Тренер Артём Киселёв: как избежать перегрузок и травм при возобновлении занятий спортом

Хватит ждать понедельника, чтобы убить себя в спортзале. Резкий старт после затяжного штиля — это прямая красная карточка вашему здоровью. Пока трибуны требуют рекордов, ваше тело просит элементарной пощады. Если вы решили ворваться в активную жизнь с двух ног, забудьте об олимпийских дистанциях. В спорте, как и в большом футболе, решает не рывок, а стратегия на весь матч. 300 минут активности в неделю — это не приговор, а грамотно выстроенная тактика выживания в условиях офисного плена.
Многие воспринимают рекомендацию ВОЗ как приказ немедленно пробежать марафон. Ошибка! Начинать нужно с коротких пасов. Если вы находились в глубоком запасе, ваши "десять тысяч шагов" — это миф, который может обернуться травмой. Безопасный способ войти в форму подразумевает постепенность. Пять минут ходьбы сегодня стоят больше, чем час бега, после которого вы месяц не встанете с дивана.
"Не ставьте амбициозные цели сразу. Нагрузка должна расти каплями, а не водопадом. Начните с пяти минут в день, чтобы тело привыкло к самому факту движения, а не к боли в мышцах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.
Даже Александр Овечкин не сразу стал легендой НХЛ, его путь шел через методичные тренировки. Так и в борьбе с гиподинамией: сначала вы просто встаете с кресла, затем добавляете упражнения для проблемных зон дома. Это база, без которой невозможно построить крепкую оборону против болезней.
Фитнес-индустрия долго продавала нам пот и слезы. Но современная аналитика говорит об обратном: медленные тренировки оказались сильнее изнурения. Работа в так называемой "зоне 2", когда вы можете спокойно разговаривать во время движения, закладывает фундамент выносливости. Это как владение мячом в испанском футболе - контроль важнее беготни.
|Тип нагрузки
|Рекомендуемое время в неделю
|Умеренная (быстрая ходьба)
|150 — 300 минут
|Интенсивная (бег, кардио)
|75 — 150 минут
|Силовая (отжимания, приседания)
|2 раза в неделю
"Две недели бездействия делают из вашего организма хрупкую конструкцию. При возвращении в строй важно не допустить перегрузки сердца, работайте на низком пульсе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
Особенно критичен этот подход для тех, кому за 60. В этом возрасте нагрузки защищают от инфаркта, но только если они подобраны с ювелирной точностью. Никакого "бей-беги", только четкий расчет и контроль состояния.
Не любите тренажеры? Природа сама создала идеальный воркаут. Зимой даже обычная прогулка превращается в испытание. Активности на свежем воздухе незаметно сжигают калории и тренируют координацию. Ходьба по снегу — это по сути работа с утяжелением, которая держит мышцы в тонусе без лишнего пафоса.
"Если нет возможности посещать зал, используйте прогулки в парке как аналог полноценного кардио. Главное — выдерживать темп и не превращать тренировку в пассивное созерцание сугробов", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по бегу Николай Лебедев.
Помните: спорт — это не всегда погоня за медалями, как на международных стартах паралимпийцев. Для обычного человека победа — это отсутствие одышки на третьем этаже и бодрость по утрам. Перестаньте искать оправдания в отсутствии абонемента. Ваша игровая площадка — весь мир вокруг.
Это маркетинговая цифра. Если вы новичок, начните с 2000–3000 шагов. Главное — регулярность, а не красивое число в приложении.
Если вы не можете произнести фразу из пяти слов без перехвата дыхания, вы "загнали" себя. Снижайте темп, переходите на шаг.
Не пытайтесь "нагнать" упущенное двойной нагрузкой. Начинайте с 50% от своего обычного объема и плавно возвращайтесь в ритм.
