Фитнес обманывает новичков: этот режим разрушает результат быстрее десертов и фастфуда

Фитнес — не про героизм и не про наказание себя за лишний десерт. Новички часто совершают одну и ту же ошибку: начинают тренироваться слишком часто, а потом так же быстро сходят с дистанции. На деле куда важнее не количество, а грамотный режим под конкретную цель — будь то поддержание формы, снижение веса или набор мышечной массы. Разбираемся вместе с экспертами, сколько раз в неделю действительно стоит тренироваться и как выстроить график, который даст результат, а не усталость.

Поддержание тонуса: режим "энергосбережения"

Если ваша задача — просто держать мышцы в форме и не задыхаться на третьем этаже, три тренировки в неделю — ваш золотой стандарт. Это позволяет каждой мышечной группе получить нагрузку и, что критически важно, полностью восстановиться. В таком режиме идеально работает минимальный набор оборудования, доступный даже дома.

"Для поддержания здоровья не нужно жить в зале. Достаточно трех фулбоди-сессий. Главное — не засиживаться в дни отдыха. Легкая прогулка или растяжка сделают больше, чем героический подъем штанги раз в месяц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

В выходные дни не превращайтесь в овощ. Чтобы убрать отеки без бега, достаточно простого лимфодренажа по утрам. Это поддерживает метаболизм в рабочем состоянии, пока вы отдыхаете от основных весов.

Похудение: марафон против жира

Когда на кону лишние килограммы, частота нагрузок выходит на первый план. Здесь количество переходит в качество. Оптимально — от 3 до 5 занятий. Но не спешите штурмовать беговую дорожку. Новичкам лучше начинать с коротких циклов. Эффективные интенсивные тренировки по 11 минут могут запустить жиросжигание лучше, чем часовое унылое вышагивание на эллипсе.

Важно понимать: ежедневные скручивания на пресс не уберут живот. Жир горит не локально, а системно. Чередуйте силовые дни с активным кардио, например, используя метод японской интервальной ходьбы. Это позволит держать высокий темп обмена веществ без риска перетренированности.

"При похудении важна регулярность, а не самоистязание. Если вы пропустили тренировку — просто больше походите пешком. Тело любит системность, а не разовые подвиги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Набор массы: работа на фундамент

Строительство мышц — это архитектурный процесс. Здесь правило "больше — значит лучше" не работает. Мышцы растут не во время упражнений, а во время сна и отдыха. Трех мощных силовых сессий в неделю новичку хватит за глаза. Системный подход к нагрузкам - ваш единственный шанс увидеть в зеркале прогресс, а не синяки под глазами.

Для продвинутых атлетов подходит метод обратной пирамиды, когда самые тяжелые подходы делаются в начале. Это требует идеальной техники и восстановления. Если вы чувствуете, что спина начинает "ныть", обратите внимание на здоровье позвоночника - силовые тренировки без крепкого кора опасны.

"Ошибка многих — игнорирование фазы восстановления. Без отдыха вы просто разрушаете свои ткани, не давая им строить новые волокна. Набор массы — это 30 процентов зала и 70 процентов режима питания и сна", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Сравнение режимов тренировок

Цель тренировок Частота (дней в неделю) Поддержание формы 2-3 тренировки Похудение и сушка 3-5 тренировок Набор мышечной массы 3-4 тренировки

Ответы на популярные вопросы о режиме тренировок

Можно ли тренироваться каждый день?

Можно, если это разные виды активности. Например: силовая, на следующий день — йога или прогулка. Ежедневные тяжелые нагрузки ведут к травмам и депрессии нервной системы.

Что делать, если я пропустил неделю?

Не пытайтесь наверстать всё за один день двойной нагрузкой. Начните с 50% от вашего обычного объема — это поможет безопасно вернуться в строй без боли в суставах.

Нужно ли кардио в день силовой тренировки?

Для похудения — да, 15-20 минут после весов. Для набора массы кардио лучше выносить в отдельный день, чтобы не тратить ресурсы, необходимые для роста мышц.

