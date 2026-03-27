Артём Киселёв

Шахматы для тела: особый вид нагрузки превращает рыхлые мышцы в стальной и гибкий корсет

Спорт

Забудьте про изнурительные марафоны и лязг железа в зале. Пилатес — это не просто физкультура, это шахматная партия, где вашим телом управляет контроль и ледяное спокойствие. Когда-то созданная для реабилитации раненых, эта система превратилась в мощнейший инструмент для тех, кто хочет сделать спину гибкой и выстроить стальной мышечный корсет без лишнего пота.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упражнение 1. "Сотня" — запуск кровотока

Это классика, с которой начинается любая серьезная тренировка. "Сотня" — не просто разминка, это жесткий тест на вашу координацию и выносливость. Если вы новичок, приготовьтесь: ваши руки станут рычагами, которые разгоняют энергию по всему телу. Ложитесь на пол, прижмите поясницу так, словно хотите впечатать её в бетон. Это база. Ноги согнуты, взгляд в потолок. Прямые руки делают ритмичные удары по воздуху — 5 на вдохе, 5 на выдохе. Нужно дойти до ста повторений.

"Главная ошибка в "Сотне" — болтающаяся поясница. Если между спиной и полом пролезает ладонь, вы работаете вхолостую. Только полная изоляция центра дает результат", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Такая активность без кроссовок позволяет подготовить суставы к нагрузке и моментально приводит мышцы в тонус. В отличие от бега, здесь нет ударной нагрузки на колени, зато эффект жиросжигания включается быстрее за счет интенсивного дыхания.

Упражнение 2. Ягодичный мостик — спасение поясницы

Забудьте про скучные приседания, если болят колени. Ягодичный мостик — это ювелирная работа над задней цепью мышц. Это идеальное упражнение для идеальных ягодиц, которое одновременно снимает зажимы в нижнем отделе позвоночника. Спортсменам, привыкшим к бегу, этот элемент жизненно необходим: он перераспределяет нагрузку, спасая поясницу от перегруза.

Параметр Эффект мостика
Целевые зоны Ягодицы, бицепс бедра, мышцы кора
Бонус для здоровья Укрепление мышц тазового дна, разгрузка спины

Техника проста, но коварна. Лежа на спине, упритесь пятками в пол. На выдохе выталкивайте таз вверх, фиксируйте "пиковую" точку на секунду и плавно опускайтесь. Никаких рывков! Все должно быть плавно, как замедленная киносъемка. Для продвинутых можно использовать фитнес-резинки, чтобы усилить сопротивление.

"Пилатес — лучший способ вернуть телу природную осевую нагрузку. Мы не просто качаем мышцы, мы учим их работать в единой связке, что критически важно при реабилитации после травм", — отметил в беседе с Pravda. Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Почему пилатес эффективнее обычного фитнеса

Многие думают, что жиросжигающая тренировка - это обязательные прыжки до седьмого пота. Пилатес доказывает обратное. Работа с глубокими мышцами-стабилизаторами заставляет тело тратить энергию даже в покое. Это тот самый случай, когда вы не просто сжигаете калории здесь и сейчас, а создаете фундамент, при котором тело сжигает лишнее в фоновом режиме.

Если ваша задача — плоский живот, то одних скручиваний мало. Нужно работать с висцеральными слоями. Живот уходит только тогда, когда внутренние мышцы подтянуты и держат органы на месте. Пилатес справляется с этим лучше, чем любая диета.

"Для новичков самое сложное — это научиться правильно дышать. В пилатесе вдох идет в ребра, а не в живот. Это позволяет сохранять напряжение пресса на протяжении всего цикла упражнений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru тренер по растяжке Алина Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о пилатесе

Можно ли похудеть, занимаясь только пилатесом?

Да, за счет укрепления глубоких мышц и улучшения метаболизма силуэт становится более подтянутым, хотя по весам изменения могут быть не такими резкими, как при кардио. Зато эффект сохраняется дольше.

Нужен ли инвентарь для домашних тренировок?

Начать можно с обычного коврика. Со временем можно добавить легкие гантели или эспандеры для прогрессии нагрузки.

Подходит ли пилатес мужчинам?

Безусловно. Основатель системы Йозеф Пилатес создавал её в том числе для атлетов и солдат. Для мужчин это отличный способ укрепить спину и повысить мобильность суставов.

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по пилатесу Марина Гусева, тренер по растяжке Алина Фёдорова
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
