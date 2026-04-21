Ловушка для позвоночника: почему классический пресс опасен после пятидесяти лет

Спорт

Забудьте про "армейские" подъемы корпуса из положения лежа. После пятидесяти классические скручивания на пресс превращаются из инструмента здоровья в мину замедленного действия для позвоночника. Пока глянец транслирует кубики на животе, реальная биомеханика диктует свои суровые правила: избыточное сгибание поясницы буквально "выдавливает" межпозвонковые диски, которые с возрастом теряют эластичность.

Пожилая женщина в помещении делает планку

Правда о "слабом прессе" и спине

Миф о том, что для спасения поясницы нужно нещадно качать живот, родом из 80-х. Тогда советская архитектура тела и западный аэробик-бум навязывали динамические нагрузки как единственный путь к силе. Сегодня доказано: постоянная компрессия при скручиваниях — кратчайший путь к протрузиям. Тело в зрелом возрасте требует не "прокачки", а жесткой фиксации.

"Классические скручивания создают колоссальное давление на переднюю часть фиброзного кольца диска. В 50 лет это неоправданный риск, который ведет к хроническому болевому синдрому", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьев.

Вместо того чтобы изматывать позвоночник, стоит обратить внимание на упражнения для спины, которые создают естественный корсет. Мышцы-стабилизаторы — мультифидус и поперечная мышца живота — должны работать как монолит, а не как рычаг для сгибания.

Если не пресс — то что?

Переходим к стратегии "антихрупкости". Наша цель — вернуть силу мышцам без осевой нагрузки. Статика и медленные контролируемые движения заменяют взрывную динамику. Это позволяет укрепить корпус, не вовлекая в процесс изношенные суставы и связки.

Упражнение Почему это лучше скручиваний
Ягодичный мостик Разгружает поясницу, включая в работу всю заднюю цепь.
Птица-собака Тренирует баланс и глубокие стабилизаторы позвоночника.
Боковая планка Безопасно укрепляет косые мышцы без скручивания дисков.

Даже привычные приседания при правильной технике дают больше пользы для мышц кора, чем сотня подъемов туловища. Главное — сохранять нейтральное положение таза и не допускать "клевка" в нижней точке.

"Многие игнорируют, что утренняя зарядка должна начинаться с активации стоп и дыхания, а не с попыток 'накачать' живот. Сила корпуса начинается с устойчивости", — отметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Но планка тоже подходит не всем

Планка — отличный инструмент, но она требует идеального контроля. Если таз "провисает" или поясница избыточно прогибается, польза превращается в яд. Важно помнить, что ходьба для суставов часто оказывается эффективнее любого статического упражнения, если у человека есть лишний вес или проблемы с давлением.

"Грамотный график тренировок после 50 лет базируется на восстановлении. Не пытайтесь копировать нагрузки молодых атлетов — это прямой путь на операционный стол", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Если вы хотите долголетия, откажитесь от идеи "жечь" калории через боль. Биомеханика старения неумолима: любая экстравагантная нагрузка, как в бодибилдинге, выставляет высокий счет вашим связкам и хрящам.

Ответы на популярные вопросы о тренировках после 50

Поможет ли планка убрать живот?

Нет, ни одно упражнение не убирает жир локально. Планка укрепляет мышцы под жировой прослойкой. Для похудения важен общий дефицит калорий и активность.

Можно ли делать скручивания, если спина не болит?

Даже при отсутствии боли накопительный эффект микротравм может проявиться внезапно. Лучше заменить скручивания на упражнение "Мертвый жук" или антиротационные жимы.

Как часто нужно тренировать кор в зрелом возрасте?

Достаточно 2-3 занятий в неделю по 15-20 минут. Главное — регулярность и фокус на технике, а не на количестве повторений.

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьев, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
