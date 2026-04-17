Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Хватит терпеть хруст в ногах: одна минутная тренировка в кровати вернет вам легкость походки

Спорт

Проблемы с коленными суставами — это не приговор, а сигнал к действию. Артрит и хронические боли сковывают движения, но правильно подобранная нагрузка способна вернуть мобильность. Главное правило: начинать медленно, слушать свое тело и постепенно увеличивать интенсивность. Если вы только вступаете на путь восстановления, крайне важно обеспечить безопасное пространство вокруг себя и не забывать о водном балансе в процессе занятий.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Подъем прямой ноги: база для стабильности

Простое, но эффективное движение. Сядьте на стул, удерживая спину ровно. Выпрямите одну ногу и поднимите её перед собой. Зафиксируйте положение на 10 секунд, после чего плавно опустите. Для достижения результата требуется 10 повторений на каждую сторону. Это упражнение помогает укрепить бедра, что критически важно, когда тренировки уже работают на вашу выносливость.

Комплексная растяжка: от пола до кровати

Для предотвращения искривления колена используйте упражнение в положении лежа. Положите свернутое полотенце под лодыжку, а вторую ногу согните. Сильно прижмите заднюю часть рабочего колена к поверхности, считая до пяти. Минимум пять повторений для каждой ноги ежедневно помогут сохранить эластичность тканей.

"При выполнении упражнений на растяжку крайне важно избегать резких движений. Плавность — залог того, что сустав получит питание, а не новую микротравму", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Растяжка ног также возможна сидя на полу. Тяните колено к груди, скользя стопой по поверхности. Удерживайте пять секунд и выпрямляйте ногу обратно. Если пол недоступен, используйте поверхность дивана и поднос в качестве скользящей опоры. Такие фитнес дома практики позволяют поддерживать тонус без посещения зала.

Функциональный тренинг: шаги и подъемы

Имитация повседневных действий отлично укрепляет связки. Упражнение "Шаги вперед" выполняется на нижней ступеньке лестницы. Поднимайтесь одной ногой, приставляйте вторую и спускайтесь обратно. Со временем можно использовать более высокие ступени, превращая рутину в эффективные кардио упражнения.

"Функциональные движения, такие как подъем со стула без помощи рук, заставляют работать мышцы-стабилизаторы. Это основа реабилитации при болях в суставах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Специальные техники и работа с весом

Использование валика (свернутого полотенца) под коленом позволяет изолированно проработать квадрицепс. Надавите на валик, натягивая носок на себя — пятка должна слегка оторваться от опоры. Это создает необходимое напряжение без ударной нагрузки. Также полезно упражнение "Скрещенные ноги": сидя на краю стола, скрестите лодыжки и давите ногами друг на друга, создавая сопротивление.

Для наглядности сравним основные типы нагрузки при болях в коленях:

Тип упражнения Основная цель
Изометрические (удержание) Укрепление мышц без движения сустава
Динамические (шаги, подъемы) Восстановление амплитуды движений

"Помните о балансе питательных веществ. Даже при лечебной физкультуре важно соблюдать правильные нормы БЖУ, чтобы организм имел ресурсы для восстановления тканей сустава", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье коленей

Можно ли делать упражнения через боль?

Легкий дискомфорт допустим, но острая, резкая боль — сигнал к немедленной остановке. Упражнения должны приносить облегчение в долгосрочной перспективе, а не усиливать воспаление.

Как часто нужно тренироваться?

Идеальный график — дважды в день (утром и вечером) для простых подъемов ног и один раз в день для полноценного комплекса растяжки.

Что делать, если трудно опуститься на пол?

Большинство упражнений адаптированы для выполнения на стуле, диване или кровати. Используйте подручные средства (подушки, доски) для комфорта.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес советы питание здоровье упражнения физкультура
Новости Все >
Борьба за избирателя: КПРФ внесла законопроект по запрещению блокировок мессенджеров без суда
Орелстат зафиксировал снижение цен на сметану и картофель на 2-2,7% в апреле 2026 года
В поселке Орловской области построят фонтан за 12 миллионов рублей
Мощность терминала в Магадане вырастет в 2,6 раза после модернизации инфраструктуры
Сергей Кравцов назвал Ивановскую область лидером по внедрению научного профиля в школах
Больше не транзит: как Воронеж планирует задерживать едущих в Крым туристов
Новые лифты стали слабым звеном многоэтажек: причина оказалась неприятнее износа
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Сейчас читают
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Новости спорта
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Риэлтор Кирилл Фёдоров: ключи не дают право на проживание для родственников в квартире
Хватит терпеть хруст в ногах: одна минутная тренировка в кровати вернет вам легкость походки
Борьба за избирателя: КПРФ внесла законопроект по запрещению блокировок мессенджеров без суда
Орелстат зафиксировал снижение цен на сметану и картофель на 2-2,7% в апреле 2026 года
Штамп в паспорте больше не нужен: список стран, где россиян ждут на майские праздники без виз
Кроссоверы на каждом шагу: китайские автомобили завоевывают Россию в 2026 году
В поселке Орловской области построят фонтан за 12 миллионов рублей
Мощность терминала в Магадане вырастет в 2,6 раза после модернизации инфраструктуры
Ни грамма муки и масла: секрет ленивого десерта из йогурта, который не вредит фигуре
Иран нашел лазейку в блокаде США: корабли проникают в Залив по хитрому маршруту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.