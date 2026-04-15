Специалисты объясняют, как экстравагантные нагрузки в бодибилдинге влияют на суставы

Бодибилдинг — это сделка с дьяволом, где на кону стоит ваша биология. На сцене, под софитами, атлеты напоминают античных богов. Но когда свет гаснет, остаются шрамы, диализ и инвалидные коляски. Это индустрия, которая сначала возносит на олимп, а затем перемалывает кости. Мышцы — это временная аренда, а не собственность. И цена этой аренды часто оказывается непосильной.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бодибилдер качает бицепс

Арнольд и Коулман: две стороны медали

Арнольд Шварценеггер — единственный, кто договорился со временем. Семикратный "Мистер Олимпия" вовремя сменил позирование на политику и кино. Да, в 77 лет он не "Терминатор".

Мышцы сдулись, кожа стала тоньше. Но он живет, крутит педали велосипеда и сохраняет рассудок. Его секрет — мышцы без химии растут медленно, а на бешеной фармакологии держатся лишь до первого серьезного сбоя. Арнольд вовремя сошел с дистанции.

"Организм не прощает экстремальных перегрузок. Когда вы работаете с весами за 300 кг, суставы и позвоночник буквально превращаются в труху. То, что мы видим у ветеранов — это закономерный итог игнорирования физиологии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ронни Коулман выбрал другой путь. Восемь титулов, 136 кг сухой массы и приседания с весом танка. Итог: 13 операций на позвоночнике. Сегодня "Король" передвигается на коляске.

Его тело — это руины величественного замка. Ронни говорит, что не жалеет, но его пример — это наглядное пособие того, почему тянете больше — выглядите хуже в долгосрочной перспективе, если техника принесена в жертву эго.

Эстетика и её обрушение: Леврон, Принц, Бадель

Кевин Леврон был эталоном. Но попытка триумфального возвращения в 52 года обернулась катастрофой. Пустые бедра, рыхлая кожа, отсутствие былой магии. Природа не терпит камбэков после полувекового юбилея.

Том Принц и вовсе заплатил жизнью. Отказ почек, диализ и смерть в 52 года. Профессиональный спорт выпил его до дна. Если вы думаете, что огромные руки не растут по шаблону - вы правы, они растут на огромных дозах препаратов, которые убивают фильтры организма.

Атлет Цена успеха Ронни Коулман Инвалидная коляска, 13 операций Том Принц Отказ почек, смерть в 52 года Деннис Вульф Травма позвоночника, полная потеря формы

Густаво Бадель и Деннис Вульф — еще два примера "испарения" объемов. У Баделя не выдержало сердце. Вульф "растаял" после операции на позвоночнике. Как только уходит возможность тренироваться на пределе и принимать поддержку, тело стремительно возвращается к базовым настройкам. Часто эти настройки выглядят жалко по сравнению с былым величием.

"Многие забывают, что мышечная масса требует колоссального ресурса для поддержания. Если вы не подпитываете её правильным завтраком и режимом, организм начинает "поедать" мышцы, чтобы спасти жизненно важные органы", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Стратегия выживания: вовремя нажать на тормоз

Виктор Ричардс — миф бодибилдинга. Он обладал чудовищной массой, но вовремя сказал "стоп". Сегодня это обычный мужчина с животиком. Он выбрал жизнь вместо подиума. Ему не нужно выполнять пуловер, чтобы поразить судей. Он просто живет. И это, пожалуй, самая большая победа в спорте, который привык забирать всё.

"В игровых видах спорта мы видим похожую картину: как только уходит дисциплина и регулярная нагрузка, атлет 'поплыл'. Но в бодибилдинге это происходит в разы быстрее из-за гормональных качелей", — отметил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Если вам за 40, и вы решили "накачаться как в кино" — притормозите. Бодибилдинг после сорока — это не про объемы, а про сохранение подвижности. Вам не нужна спина как у Ронни, если за неё придется платить операциями. Вам нужна сила, которая позволит завязывать шнурки в 80 лет без одышки и боли.

Ответы на популярные вопросы о последствиях бодибилдинга

Почему мышцы так быстро "сдуваются" после завершения карьеры?

Это вопрос метаболической целесообразности. Огромная мышечная масса энергетически невыгодна организму. Без запредельных нагрузок и фармакологической поддержки тело избавляется от 'лишнего' балласта, чтобы снизить нагрузку на сердце и почки.

Можно ли сохранить здоровье в профессиональном бодибилдинге?

Профессиональный спорт и здоровье — понятия полярные. Можно минимизировать урон, как это сделал Шварценеггер, но избежать возрастных дегенеративных изменений в суставах и тканях при работе с экстремальными весами практически невозможно.

