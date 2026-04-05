Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мышцы спят — живот растёт: секретный приём заставляет внутренний кор работать сам

Спорт

Забудьте про бесконечные скручивания и изнурительную работу на рывок. Живот не уходит не потому, что вы мало "пашете" в зале, а потому, что глубокие мышцы-стабилизаторы выключены из игры. Мы привыкли штурмовать рельеф, забывая о фундаменте. Но есть одно движение, которое буквально выжигает лишнее, работая изнутри.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обхват талии

Почему торчит живот: анатомический разбор

Даже у стройных людей порой появляется "спасательный круг". Проблема часто кроется не в подкожной прослойке, а в ослаблении передней брюшной стенки. Если мышцы не держат каркас, внутренние органы начинают давить вперед. Ситуацию усугубляет сидячий образ жизни, когда работа забирает все силы, оставляя нас в статичном, согнутом положении на восемь часов в день.

Часто "вываленный" живот — это результат диастаза или слабости тазового дна. В таких случаях классические прыжки или тяжелые силовые упражнения могут только навредить. Нужно деликатное, но мощное воздействие, которое заставит кровь циркулировать в глубоких слоях тканей, запуская естественные процессы восстановления.

"Многие пытаются 'накачать' живот, не учитывая состояние позвоночника. Если есть боли в пояснице, стандартные упражнения на пресс превращаются в пытку. Нужно начинать с контроля дыхания и статодинамики", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Техника "Сфинкс-подъем": пошаговая инструкция

Это упражнение — гибрид йоги и функционального тренинга. Оно безопаснее, чем правильная планка, так как исключает избыточную нагрузку на поясничный отдел за счет коленно-локтевой опоры. Вы буквально учите свой пресс "собирать" живот обратно.

1. Исходное положение: лягте на живот, приподнимитесь на предплечья (поза сфинкса). Локти строго под плечами, взгляд направлен вперед, макушка тянется вверх.
2. Вдох: максимально раскройте грудную клетку, почувствуйте натяжение мышц живота.
3. Выдох: мощным движением пупок стремится к позвоночнику. Выталкивайте себя вверх, отрывая таз и бедра от пола, переходя в упор на колени и локти.
4. Фиксация: в верхней точке задержитесь на секунду, ощущая, как "горит" весь кор.

Параметр Рекомендация
Количество повторов 20 циклов в спокойном темпе
Регулярность Ежедневно утром натощак
Главный акцент Связка "выдох — подтягивание пупка"

"Для качественного результата важна не длительность тренировки, а включенность мышц. Если вы делаете фитнес дома, следите за тем, чтобы плечи не 'зажимали' уши — это ключ к здоровью шеи", — отметил в бесете с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Почему это работает лучше обычной планки

В отличие от статической нагрузки, динамический подъем из позы сфинкса создает эффект помпы. Мышцы работают в двух режимах: растяжение и сокращение. Это улучшает лимфодренаж в брюшной полости. Когда кровоток усиливается, плотные жировые депо начинают "таять" быстрее. Это идеальная активность для тех, кто хочет плоский живот без прыжков.

Для усиления эффекта можно комбинировать это упражнение с короткими сессиями растяжки. Например, йога для начинающих отлично дополняет функциональный тренинг, снимая мышечные зажимы, которые мешают правильной осанке. Если спина округлая, живот всегда будет вываливаться вперед, какой бы пресс у вас ни был.

"Работа с животом — это всегда комплекс. Если вы добавите к упражнениям три асаны для стимуляции обмена веществ, результат придет в два раза быстрее", — объяснила в беседе с Pravda. Ru тренер по йоге Наталья Климова.

Ответы на популярные вопросы о плоском животе

Поможет ли это упражнение, если вес стоит на месте?

Да, часто эффект плато при похудении связан с тем, что организм адаптировался к нагрузкам. Новое необычное движение "встряхнет" систему и заставит мышцы-стабилизаторы работать по-новому.

Можно ли делать упражнение после 50 лет?

Безусловно. Это щадящий фитнес для сохранения молодости, который не нагружает суставы и не требует специальной подготовки или абонемента в зал.

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по йоге Наталья Климова
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.