Павел Кузнецов

Между формой и истощением: как пройти марафон сушки тела, не допустив ошибок новичков

Спорт

Сжигать жир и одновременно наращивать мышцы — это не миф из качалок девяностых, а тонкая математика рациона. В фитнес-центрах этот запрос остается топовым, но большинство проваливается уже на старте. Почему? Потому что путают "сушку" с голоданием. Настоящая сушка — это не самоистязание, а жесткий контроль над составом тарелки, где каждый грамм белка работает на удержание рельефа, пока дефицит энергии выжигает лишнее.

Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце
Девушка с мускулистым телосложением держит полотенце

Что такое сушка тела на самом деле

Сушка — это ювелирный процесс снижения подкожного жира при максимальном сохранении мышечной массы. Здесь не работают экстремальные диеты. Если вы решите просто "не есть", организм первым делом пустит в расход ваши мышцы, превращая тело в дряблую копию былого величия. Секрет успеха кроется в стабильном, но не агрессивном дефиците калорий. Это временный марафон длиной в 2-3 месяца. Дольше — опасно для метаболизма.

"Сушка — это не просто про похудение. Это попытка обмануть природу, заставив её отдавать жир, но беречь белковые структуры. Без грамотного графика тренировок и выверенного меню вы просто получите истощение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Важно понимать: моментального эффекта не будет. Если стрелка весов летит вниз слишком быстро, вы теряете воду, а не жир. Настоящий рельеф проступает медленно, как изображение на старой фотографии. Для поддержки тонуса в этот период часто используют пилатес или мягкие техники растяжки, чтобы не перегружать центральную нервную систему.

Золотые правила БЖУ и расчет калорий

Белок — это ваш щит. На сушке его потребление должно вырасти до 2.2-3.0 г на кг веса. Жиры обеспечивают работу всех систем организма, их доля — около 20-30%. Углеводы — это топливо. Их мы подрезаем, но не выключаем полностью, иначе тренировки превратятся в муку. Для расчета базы идеально подходит формула Миффлина-Сан Жеора, которая учитывает ваш возраст, рост и вес.

Параметр Рекомендация на сушке
Белки 2.2-3.0 г на кг массы тела
Жиры 0.8-1.0 г на кг массы тела
Дефицит ккал 10-20% от суточной нормы

Создав дефицит, нужно внимательно следить за реакцией. Если за две недели прогресса нет — урезаем еще 100 ккал. Если же силы покинули чат, а сон стал прерывистым — вы перегнули палку. Часто новички пытаются компенсировать дефицит бешеной активностью, но забывают, что ходьба для суставов в избыточном количестве так же вредна, как и полный застой.

"Главная ошибка — резкое исключение углеводов. Это путь к срыву. Сочетайте правильное питание и упражнения для позвоночника, чтобы поддерживать общую мобильность тела в условиях нехватки энергии", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

На сушке ваш лучший друг — цельная еда. Куриное филе, индейка, белая рыба и яйца должны стать базой. Из углеводов выбираем гречку, булгур или киноа. Овощи — в неограниченном количестве (зеленые лучше всего), они дают объем и клетчатку, спасая от чувства голода. В бан-лист отправляются "пустые" калории: сахар, покупные соусы, алкоголь и переработанное мясо. Даже если вы практикуете эффективные упражнения ежедневно, лишний бургер перечеркнет недельный прогресс.

Особое внимание — кулинарной обработке. Забудьте про сковородку с маслом. Только гриль, пар или запекание. Если вы офисный сотрудник, готовьте контейнеры заранее. Это лучший антидот от соблазна перекусить печеньем. Помните, что даже домашнее кардио требует энергии, которую нужно брать из качественных источников, а не из быстрых сахаров.

Особенности режима для мужчин и женщин

Мужчинам на сушке проще за счет тестостерона и исходно большей мышечной массы. Однако им критически важно не опускать жиры ниже планки, чтобы не "уронить" мужское здоровье. Женщинам же стоит быть в разы аккуратнее. Женский организм яростно защищает жировые депо, и слишком жесткий дефицит может привести к сбою цикла. В этот период стоит сместить фокус на тонус мышц, а не на экстремальное похудение.

"Для женщин критически важно отслеживать состояние кожи и волос. Дефицит микронутриентов на сушке проявляется мгновенно. Иногда стоит добавить гимнастику для щек, чтобы лицо не выглядело изможденным при потере жировой прослойки", — отметил спортивный диетолог Игорь Королёв.

Кроме того, мужчинам на сушке часто не хватает взрывной энергии. Чтобы не растерять силовые показатели, рекомендуется вводить бёрпи и отжимания в тренировочный цикл. Это поможет разогнать метаболизм без вреда для набранного "мяса".

Ответы на популярные вопросы о сушке

Можно ли делать сушку без силовых тренировок?

Нет. Без нагрузки на мышцы организм решит, что они не нужны, и сожжет их в первую очередь вместе с жиром. Системный прогресс в фитнесе требует весов.

Нужно ли пить много воды?

Да, вода необходима для вывода продуктов распада белков и поддержания эластичности тканей. Минимум 30 мл на кг веса.

Правда ли, что от молочки на сушке "заливает"?

Это индивидуально. Лактоза может задерживать воду у чувствительных людей, но прямой связи с накоплением жира здесь нет. Если нет отеков — творог в помощь.

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, спортивный диетолог Игорь Королёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы тело спорт фитнес похудение диетология
