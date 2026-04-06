Кофе — да или нет: влиянии кофеина на спорт и когда чашка становится лишней

Кофе — это не просто утренний ритуал, а легальный допинг в кармане каждого атлета. Черный напиток мобилизует скрытые ресурсы, заставляет сердце биться чаще и превращает вялую разминку в агрессивный штурм весов. Однако грань между рекордом и визитом к кардиологу тонка. Эффект зависит от дозировки и тайминга. Разберемся, как превратить чашку эспрессо в топливо для побед.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Механика бодрости в спорте

Кофеин не несет в себе калорий, а значит, прямой энергии не дает. Он работает иначе — маскирует усталость. Вещество блокирует сигналы о переутомлении, которые обычно тормозят систему. В итоге вы тренируетесь на высоких оборотах, не замечая "красной зоны". Это особенно важно, когда выполняются сложные базовые упражнения, требующие предельной концентрации внимания.

"Употребление кофеина в дозе от 3 до 6 мг на кг веса за час до занятий повышает общую работоспособность. Для человека весом 70 кг это 210-420 мг кофеина, что равнозначно примерно 1-2 чашкам сваренного кофе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Кому кофе дает преимущество

Напиток идеально подходит для аэробных нагрузок. Бегуны, пловцы и велосипедисты получают заметную прибавку к выносливости. В игровых дисциплинах, таких как силовые тренировки в зале или футбол, кофеин улучшает точность действий. Статистика показывает, что у футболистов точность передач после кофе возрастает более чем на 13%. Если ваша цель — плоский живот, кофеин поможет активнее расходовать жировые запасы в качестве топлива.

Вид нагрузки Эффект кофеина
Кардио (бег, плавание) Повышение выносливости на 10-15%
Силовые (штанга, гантели) Увеличение пиковой силы и числа повторов
Командные (футбол, волейбол) Улучшение реакции и точности паса

Практический гид: сколько и когда пить

Пик концентрации бодрящего вещества в крови наступает через 45-60 минут. Пить кофе непосредственно перед стартом бессмысленно — он "включится", когда вы уже закончите. Оптимально — за час до начала активности. Это время можно использовать для легкой разминки или сделать активные шаги, чтобы подготовить суставы к работе.

"Если сразу после чашечки кофе ваш пульс в покое стал выше 80-90 ударов в минуту, от такого энергетика стоит отказаться. И обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы пьете лекарства", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Когда чашка кофе становится лишней

Кофеин — мощный стимулятор, и у него есть темная сторона. Тревожность, тремор рук и бессонница — частые спутники передозировки. Категорически не рекомендуется пить кофе перед вечерними занятиями: период полураспада вещества составляет до 6 часов. Вместо отдыха вы получите "эффект разбитого корыта". Также стоит быть осторожным тем, кто использует сомнительный чай для похудения, так как сочетание стимуляторов может перегрузить сердце.

"Кофеин маскирует усталость. В итоге ресурсы организма расходуются активнее. А стоит действию кофеина закончиться, наступает резкий упадок сил и вялость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о кофе перед тренировкой

Обезвоживает ли кофе организм во время спорта?

При умеренном потреблении (до 400 мг в сутки) выраженного обезвоживания не происходит. Организм адаптируется к мочегонному эффекту. Однако чистая вода во время занятия остается обязательной.

Можно ли пить кофе на голодный желудок для жиросжигания?

Это ускоряет использование жиров в качестве топлива, но повышает риск изжоги и болей в животе. При чувствительном ЖКТ лучше сочетать напиток с легким перекусом, например, бананом.

Влияет ли кофе на давление при нагрузках?

Да, давление может подняться на 5-10 мм рт. ст. Людям с гипертонией стоит избегать кофеина перед залом, так как он блокирует естественное снижение давления после упражнений.

Экспертная проверка: спортивный диетолог Игорь Королёв, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
