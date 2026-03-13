Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Гравитация объявляет капитуляцию: эти простые движения возвращают четкий овал лица после 55 лет

Спорт

Никто не обещал, что битва с гравитацией будет легкой, но сдаваться без боя — не в правилах настоящих чемпионов. Когда контур лица начинает "плыть", а зеркало перестает радовать четкостью линий, пора переходить в контрнаступление. Регулярная тренировка мышц шеи и нижней части лица — это не просто косметическая процедура, это полноценный фитнес-матч, где на кону стоит ваша уверенность и тонус тканей.

Красивое лицо девушки
Фото: Pravda.Ru by Артем Киселев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивое лицо девушки

Специалисты единогласны: если вы хотите сохранить атлетичный овал лица после 55 лет, нужно задействовать глубокие резервы. Мышцы подбородка, шеи и нижней челюсти требуют такой же дисциплины, как и тренировка на все тело. В этом противостоянии важна техника, нерв игры и понимание тактического рисунка каждого движения.

Упражнение "поцелуй потолка"

Это классический прием, который позволяет "пробить" оборону возрастных изменений. Сядьте или встаньте прямо, расправьте плечи, словно готовитесь к выходу на поле. Медленно поднимите голову вверх, фиксируя взгляд на потолке. Теперь — решающий момент: вытяните губы вперед, имитируя поцелуй. Вы должны почувствовать мощное напряжение в области передней поверхности шеи.

"Такие микродвижения создают необходимый тонус, который невозможно получить при обычных нагрузках. Это своего рода мягкий фитнес, работающий на долгосрочную перспективу контура лица", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд, дайте мышцам "прогореть", а затем медленно расслабьтесь. Повторите серию — здесь важна не скорость, а качество исполнения каждого "касания".

Выдвижение нижней челюсти

Если "поцелуй" работает с поверхностью, то это упражнение атакует проблему изнутри. Исходная позиция та же — голова стремится вверх. Слегка выдвиньте нижнюю челюсть вперед, чтобы создать максимальное натяжение в подбородочной зоне. Это движение активирует платизму — мышцу, которая отвечает за четкий "угол молодости".

Элемент упражнения Зона воздействия
Выдвижение челюсти Подбородок и овал лица
Наклон головы назад Передняя поверхность шеи
Сопротивление языком Подъязычная зона

Не делайте резких рывков. Представьте, что это тактическая борьба в футбольном матче: плавное давление всегда эффективнее бессистемной суеты. Вернитесь в исходное положение, сделайте паузу и повторите цикл.

Подъем головы лежа: работа на глубине

Когда вы ложитесь на спину, гравитация начинает работать против вас, и это идеальное время для контратаки. Медленно поднимайте голову, стараясь увидеть кончики своих пальцев на ногах. Плечи при этом должны быть "прикованы" к полу. Это отличная тренировка дома, которая укрепляет глубокие сгибатели шеи.

"Глубокие мышцы шеи — это фундамент. Если они слабые, никакой крем не спасет от 'второго подбородка'. Это база, как пилатес для начинающих, где всё начинается с контроля центра", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Удерживайте голову в статике, чувствуя, как напрягается каждая связка. Это упражнение требует выносливости — того самого качества, которое наши паралимпийцы демонстрируют всему миру, преодолевая любые преграды.

Гимнастика для языка: скрытый резерв

Многие недооценивают язык, но это мощный мышечный орган. Максимально вытяните его вперед и вниз, находясь в положении сидя. Вы мгновенно почувствуете, как напрягается подъязычная область. Это "секретное оружие" в борьбе за четкий силуэт, которое можно использовать даже во время просмотра телевизора, реализуя принцип сжигания калорий без лишних усилий.

Регулярность здесь — ключ к победе. Как и в большом спорте, разовые акции не приносят титулов. Ежедневный пятиминутный сет даст больше, чем часовое истязание себя раз в месяц.

Стратегия успеха: почему это работает

Мышцы лица реагируют на нагрузку так же, как бицепсы или квадрицепсы. Работа работающих тканей улучшает питание клеток, возвращая им упругость. Однако помните: фейсбилдинг — это не панацея от лишнего веса. Если талия растет, а жировая ткань преобладает, одних упражнений будет мало.

"Для достижения результата важна комплексная стратегия: контроль осанки, правильный режим и мягкая разминка суставов. Без ровной спины мышцы шеи всегда будут в проигрышной позиции", — отметил в интервью Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Следите за положением головы при работе со смартфоном и не забывайте про общую активность. Только так вы сможете удержать "счет" в свою пользу и сохранить четкость линий на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о гимнастике для лица

Как часто нужно делать упражнения для шеи?

Для достижения видимого эффекта рекомендуется заниматься ежедневно по 5-10 минут. Мышцы лица небольшие, они быстро восстанавливаются, поэтому ежедневная нагрузка для них оптимальна.

Могут ли эти упражнения заменить косметолога?

Упражнения укрепляют мышечный каркас, но не влияют на качество самой кожи (пигментацию или глубокие морщины). Это отличная база, которая усиливает эффект от любых косметических процедур.

Есть ли противопоказания для тренировки мышц шеи?

Да, при грыжах в шейном отделе позвоночника, серьезных проблемах со щитовидной железой или гипертонии в стадии обострения перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с врачом.

Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт красота здоровье уход за лицом
