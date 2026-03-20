Артём Киселёв

Скручивания ушли в прошлое: одно гибридное движение заставляет пресс гореть без лишних усилий

Забудьте о бесконечных скручиваниях. Изолированная работа над прессом — это вчерашний день, который часто ведет в тупик тренировочного процесса. Чтобы живот действительно стал плоским, нужно заставить тело работать как единый механизм. Существует одно базовое движение, которое в зависимости от исполнения превращается либо в мягкую китайскую практику "перекатов", либо в жесткую атлетическую "жемчужину" из тибетского Ока Возрождения.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вариант № 1: Китайские "перекаты" для ускорения обмена веществ

Этот метод — идеальный вход в домашний фитнес для тех, кто не готов к изнурительным марафонам. Суть в плавном переходе из позиции "кобры" (упор на ладони, прогиб в пояснице) в "позу ребенка" (таз на пятки, руки вытянуты вперед). Это не просто растяжка. Динамическая смена поз создает эффект помпы для органов брюшной полости.

"Такие перекаты отлично стимулируют моторику ЖКТ. Правильная работа кишечника — это 50% успеха в борьбе за тонкую талию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Главный секрет — темп. Если делать упражнение быстро в течение трех минут, тело начинает активно потеть, запуская сжигание лишнего в фоновом режиме. Это отличная альтернатива, если у вас нет времени на полноценный протокол табата.

Вариант № 2: Пятая жемчужина Тибета — мощный дренаж

Второй вариант гораздо агрессивнее. Это сплав классической "собаки мордой вниз" и "собаки мордой вверх". Здесь гибкость спины встречается с силой рук и пресса. Вы выталкиваете таз максимально вверх на выдохе, формируя острый угол, а затем плавно ныряете вниз, замирая в паре сантиметров от пола на прямых руках.

"В этом упражнении прорабатываются глубокие мышцы кора, до которых обычные скручивания не достают. Это база для формирования мышечного корсета", — объяснил тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Такая нагрузка буквально выжимает лишнюю жидкость из тканей. Если выполнять упражнение регулярно, исчезают "оплывы" на руках и складки на спине. Это полноценная жиросжигающая тренировка, упакованная в одно движение.

Тактика победы над висцеральным жиром

Важно помнить: даже самая интенсивная практика пасует перед избытком калорий. Висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, "сгорает" только при комплексном подходе. Одно упражнение даст тонус, но рельеф проявится только при контроле рациона.

Характеристика Эффект для тела
Китайский вариант Улучшение пищеварения, мягкий разогрев, лимфодренаж.
Тибетский вариант Укрепление рук, подтяжка мышц живота, работа над осанкой.

"Для качественной трансформации важна регулярность. Начинайте с 3-5 повторений, но делайте их технично, без рывков", — отметил тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Даже короткая сессия утром дает телу сигнал к пробуждению. Если дополнить это упражнение другими элементами, например, изучить базовые движения для ягодиц, можно собрать полноценную программу без посещения спортзала.

Ответы на популярные вопросы о домашних тренировках

Можно ли убрать только живот этим упражнением?

Локального жиросжигания не существует. Упражнение укрепляет мышцы и подтягивает зону талии, но жир уходит равномерно со всего тела при дефиците калорий.

Кому противопоказан тибетский вариант?

Людям с повышенным артериальным давлением и проблемами с позвоночником в острой фазе следует избегать перевернутых поз.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Для видимого результата лучше практиковать ежедневно по 5-10 минут, чередуя интенсивность.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье похудение
