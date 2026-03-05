Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Егоров

Минус 5 кг за месяц без голодовок: эта система заставит жир на животе сдаться

Спорт

Вы смотрите на свой живот и думаете: откуда он взялся, ведь ещё недавно брюки сидели идеально? Хорошая новость: сбросить 5 кг за месяц реально без голодовок, таблеток или чудо-чаёв из рекламы. Это достижимая цель при правильном подходе.

Обхват талии
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Обхват талии

Жир на животе несёт риски для здоровья: нагрузка на суставы, проблемы с суставами и обменом веществ. Сброс веса улучшит самочувствие, добавит энергии и вернёт комфорт в одежде. Разберём проверенные способы.

Главное — устойчивые изменения: питание, движение, отдых. Без фанатизма, но с результатом.

Зачем убирать жир с живота

Жир вокруг талии — не просто эстетическая проблема. Он увеличивает нагрузку на суставы: каждый лишний килограмм добавляет давление на колени, как четыре килограмма при ходьбе. Сброс 5 кг облегчит движение и снизит дискомфорт.

Лишний жир в этой зоне связан с рисками для сердца и обмена веществ. Регулярные проверки талии покажут прогресс точнее цифр на весах.

После снижения веса появляется больше энергии для повседневных дел. Одежда сидит лучше, самочувствие улучшается.

Что значит минус 5 кг на практике

Пять килограммов — это 4-5 сантиметров в талии. Первые килограммы уходят быстро за счёт воды и запасов, потом — жир.

"Оптимальный темп — 0,5-1 кг в неделю, чтобы терять жир, а не мышцы", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Быстрее — риск потери мышц, что ухудшит вид фигуры. Фиксируйте замеры талии еженедельно.

Ешьте меньше без страданий

Дефицит калорий — база похудения. Безопасно минус 300-500 ккал от нормы в день. Рассчитайте норму по онлайн-калькуляторам с учётом веса, роста, возраста и активности.

Продукт Калории на 100 г
Куриная грудка 110
Овсянка 350
Авокадо 160
Брокколи 35

Уберите сладкие напитки, фастфуд, снеки. Основа: белок 1,5-2 г на кг веса, сложные углеводы, жиры, овощи для объёма без калорий.

Такая тарелка насыщает надолго. Бытовая дисциплина в питании ускоряет результат.

Клетчатка и белок как союзники

Растворимая клетчатка из овсянки, яблок, моркови, бобовых замедляет пищеварение, продлевает сытость. Добавьте 10 г в день — и жир на животе уменьшится.

"Белок на завтрак — омлет или творог — держит аппетит под контролем до обеда", — рассказал в беседе с Pravda. Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Белок требует много энергии на переваривание. Команда клетчатки и белка — ключ к плоскому животу. Программы для похудения включают такой рацион.

Принимаете вызов: минус 5 кг за месяц?
  • Создайте дефицит 400 ккал ежедневно.
  • Добавьте 15 мин HIIT три раза в неделю.
  • Спите 7-8 часов, гуляйте 30 мин в день.
  • Замерьте талию в начале и конце.

HIIT для быстрого эффекта

Высокоинтенсивные интервальные тренировки: 20-40 сек максимум, 10-20 сек отдых. Бёрпи, спринты, прыжки — 15-20 мин три раза в неделю хватит. Кардио для жиросжигания даёт результат без перегрузок.

Консультация врача при проблемах с суставами обязательна.

Силовые тренировки для мышц

Приседания, отжимания, выпады, планка два-три раза в неделю. Сохраняют мышцы при дефиците калорий, повышают базовый расход.

"Силовые — страховка от дряблости после похудения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Тренажёрные залы или дом — выбирайте. Программа для новичков full body подойдёт.

Сон и стресс под контролем

Меньше 7 часов сна замедляет прогресс. Ложитесь в одно время, уберите гаджеты за час до того, как лечь в постель.

Десять минут релакса в день работают. Упражнения лёжа помогут расслабить тело. Восстановление — часть успеха.

Ответы на популярные вопросы о похудении живота

Сколько раз нужно тренироваться в неделю?

Три раза по 20 минут HIIT плюс два силовых — хватит, чтобы сбросить 5 кг.

Можно ли обойтись без зала?

Да, домашние упражнения с весом тела работают не хуже. Даже лёжа можно поддерживать тонус.

Сколько нужно пить воды в день?

1,5-2 литра в день помогает отличить жажду от голода и ускоряет обмен веществ.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, спортивный диетолог Игорь Королёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.
Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы диета рацион фитнес здоровье похудение тренировки
Новости Все >
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Мир. Новости мира
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Мир. Новости мира
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Последние материалы
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей
Природа выбрала прагматизм: почему оленья самка жертвует рогами в самый опасный момент своей жизни
Свёкла, которая не подводит: сорта, дающие идеальный срез, даже если лето выдалось капризным
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Готовимся к лету без изнурений: как заниматься по 15 минут и всё равно выглядеть ярко и подтянуто
Сладкий десерт прямо с ветки: три секретных шага заставляют мелкие ягоды вырастать до величины монет
Вечная классика в новом свете: гардероб для женщин 40+, который не старит и не надоедает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.