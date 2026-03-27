Локти в стороны — суставы вдребезги: одна маленькая деталь в технике меняет результат тренировки

Спортзал — это не просто склад железа, а зона повышенного риска. Ошибки здесь стоят дорого: от потраченного впустую времени до серьезных травм. Чтобы собственный вес тела стал вашим союзником, а не врагом, нужно понимать механику каждого движения. Тренеры бьют тревогу: новички часто копируют картинку из соцсетей, забывая о базе.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка с гантелями

Базовые упражнения: где прячется опасность

Приседания — король упражнений, но и главный "убийца" коленей при неверном подходе. Основной грех — отрыв пяток и завал коленей внутрь. Люди пытаются сесть вниз, хотя правильный алгоритм требует движения таза назад, словно вы ищете невидимый стул. Если уверенность в спортзале начинается с техники, то приседания — это фундамент. Глубина седа не должна превращать вашу поясницу в знак вопроса. Как только таз "клюет", пора вставать.

"Самая частая беда — погоня за весами при кривой технике. Если человек не может контролировать ягодичный мостик без штанги, навешивание блинов только ускорит визит к врачу. Сначала учимся чувствовать мышцу, потом берем железо", — объяснил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Отжимания часто превращаются в пытку для плеч из-за расставленных локтей. Идеальный угол — 45 градусов к телу. Тело должно напоминать натянутую струну от макушки до пяток. Провисающая поясница — признак "выключенного" пресса. Даже мягкий фитнес требует жесткой дисциплины в удержании нейтрального положения позвоночника.

Упражнение Критическая ошибка Приседания Отрыв пяток и округление спины Отжимания Локти под 90 градусов (в стороны) Планка Провис поясницы к полу

Планка и выпады: ювелирная точность

Планка кажется простым стоянием на месте, но это иллюзия. Неправильная техника превращает ее в пыточный инструмент для межпозвоночных дисков. Таз нужно слегка подкручивать, "поджимать" хвост, чтобы поясница оставалась плоской. Домашние тренировки часто заканчиваются болями в спине именно из-за игнорирования этого нюанса.

"Многие замирают в планке на 5 минут, но их тело трясется и провисает. Лучше простоять 30 секунд идеально неподвижно, активируя кор, чем собирать грыжи в пассивном висе на связках", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Выпады требуют баланса. Узкая постановка стоп — прямой путь к потере равновесия. Короткий шаг перегружает коленный сустав, заставляя его выходить далеко за линию носка. Помните: правильная осанка и постановка ног — это 90% успеха. Если прогресс встал, возможно, вы просто делаете слишком много лишних движений.

"Ошибка новичков — игнорирование разминки. Они сразу бегут к тренажерам, хотя ошибки начинающих спортсменов часто связаны именно с 'холодными' связками и отсутствием фокуса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о технике упражнений

Нужно ли всегда приседать в "пол"?

Нет. Глубина приседа зависит от мобильности ваших голеностопных и тазобедренных суставов. Как только спина начинает округляться — это ваша точка максимума.

Почему во время отжиманий болят запястья?

Скорее всего, вес тела смещен слишком сильно вперед или назад. Ладони должны стоять строго под плечами, а пальцы — быть широко расставлены для распределения нагрузки.

Можно ли делать планку каждый день?

Можно, но важна не длительность, а качество. Если поясница начинает ныть — немедленно прекращайте.

Читайте также