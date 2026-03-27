Артём Киселёв

Живот не станет плоским по щелчку: вакуум обещает мгновенное чудо, но даёт совсем другой результат

Вакуум живота — это как БАДы в мире фитнеса. Все ждут от него чуда, магии и мгновенного превращения в обладателя стального пресса, на котором можно колоть орехи. На деле же это упражнение часто переоценивают. Настало время разобрать этот миф по косточкам. Рационально ли включать вакуум в свою программу, или это пустая трата времени, которую лучше заменить на нормальную тренировку без травм?

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия вопроса: за что отвечает вакуум

Вакуумирование брюшной полости происходит за счет сокращения поперечной мышцы живота. Это глубокий слой, "внутренний атлет", про которого в качалках вспоминают редко. Она не создает заветные "кубики" — за эстетику отвечают прямая и косые мышцы. Когда вы делаете классические скручивания, вы работаете на фасад. Вакуум же тренирует фундамент. Это упражнение для пресса, которое не делает вас рельефнее, но удерживает внутренние органы на месте.

"Вакуум — это не про жиросжигание. Это изометрическое сокращение, которое учит нервную систему контролировать глубокий блок мышц. Если вы надеетесь прожечь жир этим движением, лучше сразу идите на дорожку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Интересный факт: слабая поперечная мышца часто становится причиной болей в пояснице. В научной среде зафиксирована прямая связь между отсутствием тонуса в этом отделе и дискомфортом в спине у людей, ведущих сидячий образ жизни. Для них вакуум может стать спасением, помогая укрепить спину и пресс без осевых нагрузок.

Диагноз по талии: кому это действительно нужно

Как понять, что пора "втягивать"? Если ваш индекс массы тела в норме, жира на животе минимум, а он все равно вываливается вперед, как будто вы только что съели арбуз — дело в тонусе. Это тот самый случай, когда плоский живот прячется за расслабленной мышечной стенкой. Однако не путайте это с гиперлордозом (избыточным прогибом в пояснице). Если таз завален вперед, никакой вакуум не выпрямит ваш силуэт — тут нужна полноценная гимнастика для спины.

Проблема Поможет ли вакуум?
Лишний жир на боках Нет, нужен дефицит калорий
Вываливающийся живот при низком % жира Да, укрепляет "корсет"
Боли в пояснице от сидения Да, как элемент ЛФК
Диастаз (расхождение мышц) Почти бесполезен

"Бездумное выполнение вакуума при наличии грыж или проблем с ЖКТ может только навредить. Это не панацея, а инструмент для тонкой настройки, когда база уже проработана", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Если же ваша цель — системное сжигание калорий, забудьте про статику на полу. Идите в зал, делайте приседы и выпады. Базовые упражнения задействуют поперечную мышцу гораздо мощнее, потому что ей приходится стабилизировать корпус под весом штанги. Вакуум — это дополнение, а не замена нормальному фитнесу.

Техника боя: как не имитировать процесс

Главная ошибка новичков — просто задержать дыхание и сильно втянуть живот под ребра. Правильное выполнение подразумевает осознанное напряжение. Если вы все делаете верно, вы сможете спокойно дышать (неглубоко) и даже разговаривать во время упражнения.

"Вакуум живота отлично работает в связке с игровыми видами спорта, где важна стабилизация корпуса. Но помните: в футболе или баскетболе важен динамический контроль, а не просто умение втянуть живот перед зеркалом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Запомните: вакуум не сожжет жир, не исправит кривую осанку и не заменит диету. Это узкоспециализированная работа над внутренним "корсетом". Если ваша талия растет из-за лишних калорий, никакие втягивания не помогут. Сначала — дисциплина в питании, потом — упражнения для бедер дома и общая активность, и только в самом конце, как вишенка на торте, вакуум.

Ответы на популярные вопросы о вакууме

Поможет ли вакуум похудеть в талии на 5 см за неделю?

Нет. Объем может уменьшиться только за счет возвращения тонуса мышцам, если они были растянуты. Реальный жир вакуум не топит.

Можно ли делать вакуум каждый день?

Да, это упражнение на выносливость мышечных волокон. Его можно выполнять утром натощак, но строго при отсутствии противопоказаний со стороны здоровья.

Заменяет ли вакуум обычную планку?

Нет, это разные типы нагрузки. Планка задействует всю цепь мышц кора, вакуум — изолированно поперечную.

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
