовать "зеркальных мер", то ФИФА окажется в тупике. Либо её руководству придётся наказывать США, либо полностью отменять политические запреты для России, чтобы вернуть себе имидж всемирной организации.

Это уже имеет место быть, Инфантино начал высказываться за снятие запрета с российских команд, назвав его неэффективным и призывая "сохранять связи открытыми". Тем не менее, УЕФА по-прежнему связывает возвращение России исключительно с прекращением военного конфликта на Украине. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
