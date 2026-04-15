Дмитрий Миронов

Специалисты объясняют, как экстравагантные нагрузки в бодибилдинге влияют на суставы

Бодибилдинг — это сделка с дьяволом, где на кону стоит ваша биология. На сцене, под софитами, атлеты напоминают античных богов. Но когда свет гаснет, остаются шрамы, диализ и инвалидные коляски. Это индустрия, которая сначала возносит на олимп, а затем перемалывает кости. Мышцы — это временная аренда, а не собственность. И цена этой аренды часто оказывается непосильной.

Арнольд и Коулман: две стороны медали

Арнольд Шварценеггер — единственный, кто договорился со временем. Семикратный "Мистер Олимпия" вовремя сменил позирование на политику и кино. Да, в 77 лет он не "Терминатор".

Мышцы сдулись, кожа стала тоньше. Но он живет, крутит педали велосипеда и сохраняет рассудок. Его секрет — мышцы без химии растут медленно, а на бешеной фармакологии держатся лишь до первого серьезного сбоя. Арнольд вовремя сошел с дистанции.

"Организм не прощает экстремальных перегрузок. Когда вы работаете с весами за 300 кг, суставы и позвоночник буквально превращаются в труху. То, что мы видим у ветеранов — это закономерный итог игнорирования физиологии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ронни Коулман выбрал другой путь. Восемь титулов, 136 кг сухой массы и приседания с весом танка. Итог: 13 операций на позвоночнике. Сегодня "Король" передвигается на коляске.

Его тело — это руины величественного замка. Ронни говорит, что не жалеет, но его пример — это наглядное пособие того, почему тянете больше — выглядите хуже в долгосрочной перспективе, если техника принесена в жертву эго.

Эстетика и её обрушение: Леврон, Принц, Бадель

Кевин Леврон был эталоном. Но попытка триумфального возвращения в 52 года обернулась катастрофой. Пустые бедра, рыхлая кожа, отсутствие былой магии. Природа не терпит камбэков после полувекового юбилея.

Том Принц и вовсе заплатил жизнью. Отказ почек, диализ и смерть в 52 года. Профессиональный спорт выпил его до дна. Если вы думаете, что огромные руки не растут по шаблону - вы правы, они растут на огромных дозах препаратов, которые убивают фильтры организма.

Атлет Цена успеха
Ронни Коулман Инвалидная коляска, 13 операций
Том Принц Отказ почек, смерть в 52 года
Деннис Вульф Травма позвоночника, полная потеря формы

Густаво Бадель и Деннис Вульф — еще два примера "испарения" объемов. У Баделя не выдержало сердце. Вульф "растаял" после операции на позвоночнике. Как только уходит возможность тренироваться на пределе и принимать поддержку, тело стремительно возвращается к базовым настройкам. Часто эти настройки выглядят жалко по сравнению с былым величием.

"Многие забывают, что мышечная масса требует колоссального ресурса для поддержания. Если вы не подпитываете её правильным завтраком и режимом, организм начинает "поедать" мышцы, чтобы спасти жизненно важные органы", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Стратегия выживания: вовремя нажать на тормоз

Виктор Ричардс — миф бодибилдинга. Он обладал чудовищной массой, но вовремя сказал "стоп". Сегодня это обычный мужчина с животиком. Он выбрал жизнь вместо подиума. Ему не нужно выполнять пуловер, чтобы поразить судей. Он просто живет. И это, пожалуй, самая большая победа в спорте, который привык забирать всё.

"В игровых видах спорта мы видим похожую картину: как только уходит дисциплина и регулярная нагрузка, атлет 'поплыл'. Но в бодибилдинге это происходит в разы быстрее из-за гормональных качелей", — отметил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Если вам за 40, и вы решили "накачаться как в кино" — притормозите. Бодибилдинг после сорока — это не про объемы, а про сохранение подвижности. Вам не нужна спина как у Ронни, если за неё придется платить операциями. Вам нужна сила, которая позволит завязывать шнурки в 80 лет без одышки и боли.

Ответы на популярные вопросы о последствиях бодибилдинга

Почему мышцы так быстро "сдуваются" после завершения карьеры?

Это вопрос метаболической целесообразности. Огромная мышечная масса энергетически невыгодна организму. Без запредельных нагрузок и фармакологической поддержки тело избавляется от 'лишнего' балласта, чтобы снизить нагрузку на сердце и почки.

Можно ли сохранить здоровье в профессиональном бодибилдинге?

Профессиональный спорт и здоровье — понятия полярные. Можно минимизировать урон, как это сделал Шварценеггер, но избежать возрастных дегенеративных изменений в суставах и тканях при работе с экстремальными весами практически невозможно.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Дмитрий Миронов
Миронов Дмитрий Алексеевич — тренер по силовой подготовке с 18-летним стажем. Работа с нагрузками, техника и долгосрочная форма.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы фитнес здоровье спортсмены
Новости Все >
Нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру… — писала газета Культура 16 апреля 1998 года
Скрытая угроза в деликатесах: новый вирус из морепродуктов атакует зрение
Не дайте долгоносику съесть урожай: как остановить скрытую атаку на клубничных грядках
Битва за урожай без лопаты: как победить агрессивные сорняки без перекопки
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
В Подмосковье установили 108 шериф-балок на трассах в 31 муниципальном округе
Специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров объяснил влияние частоты смены белья на износ матраса
Броня из мангала: как превратить остатки угля в сверхмощный защитный щит
Италия ожидает худшие экономические последствия в ЕС из-за конфликта США и Ирана
Шок на первом занятии: как понять, что ваша мотошкола — пустышка, и не потерять деньги
Сейчас читают
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Наука и техника
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Популярное
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели

История Петера Скиллберга удивляет: как он выживал в застрявшем внедорожнике в арктической Швеции, несмотря на строгие морозы.

60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Житель Курска осужден на 3,5 года колонии за покупку совка и веника на маркетплейсе
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Последние материалы
Утренние котопохищения: как ваша подушка становится командным пунктом для любимца
Кибер-удар по Украине: хакеры из России выведали секреты киевских прокуроров
Эксперты предсказывают падение спроса на отдых в Абхазии из-за новых правил для детей
Премиум сорта томатов удивляют урожайностью и вкусом: удивительные черри и томаты гиганты
Специалисты объясняют, как экстравагантные нагрузки в бодибилдинге влияют на суставы
Мудрость ленивого садовода: как получить рекордный урожай кабачков без хлопот
Экологические риски черноземья: последствия свалок в Моршанском округе Тамбовской области
Скрытая угроза в деликатесах: новый вирус из морепродуктов атакует зрение
16 апреля: рыцарь Ньютон, Ленин в Петрограде и Чарли Чаплин
Вкус родом из СССР: эти классические рецепты лучше модных западных новинок
