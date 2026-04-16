Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Как убрать живот: секретный метод, который работает даже тогда, когда классический пресс бессилен

Спорт

Плоский живот — цель, к которой многие идут через бесконечные скручивания и жесткие ограничения, но результат часто разочаровывает. Дело в том, что лишний объем в этой зоне формируется не одной причиной, а сразу несколькими — от питания и уровня активности до сна и даже осанки. Разобраться в механике процесса куда важнее, чем слепо увеличивать количество упражнений. В этом материале — о том, почему растет живот и какие привычки действительно помогают вернуть ему форму.

Плоский живот
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плоский живот

Почему растет живот: три главных врага

Прежде чем атаковать проблему, нужно понять ее структуру. Визуальный объем создают три фактора. Первый — висцеральный жир, который прячется глубоко и обволакивает органы. Второй — сбои в работе ЖКТ, вызывающие вздутие. Третий — слабый мышечный корсет, не способный удерживать органы в тонусе.

"Белок насыщает надолго и требует много энергии на переваривание, разгоняя метаболизм", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Коррекция питания: база плоского живота

Для результата критически важен дефицит калорий. Исключите сахар и быстрые углеводы: выпечку и газировки, которые мешают процессу сжигания жира. Уберите трансжиры из покупных соусов и полуфабрикатов. Сделайте ставку на клетчатку из овощей и зелени — она поддерживает нормальную работу пищеварения. Контролируйте потребление соли, чтобы избежать отеков.

Что добавить в рацион Что исключить
Белок (курица, яйца, творог) Сахар и белая мука
Клетчатка (овощи, отруби) Фастфуд и майонез
Чистая вода (30 мл на 1 кг веса) Избыток соли и соусы

Тренировочный процесс: от кардио до вакуума

Скручивания не жгут жир, они укрепляют мышцы под ним. Чтобы убрать прослойку, нужны домашнее кардио или плавание. Силовые нагрузки крайне важны: чем больше мышц, тем выше расход энергии. Используйте приседания и выпады для активации метаболизма.

"Но секрет успеха — в грамотном режиме, адаптированном под ваши цели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер Максим Егоров.

Для создания формы используйте вакуум живота натощак и классическую планку. Также полезны физическая подготовка общего типа и обратные скручивания, которые подтягивают нижнюю часть пресса. Важен правильный график тренировок, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Сон и осанка как скрытые инструменты

Недостаток сна провоцирует чувство голода и тягу к сладкому. Спите не менее 7-8 часов. Управляйте нагрузками, чтобы не перегружать систему. Следите за положением тела: коррекция осанки визуально подтягивает живот мгновенно. Когда вы сутулитесь, внутренние органы давят на брюшную стенку, создавая ненужный объем.

"Следите, чтобы поясница не прогибалась", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о похудении в области живота

Можно ли убрать живот только качая пресс?

Нет, упражнения укрепляют мышцы, но жировая прослойка уходит только при общем дефиците калорий.

Помогает ли вакуум сжигать жир?

Вакуум укрепляет внутреннюю поперечную мышцу, что делает живот плоским и подтянутым, но не является жиросжигающим упражнением в прямом смысле.

Почему живот не уходит при диете?

Причиной может быть высокий уровень стресса, недостаток сна или нарушение осанки, при которой живот выпячивается вперед.

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер Максим Егоров, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы фитнес питание здоровье похудение тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.