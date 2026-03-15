Павел Кузнецов

Узкие джинсы снова застёгиваются: 5 упражнений, которые постепенно убирают ушки на бёдрах

"Ушки" на бёдрах — это та самая зона-ловушка, которая способна довести до отчаяния даже самых дисциплинированных фанатов фитнеса. Вы можете бесконечно считать калории и до седьмого пота бегать на дорожке, но коварное "галифе" упорно отказывается покидать насиженное место. Кажется, что нижняя часть тела живет своей отдельной жизнью, игнорируя любые попытки моделирования фигуры.

Девушка с подтянутой фигурой
На самом деле, секрет победы над этой зоной кроется не в изнурении организма, а в грамотном сочетании механики движений и системного подхода. Важно понимать, что жесткие ограничения часто дают обратный эффект, провоцируя отечность и застойные явления. Нам же нужен точный удар по цели — активация мышц, которые в обычной жизни "спят", и улучшение микроциркуляции в тканях.

Почему жир выбирает бёдра: генетика и образ жизни

Локальные отложения на внешней стороне бедра — это не приговор и не признак лени. Зачастую это результат комбинации типа телосложения и определенных привычек. Если ваши ягодичные мышцы по форме напоминают перевернутое сердечко, риск появления "ушек" выше. Но корень проблемы часто кроется в гиподинамии: когда мы много сидим, кровоснабжение в области таза замедляется, что создает идеальные условия для застойных явлений.

"Многие путают истинные жировые отложения с отечностью. Иногда достаточно наладить лимфодренаж и подкорректировать осанку, чтобы визуально уменьшить объем бёдер на несколько сантиметров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Важно помнить, что тело — это единая система. Если вы сутулитесь или неправильно распределяете вес при ходьбе, нагрузка на среднюю ягодичную мышь падает, и зона галифе становится "мертвой зоной" для обменных процессов. Поэтому полезные привычки, такие как контроль за положением спины, работают на дистанции не хуже приседаний.

Стратегия питания: как заставить жир таять

Никакие махи ногами не помогут, если в рационе царит хаос. Однако "ушки" — зона капризная. Резкий дефицит калорий может привести к тому, что сначала "опадет" лицо и грудь, а бедра останутся прежними. Чтобы жир на животе и бедрах начал уходить равномерно, акцент нужно делать на качестве нутриентов и достаточном количестве воды.

Продукт/Привычка Влияние на зону "ушек"
Белок (мясо, рыба, яйца) Поддержка мышечного тонуса и сытость
Зеленые овощи Клетчатка для вывода лишней жидкости
Чистая вода Ускорение метаболизма и борьба с отеками

Срывы на сладкое часто происходят из-за нестабильного уровня сахара. Чтобы этого избежать, внедряйте домашние тренировки, которые повышают чувствительность тканей к инсулину. Это позволит организму использовать жировые запасы как топливо, а не копить их "на черный день".

ТОП-5 упражнений против ушек

Работаем прицельно! Наша задача — включить среднюю и малую ягодичные мышцы. Именно они отвечают за красивый контур бедра. Если вы новичок, используйте мягкий фитнес, постепенно наращивая интенсивность.

  1. Махи ногой в сторону стоя. Классика, которая работает. Главное — не заваливать корпус и держать опорную ногу чуть согнутой.
  2. Боковые выпады. Укрепляют внутреннюю и внешнюю поверхность бедра. Следите, чтобы колено не выходило за носок.
  3. "Пожарный кран". Упражнение на четвереньках: отведение согнутой ноги в сторону. Идеально для изоляции проблемной зоны.
  4. Выпады в прыжке. Динамическая нагрузка, которая запускает признаки похудения по всему телу.
  5. Махи "Маятник". Лежа на боку или на четвереньках, двигайте прямой ногой по широкой амплитуде.

"При выполнении упражнений на бедра важна многоповторность. Мы не стремимся нарастить огромные мышцы, наша цель — улучшить трофику тканей и заставить кровь активно циркулировать в области галифе", — подчеркивает тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Роль массажа и дополнительных процедур

Можно ли "разбить" жир массажем? Увы, нет. Но можно значительно ускорить процесс трансформации. Когда мы тренируемся, жировые клетки высвобождают энергию, а массаж помогает продуктам распада быстрее покидать организм через лимфатическую систему. Это критически важно, чтобы кожа не обвисла и не потеряла упругость.

Если нет возможности посещать специалиста, попробуйте кардио для начинающих в сочетании с сухим растиранием щеткой. Это простой и эффективный способ вернуть коже тонус в домашних условиях. Главное — регулярность. Однократная процедура не даст результата, так же как и одна тренировка в месяц.

"Для восстановления тканей после нагрузок и уменьшения видимости целлюлита в зоне "ушек" я рекомендую самомассаж. Это снимает мышечные зажимы и помогает лимфе двигаться свободнее", — отметил спортивный массажист Денис Захаров.

Ответы на популярные вопросы о ушках на бёдрах

Можно ли убрать "ушки" только упражнениями без диеты?

Маловероятно. Упражнения укрепят мышцы под жировой прослойкой, но само "галифе" останется на месте. Для результата нужен небольшой дефицит калорий и контроль питания.

Как быстро появится первый результат?

При соблюдении режима питания и тренировок 3-4 раза в неделю первые видимые изменения (улучшение тургора кожи, уменьшение отечности) заметны через 4-6 недель.

Правда ли, что бег помогает от "ушек"?

Бег — отличное кардио, но он не всегда эффективно прорабатывает внешнюю поверхность бедра. Лучше сочетать его с силовыми упражнениями на среднюю ягодичную мышцу.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Фуры подают знаки, а водители их не понимают: какой секретный язык используют дальнобойщики
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Денежный перелом: почему в 2026 году зарплатой довольно в 10 раз больше новосибирцев
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Колыбель стала братской могилой: древний кризис Котлина стёр с лица Земли 80% живых существ
Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем
Дерзость сквозь века: античная мозаика в Турции хранит едкое послание для завистливых соседей
Металл сдался, а электроника жива: хрупкая деталь ключа превращает современное авто в кирпич
Стаканчик из фастфуда на колёсах: инженеры превратили надёжные машины в хрупкие гаджеты
Нижний Новгород против коммунального хаоса: что скрывается за новой платформой для взыскания долгов
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Садоводство, цветоводство
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Новости Украины
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Колыбель стала братской могилой: древний кризис Котлина стёр с лица Земли 80% живых существ
Золотой век без нефти и угля: пророчество профессора, которое не захотели услышать в Париже
Узкие джинсы снова застёгиваются: 5 упражнений, которые постепенно убирают ушки на бёдрах
Трамваи-призраки на старых рельсах: обновление парка в Иркутске обернулось маскировкой проблем
Дерзость сквозь века: античная мозаика в Турции хранит едкое послание для завистливых соседей
Металл сдался, а электроника жива: хрупкая деталь ключа превращает современное авто в кирпич
Стаканчик из фастфуда на колёсах: инженеры превратили надёжные машины в хрупкие гаджеты
Семь часов небесного гнева: аномальная вспышка в далекой галактике озадачила всё научное сообщество
Нижний Новгород против коммунального хаоса: что скрывается за новой платформой для взыскания долгов
