Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Магия лимфодренажа: как заставить организм избавиться от навязчивой отечности

Спорт

Отечность — это не приговор, а сигнал системы о застое. К вечеру лицо "плывет", щиколотки исчезают, а любимые джинсы впиваются в талию. Это не лишний жир, а "болото", которое ваш организм не успел разогнать. Вместо того чтобы мириться с тяжестью, пора включать внутренние насосы. Всего два движения способны вернуть телу четкий контур и легкость.

Дыхательные упражнения после тренировки
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыхательные упражнения после тренировки

Упражнение "Тазовые часы": магия пилатеса

Когда мы сидим часами в офисе, область таза превращается в зону отчуждения. Кровоток замирает, жидкость скапливается внизу. "Тазовые часы" — это мягкая манипуляция, которая оживляет глубокие структуры. В отличие от жестких приседаний, здесь важна не сила, а микродвижение. Вы буквально проталкиваете лимфу вверх по центральным сосудам.

Лягте на спину, согните колени. Представьте, что ваш таз лежит на циферблате. На выдохе направьте пупок к полу — это 12 часов. На вдохе мягко прогнитесь, направляя копчик к пяткам — это 6 часов. Двигайтесь плавно, без рывков. Этот метод гораздо эффективнее для эстетики живота, чем бездумная техника планки с проваленной поясницей.

"Часто люди путают застой жидкости с лишним весом. Работа с тазовым дном и диафрагмой помогает убрать лишние сантиметры с талии буквально за неделю за счет оттока лишней воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Такая практика создает плоский живот дома без изнурительных скручиваний. Вы работаете с глубокой мускулатурой, которая держит внутренние органы. Ощущение "распертости" в животе уходит вместе с лишней водой.

"Ножной насос": спасение для уставших ног

Гравитация — главный враг наших вен. Весь день она тянет жидкость вниз. Чтобы вернуть её обратно к сердцу, нужно заставить икроножные мышцы работать. Упражнение "ножной насос" — это самый быстрый способ избавиться от "свинцовых" ног. Если забить на это, никакие кремы не спасут от ощущения раздутости.

Параметр Результат выполнения
Скорость лимфотока Увеличивается в 2-3 раза
Объем лодыжек Визуально уменьшается сразу

Техника проста: поднимите ноги вверх (можно опереть на стену) и начните активно работать стопами. Носок на себя — носок от себя. Это механическое сдавливание сосудов мышцами. Регулярность важнее интенсивности. Даже если вы придете с тяжелой тренировки, это движение снимет спазм лучше массажа.

"Без движения стоп жидкость просто стоит в тканях. Это база для тех, кто хочет иметь эстетичные мышцы ног без эффекта рыхлости и дряблости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Дренажные упражнения — это база, но не забывайте про рацион. Слишком много сахара или соли на ночь сведут на нет все усилия "насоса". Вы просто будете перекачивать воду, которая намертво держится глюкозой и натрием.

"Многие пьют мочегонные вместо того, чтобы просто подвигаться. Это ошибка. Именно мышечное сокращение — единственный законный способ разогнать застой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы об отеках

Поможет ли обычная ходьба так же, как эти упражнения?

Ходьба полезна, но при сильных отеках гравитация мешает оттоку. Подъем ног выше уровня сердца в сочетании с работой стоп ("насосом") дает результат в разы быстрее, так как жидкость стекает вниз под собственным весом.

Можно ли делать эти упражнения при болях в пояснице?

Упражнение "Тазовые часы" как раз рекомендуется при дискомфорте в спине. Оно снимает напряжение с поясничного отдела и возвращает подвижность позвоночнику, в отличие от жестких осевых нагрузок.

Как часто нужно делать этот комплекс?

Для видимого эффекта достаточно 5 минут перед сном или сразу после работы. Это не полноценная тренировка, а гигиена сосудов, которую можно выполнять ежедневно.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы вес тело спорт фитнес организм здоровье тренировка упражнения
Новости Все >
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Душевное гостеприимство на службе фронта: как ярмарки Салехарда помогают нашим бойцам
Челябинский путь к долголетию: как 13 тысяч шагов в Миассе меняют физическое состояние жителей
Ваш отпуск под угрозой: челябинцам посоветовали проверить загранпаспорт на скрытые цифровые ошибки
Вопреки вызовам приграничья: как Белгородская область совершила образовательный рывок федерального уровня
Цифровой прорыв: в Липецкой области открыли первый в России учебный центр Бизнес ГигаХаб для развития ИИ
Судебное разбирательство в Воронеже: аэропорт ответит за ущерб от упавшего дерева
Между мифом и документом: эксперты поставили точку в споре о возрасте Белгорода
Сейчас читают
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Бизнес
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития
Последние материалы
Литиевый хаос в облаках: как не остаться без электроники во время предстоящего отпуска
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Тишина по закону: владельцев шумных автомобилей ждут новые санкции в 2026 году
Правила выбора шлейки для собак: мнение зоотехника Сергея Пахомова и экспертов
Эндокринолог Екатерина Орлова: как нерегулярный график приема пищи провоцирует перегрузку печени
Секрет бархатистого горохового супа: как добиться ресторанной текстуры на домашней кухне
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Холодная поверхность и мгновенный нагрев: главные аргументы в споре индукции и классики
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.