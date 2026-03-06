Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Приседания — это лишь начало пути: один тип нагрузки оставляет мышцы тела плоскими и слабыми

Спорт

Многие ищут идеальное упражнение для ягодиц, надеясь, что приседания или выпады решат все проблемы. На деле ответ проще: используйте комплексный подход. Каждое движение задействует разные части мышечного комплекса, обеспечивая объем, рельеф и стабильность.

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by fabrikasimf is licensed under Free
Женщина делает приседания

Большая ягодичная мышца отвечает за подъем и силу, средняя и малая — за боковые изгибы и форму. Игнорируя разнообразие, вы рискуете получить неравномерный результат. Разнообразие стимулирует рост и предотвращает плато.

Сильные ягодицы не только украшают фигуру, но и защищают поясницу, улучшают осанку. Давайте разберем, почему и как это работает.

Зачем разные упражнения для ягодиц

Ягодичный комплекс включает большую, среднюю и малую мышцы. Каждая выполняет уникальные функции: разгибание, отведение бедра, ротацию. Для гармоничного развития нужны разные углы нагрузки.

Одно упражнение дает частичный эффект. Комплекс обеспечивает объем, рельеф и функциональность. Тренировка ягодиц дома или в зале требует баланса движений.

"Разнообразие упражнений — ключ к гармоничному развитию ягодиц, иначе мышцы адаптируются и рост остановится", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Роль большой ягодичной мышцы

Большая ягодичная — самая мощная, отвечает за подъем бедра и объем. Она формирует верхнюю часть ягодиц, делая их приподнятыми.

Упражнения вроде мостика активируют ее на 100%. Без проработки теряется форма и сила.

Упражнение Основная польза
Приседания Общий объем и сила
Ягодичный мостик Максимальный подъем

Таблица показывает, как выбрать движение под цель. Добавляйте вес для прогресса.

Средняя и малая ягодичные мышцы

Средняя мышца формирует боковой рельеф, малая — стабильность. Они создают "округлость" и изгибы.

Упражнения для ног дома часто включают их проработку через отведения.

"Средняя и малая мышцы важны для баланса и рельефа, их игнорируют новички", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Упражнения для рельефа и формы

Выпады и одоногочные движения прорабатывают каждую сторону отдельно. Они улучшают баланс и линии перехода к бедру.

Тренажерный зал предлагает варианты с отягощением для рельефа.

Чередуйте, чтобы избежать перегрузки. Результат — плавные контуры.

Польза для спины и осанки

Сильные ягодицы стабилизируют таз, снижая нагрузку на поясницу. Это профилактика болей.

Сушка тела усиливает эффект, сочетая тренировки с питанием.

"Ягодицы — корсет для позвоночника, их сила предотвращает боли в спине", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Комплекс тренировок

Приседания наращивают массу, выпады — рельеф, мостик — подъем, одоногочные — баланс. Делайте 3-4 раза в неделю.

Эффективность тренировок растет с чередованием и восстановлением.

Экспериментируйте с резинками для стимула.

Ответы на популярные вопросы о ягодицах

Можно ли накачать ягодицы только дома?

Да, упражнения лежа и мостик дают результат без зала. Добавьте вес тела и прогрессию.

Сколько раз в неделю тренировать ягодицы?

2-4 раза, с отдыхом. Перетренировка тормозит рост.

Почему ягодицы не растут?

Недостаток разнообразия или калорий. Проверьте технику и питание.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье тренировки
Новости Все >
Всего одно повседневное чувство может ударить по волосам: шевелюра редеет на глазах
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Прыщи возвращаются во взрослом возрасте: многие даже не догадываются, что их провоцирует
Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне
Просыпаетесь без сил? Утренняя усталость может оказаться первым признаком болезни
В Госдуме усомнились в идее сократить рабочие часы для женщин
Италия рвется восстанавливать Украину: что на самом деле стоит за инициативой Рима
Сейчас читают
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Еда и рецепты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Бетонный замок начал крошиться: цены на готовое жильё в крупных городах пошли на снижение
Последние материалы
Библейские масштабы катастрофы: разрушение водной инфраструктуры Ближнего Востока вызовет мгновенный коллапс
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Когда каждая деталь важна: в Калининграде начали восстановление аутентичных фасадов домов
Страны Персидского залива задумались об отказе от инвестиций на Западе
Тюльпаны из Калининграда летят по всей России: новый обзор цветоводов и их тренды в СЗФО в 2026-м
Американская опека в прошлом: Франция разворачивает над Европой собственный атомный зонтик
Стены сохнут, а проблемы только начинаются: одна роковая ошибка, которая убивает уют в новом доме
Красноярск готовит погодный сюрприз к 8 Марта: небо меняет планы на выходные
Тротуар вместо перехода: власти Петрозаводска предложили удобства, но чего ждать от нового подхода
Фундамент тела под угрозой: незаметные мышцы стопы превращают походку в опасное испытание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.