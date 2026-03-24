Любовь Степушова

Призраки информаторов больше не властны: российская лёгкая атлетика официально возвращает себе имя

Политическая месть Запада за "Крымскую весну" в виде предателей в РУСАДА завершилась через 10 лет возвращением российской лёгкой атлетики в большой спорт. 

Портрет спортсменки, участвующей в Олимпийских играх
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Портрет спортсменки, участвующей в Олимпийских играх

Лёгкая атлетика России может вернуться в большой спорт

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, которые были связаны с допинговыми претензиям.

Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. После десяти лет отстранения (с 2015 года) ВФЛА признана полностью соответствующей антидопинговым стандартам. Это очень важно, потому что открывает путь молодым спортсменам в большой спорт, а российская лёгкая атлетика была всегда на высоте. Собственно, поэтому против неё и был организован заговор, который теперь называется "допинговый скандал".

Месть Запада за Крымскую весну

Всё началось в декабре 2014 года с громкого документального фильма немецкого телеканала ARD под названием "Топ-секреты допинга: как Россия делает своих победителей".

"Информаторами" стали бегунья на 800 метров Юлия Степанова и её муж Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства (РУСАДА). Они тайно записывали разговоры тренеров и спортсменов, подтверждающие использование запрещенных веществ. В фильме утверждалось, что в России создана государственная система поддержки допинга, которая включает подмену проб, взятки чиновникам IAAF (ныне World Athletics) и участие спецслужб. Однако выяснилось, что Степанова сама была поймана на допинге в 2013 году и начала "сливать" систему для того, чтобы сократить свою дисквалификацию.

Её дело продолжил в 2016 году бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сбежал в США и рассказал о "махинациях" уже на зимней Олимпиаде в Сочи-2014 (история с "дыркой в стене" для подмены пробирок).

Президент РФ Владимир Путин называл Родченкова "человеком с проблемами", у которого были попытки суицида, и заявлял, что его вообще нельзя было подпускать к руководству лабораторией. По мнению Путина, информатора "вела" американская разведка (Степанову тоже), она посадила его на препараты, чтобы он говорил то, что нужно для политического давления на Россию. Напомним, что это было время "Крымской весны".  По сути, Родченков сам организовал в РУСАДА "махинации" с допингом, раз был главой организации, и сам же их "разоблачил". 

Предатели живут в страхе

Как сложилась судьба предателей (потому что лояльные стране люди не способствовали бы распространению допинга). Степанова получила политическое убежище в США. Она пыталась вернуться в спорт под нейтральным флагом, но на Олимпиаду в Рио её так и не допустили, так как МОК посчитал, что её допинговое прошлое этого не позволяет, несмотря на статус информатора. Сейчас она живет скрытно, опасаясь мести, и практически не появляется в публичном поле.

Родченков находится под федеральной защитой США. Его местожительство строго засекречено, он живет под вымышленным именем. В 2018 году в интервью каналу CBS он появился в гриме, парике и очках, заявив, что сделал пластическую операцию, так как опасается за свою жизнь. Такое поведение доказывает, что он действительно работал на разведку, а не справедливости ради.

Россия сделала работу над ошибками

Но нарушения были, поэтому Россия их официально признала, были заменены все руководители РУСАДА, пожизненно дисквалифицированы врачи и наставники, фигурировавшие в пленках Степановой и Родченкова.

В РУСАДА назначили международных экспертов (группа Руне Андерсена), которые годами проверяли каждый чек и каждый протокол. Россия оплачивала все расходы на эту проверку, сумма исчислялась миллионами долларов. ВФЛА обязали выплатить огромные долги — около $5-10 млн (за юридические услуги, экспертизы и прочие расходы World Athletics по этому делу.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что теперь задача — добиться физического допуска спортсменов на международные старты (Бриллиантовая лига, Чемпионаты Европы и мира). Юридически преград по линии допинга больше нет, а значит, World Athletics потеряла свой главный аргумент для недопуска россиян. Остался политический вопрос санкций за СВО, но они тоже начинают сниматься.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
