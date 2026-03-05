Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Соловьёв

Граница между здоровьем и реанимацией: это одно правило определяет судьбу вашей тренировки

Спорт

Вопрос о допустимости физических нагрузок при первых признаках простуды часто разделяет любителей здорового образа жизни на два лагеря. Одни уверены, что тренировка поможет "пропотеть" и выгнать вирус, другие предпочитают полный покой при малейшем першении в горле. Реальность, как отмечают врачи, находится посередине и зависит от локализации симптомов и общего состояния организма.

Девушки катаются на лыжах
Фото: Designed by Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки катаются на лыжах

Легкая физическая активность при обычном насморке или легком недомогании не только допустима, но и может временно облегчить состояние, улучшая кровообращение и помогая естественному очищению носовых пазух. Однако грань между пользой и вредом крайне тонка: неправильно выбранная интенсивность способна затянуть процесс выздоровления или спровоцировать осложнения на сердечно-сосудистую систему.

Правило шеи: когда можно идти в зал

В спортивной медицине существует простое "правило шеи", которое помогает определить, уместен ли сегодня фитнес. Если все неприятные ощущения локализованы выше уровня шеи — насморк, заложенность носа, чихание или небольшая боль в горле — умеренная активность, скорее всего, не навредит. В таких случаях движение помогает за счет усиления легочной вентиляции.

"Физические упражнения разрешается делать, если пациент болеет насморком или испытывает незначительную заложенность носа. Это может даже временно улучшить самочувствие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Однако если симптомы опустились "ниже шеи" — появился кашель, тяжесть в груди, боли в мышцах или ломота в суставах — тренировку следует немедленно отменить. В этот период организм направляет все ресурсы на борьбу с патогеном, и дополнительный стресс в виде физической нагрузки станет избыточным.

Как адаптировать тренировку при простуде

Если вы решили не пропускать занятие, критически важно снизить его интенсивность. Забудьте о рекордах и тяжелых весах. Вместо интенсивного бега лучше выбрать ходьбу в спокойном темпе, а вместо силового изнурения — легкую гимнастику или работу с собственным весом без фанатизма.

Обычная тренировка Вариант при легкой простуде
Бег на скорость или марафон Пешая прогулка на свежем воздухе
Тяжелая атлетика Зарядка с элементами ЛФК
Высокоинтенсивное кардио Йога (без перевернутых асан)

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать длительных сессий. Если стандартное занятие длится час, при недомогании его стоит сократить до 20-30 минут. Это позволит поддержать тонус, но не приведет к переутомлению, которое опасно затяжным выходом с больничного.

"Во время простуды важно слушать тело. Если через 10 минут после начала вы чувствуете нарастающую слабость, занятие нужно прекратить. Даже обычная растяжка может быть излишней, если есть признаки интоксикации", — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Опасные последствия занятий при лихорадке

Категорическим противопоказанием для спорта является повышенная температура. Лихорадка — это сигнал о серьезной системной борьбе. В таком состоянии тренировки превращаются в яд. Повышение температуры тела во время выполнения упражнений накладывается на уже имеющийся жар, что создает колоссальную нагрузку на миокард.

Среди возможных осложнений выделяют не только обострение текущей инфекции, но и риск развития миокардита — воспаления сердечной мышцы. Кроме того, болезнь часто сопровождается обезвоживанием, а физическая активность лишь усугубляет дефицит жидкости, что критично для работы почек и обмена веществ.

Безопасное возвращение к режиму

После перенесенного ОРВИ не стоит сразу возвращаться к привычным нагрузкам. Организму требуется время на реабилитацию. Даже если у вас была легкая форма простуды, первые 2-3 дня после исчезновения симптомов должны быть "втягивающими". Для тех, кто предпочитает силовые тренировки, рабочие веса в первую неделю стоит уменьшить на 30-50%.

"Несколько дней отдыха не отбросят вас назад в результатах. Гораздо опаснее получить травму из-за сниженной координации или спровоцировать рецидив болезни из-за преждевременного выхода на пик формы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Помните, что качественный отдых — такая же часть тренировочного процесса, как и сами упражнения. Если вы чувствуете, что бодрость не возвращается даже после сна, лучше дать себе еще один дополнительный день отдыха.

Ответы на популярные вопросы о тренировках при болезни

Можно ли делать зарядку при боли в горле?

Да, если боль не сопровождается температурой и сильной слабостью. Выбирайте упражнения низкой интенсивности.

Поможет ли баня или интенсивный бег "вытравить" вирус?

Нет, это опасное заблуждение. Дополнительный перегрев при вирусной нагрузке может привести к сердечно-сосудистому кризису и только ослабит иммунитет.

Как понять, что пора прекратить тренировку?

Основными маркерами являются головокружение, одышка, необычно высокий пульс при привычной нагрузке и чувство сильного холода или жара.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по тренировкам Павел Кузнецов, фитнес-тренер Артём Киселёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Андрей Соловьёв
Соловьёв Андрей Валерьевич — инструктор ЛФК с 16-летним стажем. Реабилитация, восстановление движений и работа с хронической болью.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы орви спорт фитнес простуда здоровье тренировки
Новости Все >
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Опасный дефект могут найти и у вас: два способа узнать, попало ли авто под отзыв производителя
Есть сладкое без страха набрать вес: в России появились сахарозаменители нового поколения
Российские элиты хотят строить страну по западной инструкции: чем опасны чужие лекала
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Сейчас читают
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Мир. Новости мира
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Дрожь вместо слов: почему маленькие собаки вибрируют всем телом даже в теплой и уютной квартире
Уходят агрессия, метки и побеги: один шаг, который превращает трудного питомца в идеального
Россияне выбирают между ТСЖ и УК — одна деталь переворачивает всё: многие узнают об этом слишком поздно
Контролировать вес становится сложнее: в этом возрасте организм начинает накапливать жир быстрее
Граница между здоровьем и реанимацией: это одно правило определяет судьбу вашей тренировки
Живучесть и красота на колесах: какие премиум-седаны от 1,5 млн рублей выдерживают испытания временем
Гаишный гипноз больше не работает: пять стоп-слов, которые превращают жесткую остановку в формальность
Всего один незаметный симптом — и счет идет на часы: эти признаки указывают на надвигающийся инсульт
Старое правило войны проявилось в конфликте США и Ирана: всё может решить один парадокс
Золото в кастрюле — а не просто рыжий бок: секретный компонент превращает скорлупу в яркое солнце
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.