Тренер Артём Киселёв: как избежать перегрузок и травм при возобновлении занятий спортом

Хватит ждать понедельника, чтобы убить себя в спортзале. Резкий старт после затяжного штиля — это прямая красная карточка вашему здоровью. Пока трибуны требуют рекордов, ваше тело просит элементарной пощады. Если вы решили ворваться в активную жизнь с двух ног, забудьте об олимпийских дистанциях. В спорте, как и в большом футболе, решает не рывок, а стратегия на весь матч. 300 минут активности в неделю — это не приговор, а грамотно выстроенная тактика выживания в условиях офисного плена.

Тактика малых шагов: как не "сгореть" на старте

Многие воспринимают рекомендацию ВОЗ как приказ немедленно пробежать марафон. Ошибка! Начинать нужно с коротких пасов. Если вы находились в глубоком запасе, ваши "десять тысяч шагов" — это миф, который может обернуться травмой. Безопасный способ войти в форму подразумевает постепенность. Пять минут ходьбы сегодня стоят больше, чем час бега, после которого вы месяц не встанете с дивана.

"Не ставьте амбициозные цели сразу. Нагрузка должна расти каплями, а не водопадом. Начните с пяти минут в день, чтобы тело привыкло к самому факту движения, а не к боли в мышцах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Даже Александр Овечкин не сразу стал легендой НХЛ, его путь шел через методичные тренировки. Так и в борьбе с гиподинамией: сначала вы просто встаете с кресла, затем добавляете упражнения для проблемных зон дома. Это база, без которой невозможно построить крепкую оборону против болезней.

Зона комфорта: почему медленные тренировки эффективнее изнурения

Фитнес-индустрия долго продавала нам пот и слезы. Но современная аналитика говорит об обратном: медленные тренировки оказались сильнее изнурения. Работа в так называемой "зоне 2", когда вы можете спокойно разговаривать во время движения, закладывает фундамент выносливости. Это как владение мячом в испанском футболе - контроль важнее беготни.

Тип нагрузки Рекомендуемое время в неделю Умеренная (быстрая ходьба) 150 — 300 минут Интенсивная (бег, кардио) 75 — 150 минут Силовая (отжимания, приседания) 2 раза в неделю

"Две недели бездействия делают из вашего организма хрупкую конструкцию. При возвращении в строй важно не допустить перегрузки сердца, работайте на низком пульсе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Особенно критичен этот подход для тех, кому за 60. В этом возрасте нагрузки защищают от инфаркта, но только если они подобраны с ювелирной точностью. Никакого "бей-беги", только четкий расчет и контроль состояния.

Зимний дриблинг: альтернатива душному залу

Не любите тренажеры? Природа сама создала идеальный воркаут. Зимой даже обычная прогулка превращается в испытание. Активности на свежем воздухе незаметно сжигают калории и тренируют координацию. Ходьба по снегу — это по сути работа с утяжелением, которая держит мышцы в тонусе без лишнего пафоса.

"Если нет возможности посещать зал, используйте прогулки в парке как аналог полноценного кардио. Главное — выдерживать темп и не превращать тренировку в пассивное созерцание сугробов", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по бегу Николай Лебедев.

Помните: спорт — это не всегда погоня за медалями, как на международных стартах паралимпийцев. Для обычного человека победа — это отсутствие одышки на третьем этаже и бодрость по утрам. Перестаньте искать оправдания в отсутствии абонемента. Ваша игровая площадка — весь мир вокруг.

Ответы на популярные вопросы о режиме тренировок

Нужно ли делать 10 000 шагов каждый день?

Это маркетинговая цифра. Если вы новичок, начните с 2000–3000 шагов. Главное — регулярность, а не красивое число в приложении.

Как понять, что нагрузка чрезмерна?

Если вы не можете произнести фразу из пяти слов без перехвата дыхания, вы "загнали" себя. Снижайте темп, переходите на шаг.

Что делать, если пропустил неделю тренировок?

Не пытайтесь "нагнать" упущенное двойной нагрузкой. Начинайте с 50% от своего обычного объема и плавно возвращайтесь в ритм.

