Лягте и худейте. Звучит как издевка или дешевый заголовок из газеты объявлений. Но японский мануальный терапевт Тошики Фукуцудзи перевернул игру, предложив не качать пресс до изнеможения, а просто… лежать. Его метод — это не магия, а жесткий расчет на исправление костного каркаса. Если ваш скелет "поплыл", никакой спортзал не спрячет выпирающий живот. Валик под спиной — это ваш персональный судья, который выносит приговор сутулости и возвращает органы на их законные места.
Многие годами убиваются, делая упражнения для ягодиц дома или пытаясь сжечь висцеральный жир, но живот остается на месте. Проблема часто не в калориях, а в смещении костей таза и подреберья. Когда скелет деформируется из-за сидячего образа жизни, внутренние органы буквально "вываливаются" вперед. Метод Фукуцудзи работает как рычаг. Мы возвращаем кости в естественное положение, и визуально талия сужается на глазах. Это отличный способ укрепить тело дома, не вкладываясь в дорогое оборудование.
"Этот метод — классическая статическая растяжка. Она не сжигает жир напрямую, но за счет вытяжения позвоночника и раскрытия грудной клетки живот "подтягивается" чисто механически", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.
Для старта не нужны блины по 20 кг. Достаточно обычного полотенца, свернутого в тугой валик длиной около 40 см.
Если у вас уже есть последствия офисной жизни в виде болей в пояснице, в первые секунды может быть дискомфортно. Но именно здесь зарыт секрет мобильности суставов.
"Статика — мощный инструмент. Главное — выходить из позиции плавно. Не вскакивайте резко, сначала перекатитесь на бок, иначе можно потянуть связки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.
Пяти минут в день достаточно, чтобы запустить процесс. Это не растяжка дома на шпагат, где нужны месяцы. Первые изменения в осанке видны через неделю.
|Параметр
|Метод Фукуцудзи
|Время выполнения
|5 минут
|Основной фокус
|Позвоночник и положение таза
|Эффект для живота
|Визуальное уменьшение объема за счет осанки
Не стоит надеяться только на валик, если ваш рацион напоминает праздник углеводов. Ловушки похудения часто кроются в игнорировании базы: баланса движений и еды.
"Работа с животом всегда комплексная. Японский метод отлично дополняет режим, убирая визуальную дряблость, которую не всегда берет обычный фитнес", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артем Киселев.
Нет. Кровать гасит эффект. Нужен пол или жесткий фитнес-коврик, чтобы валик действительно воздействовал на скелет.
Метод не сжигает жир как кардио. Однако он корректирует силуэт. Ваша талия станет уже не за счет потери килограммов, а за счет правильной конфигурации тела.
Людям с грыжами в острой фазе, протрузиями и травмами позвоночника без консультации врача приступать запрещено.
Планета столкнулась с физической аномалией, которая заставила ведущие научные агентства мира экстренно пересматривать устоявшиеся десятилетиями расчеты и модели.