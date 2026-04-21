Артём Киселёв

Вместо изнурительного пресса: секретные техники массажа изнутри для тонкой талии

Живот надулся, как парус в шторм? Любимые джинсы предательски жмут, хотя весы показывают привычные цифры? Это вздутие — настоящий саботажник вашей фигуры. Оно крадет талию, создает дискомфорт и портит настроение. Но выход есть, и он не в изнурительном кардио. Нужно просто "выпустить воздух" и заставить пищеварение работать по правилам. Всего три упражнения — и вы снова в форме.

живот
живот

Баласана: перезагрузка системы

Баласана, или поза ребенка — это база. Она работает как мягкий компресс для органов брюшной полости. Когда вы наклоняетесь вперед, бедра создают естественное давление на живот. Это не просто отдых, а тактическое воздействие на внутренние мышцы, которые начинают активнее прогонять газы и снимать спазмы.

"Вздутие часто блокирует нормальный кровоток в области малого таза. Баласана мягко снимает этот застой, возвращая животу мягкость, а вам — легкость", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Чтобы выполнить технику правильно, встаньте на колени и плавно опустите таз на пятки. Наклонитесь так, чтобы лоб коснулся пола. Руки вытяните вдоль тела. Дышите глубоко — именно дыхание животом в этой позе делает 70% работы. Удерживайте положение 1-3 минуты. Это отличный способ подготовить тело, если ваша цель — идеальный пресс и отсутствие выпирающих зон.

Поза освобождения ветра: массаж изнутри

Название говорит само за себя. Эта поза — киллер для метеоризма. Лежа на спине, вы прижимаете колени к груди, создавая мощный рычаг давления на кишечник. В отличие от тяжелых приседаний, здесь нет осевой нагрузки, только чистый функционал для ЖКТ.

Давление бедер на живот Устранение вздутия и выпирания
Глубокое диафрагмальное дыхание Подтяжка поперечной мышцы живота

Лягте на спину, подтяните ноги к животу и обхватите их руками. Можете слегка покачиваться из стороны в сторону — это поможет, если чувствуете хруст в ногах или застой в пояснице. Зафиксируйте позу на 2-4 минуты. Это упражнение часто эффективнее, чем любая планка, когда нужно экстренно сдуть живот перед важным выходом.

"Многие путают жир с отеком и раздутыми петлями кишечника. Правильное механическое воздействие убирает лишние объемы быстрее любой диеты", — объяснил Pravda. Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Маласана: архитектура талии

Маласана, или поза гирлянды, — это глубокий присед, который заставляет работать абсолютно всё. Она ускоряет обмен веществ и заставляет живот "сдуваться" за счет мощного лимфодренажа. Если вы проводите весь день в кресле, Маласана должна стать вашей религией. Она помогает бороться с жировыми отложениями на бедрах и нижней части живота, раскрывая таз.

Поставьте стопы шире плеч, носки в стороны. Присядьте максимально низко, стараясь не отрывать пятки. Растолкните колени локтями, сложив ладони перед собой. Держите спину прямой. В этот момент ваш прогресс буквально виден в зеркале: живот подтягивается, а талия становится четче. Продержитесь в позе 1-3 минуты.

"Маласана — это 'атомная бомба' для застойных процессов. Она стимулирует перистальтику так, как не сможет ни одна ходьба", — отметил в разговоре с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Важно помнить, что даже самые крутые упражнения не сработают, если вы игнорируете основы. Чтобы результат был долгосрочным, иногда требуется жесткая сушка тела или пересмотр рациона, чтобы понять причины объема в этой зоне.

Ответы на популярные вопросы о плоском животе

Помогут ли эти позы, если живот — это жир, а не вздутие?

Позы улучшают кровообращение и помогают мышцам держать форму, но для сжигания подкожного жира нужен дефицит калорий. Однако "сдуть" живот от газов они помогут в любом случае.

Когда лучше делать эти упражнения?

Идеальное время — утро натощак или вечер через 2 часа после еды. Поза освобождения ветра отлично работает даже в кровати сразу после пробуждения.

Нужно ли специальное оборудование?

Нет, достаточно коврика или просто ровного пола. Главное — контролировать дыхание и не делать резких движений.

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, спортивный массажист Денис Захаров, тренер Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы йога фитнес здоровье
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Метаболический прорыв: как десять приседаний заменяют час скучной ходьбы
