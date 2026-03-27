Локти в стороны — суставы вдребезги: одна маленькая деталь в технике меняет результат тренировки

Спортзал — это не просто склад железа, а зона повышенного риска. Ошибки здесь стоят дорого: от потраченного впустую времени до серьезных травм. Чтобы собственный вес тела стал вашим союзником, а не врагом, нужно понимать механику каждого движения. Тренеры бьют тревогу: новички часто копируют картинку из соцсетей, забывая о базе.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка с гантелями

Базовые упражнения: где прячется опасность

Приседания — король упражнений, но и главный "убийца" коленей при неверном подходе. Основной грех — отрыв пяток и завал коленей внутрь. Люди пытаются сесть вниз, хотя правильный алгоритм требует движения таза назад, словно вы ищете невидимый стул. Если уверенность в спортзале начинается с техники, то приседания — это фундамент. Глубина седа не должна превращать вашу поясницу в знак вопроса. Как только таз "клюет", пора вставать.

"Самая частая беда — погоня за весами при кривой технике. Если человек не может контролировать ягодичный мостик без штанги, навешивание блинов только ускорит визит к врачу. Сначала учимся чувствовать мышцу, потом берем железо", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Отжимания часто превращаются в пытку для плеч из-за расставленных локтей. Идеальный угол — 45 градусов к телу. Тело должно напоминать натянутую струну от макушки до пяток. Провисающая поясница — признак "выключенного" пресса. Даже мягкий фитнес требует жесткой дисциплины в удержании нейтрального положения позвоночника.

Упражнение Критическая ошибка
Приседания Отрыв пяток и округление спины
Отжимания Локти под 90 градусов (в стороны)
Планка Провис поясницы к полу

Планка и выпады: ювелирная точность

Планка кажется простым стоянием на месте, но это иллюзия. Неправильная техника превращает ее в пыточный инструмент для межпозвоночных дисков. Таз нужно слегка подкручивать, "поджимать" хвост, чтобы поясница оставалась плоской. Домашние тренировки часто заканчиваются болями в спине именно из-за игнорирования этого нюанса.

"Многие замирают в планке на 5 минут, но их тело трясется и провисает. Лучше простоять 30 секунд идеально неподвижно, активируя кор, чем собирать грыжи в пассивном висе на связках", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Выпады требуют баланса. Узкая постановка стоп — прямой путь к потере равновесия. Короткий шаг перегружает коленный сустав, заставляя его выходить далеко за линию носка. Помните: правильная осанка и постановка ног — это 90% успеха. Если прогресс встал, возможно, вы просто делаете слишком много лишних движений.

"Ошибка новичков — игнорирование разминки. Они сразу бегут к тренажерам, хотя ошибки начинающих спортсменов часто связаны именно с 'холодными' связками и отсутствием фокуса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о технике упражнений

Нужно ли всегда приседать в "пол"?

Нет. Глубина приседа зависит от мобильности ваших голеностопных и тазобедренных суставов. Как только спина начинает округляться — это ваша точка максимума.

Почему во время отжиманий болят запястья?

Скорее всего, вес тела смещен слишком сильно вперед или назад. Ладони должны стоять строго под плечами, а пальцы — быть широко расставлены для распределения нагрузки.

Можно ли делать планку каждый день?

Можно, но важна не длительность, а качество. Если поясница начинает ныть — немедленно прекращайте.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье тренировки упражнения
Новости Все >
Небесный блин сменил палитру: атмосфера Земли превращается в гигантский и коварный светофильтр
Боевой раскрас одиночества: яркий стиль запускает механизм, который работает против самого человека
Инспектор тормозит под запрещающим знаком: что делать, чтобы не получить штраф
Кастрюля с приваренной крышкой: специфический сценарий превратил соседку Земли в пылающий ад
США уже проговорились: конфликт вокруг Ирана получил прямое объяснение
Филлеры не заполнят пустоту в сердце: когда уход за собой становится криком о помощи
Шипение стихло перед апокалипсисом: исчезновение пузырьков газа превращает гору в стальную бомбу
Иран лишает войну зрения: тактика против баз США в Персидском заливе раскрыта
Интернет пропадает, а водители всё знают: на дороге включается другой уровень связи
Зеркало пугает сильнее скуки: истинные причины массовой тяги к переделкам внешности
Сейчас читают
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Мир. Новости мира
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Мир. Новости мира
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Мир. Новости мира
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Автошколы раскрыли секрет: чему не учили раньше, но теперь требуют от всех Александр Приходько Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Нерест без пощады: в Нижегородской области патрули Росгвардии выходят на охоту за хитрыми рыбаками
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Последние материалы
Инспектор тормозит под запрещающим знаком: что делать, чтобы не получить штраф
Кастрюля с приваренной крышкой: специфический сценарий превратил соседку Земли в пылающий ад
США уже проговорились: конфликт вокруг Ирана получил прямое объяснение
Куриная грудка больше не будет сухой: особый ингредиент меняет структуру волокон навсегда
Филлеры не заполнят пустоту в сердце: когда уход за собой становится криком о помощи
Шипение стихло перед апокалипсисом: исчезновение пузырьков газа превращает гору в стальную бомбу
Иран лишает войну зрения: тактика против баз США в Персидском заливе раскрыта
Интернет пропадает, а водители всё знают: на дороге включается другой уровень связи
Шахматы для тела: особый вид нагрузки превращает рыхлые мышцы в стальной и гибкий корсет
Зеркало пугает сильнее скуки: истинные причины массовой тяги к переделкам внешности
