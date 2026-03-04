Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Ковалёв

Стальной кор без изнурительных марафонов: планка работает эффективнее, если стоять в ней меньше

Планка кажется простым упражнением, но именно она способна радикально изменить фигуру и укрепить здоровье. Держа тело в прямой линии на предплечьях и носках, вы активируете мышцы кора, спины, рук и ног одновременно. Регулярные занятия помогают сжигать калории, улучшать осанку и снижать риск травм.

Многие новички сдаются через 15 секунд, чувствуя дрожь в мышцах. Но правильная техника превращает планку в мощный инструмент для похудения без перегрузок. Забудьте о рекордах в минутах — фокус на качестве и разнообразии подходов.

Разбираемся, как выбрать подходящий вариант планки, освоить технику и избежать ошибок, чтобы получить максимум пользы для тела и самочувствия.

Что дает планка организму

Планка укрепляет мышцы кора, которые отвечают за стабильность позвоночника и правильную осанку. Регулярное выполнение улучшает кровообращение, снижает нагрузку на суставы и помогает в контроле веса. Для похудения она эффективна за счет статической нагрузки, которая сжигает жир даже в покое.

Упражнение развивает выносливость, борется с сутулостью и повышает общий тонус. Осанка становится ровной, боли в спине уходят, а энергия растет.

"Планка активирует глубокие мышцы, которые редко работают в повседневной жизни, — отметил в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Сколько стоять в планке новичку

Не гонитесь за минутами — мышцы устают через 20-30 секунд, дальше включаются компенсаторные механизмы, нагружая суставы. Начните с 10 секунд в трех подходах с паузами. Постепенно увеличивайте время.

Альтернатива — циклы дыхания: вдох 3 секунды, выдох в планке 6 секунд, задержка 4 секунды. Это сохраняет технику и снижает риск прогиба в пояснице.

Основные виды планок

Классическая планка на предплечьях подходит для старта. Боковая развивает баланс, динамическая с движениями ускоряет похудение.

Вид планки Польза
Классическая Укрепление кора и спины
Боковая Баланс и косые мышцы
Динамическая Кардио и сжигание жира

На фитболе или TRX усложняют стабилизацию, включая больше мышц.

Техника классической планки шаг за шагом

Лягте на пол, опираясь на предплечья и носки. Локти — под плечами, тело — прямая линия от головы до пят. Взгляд вниз, дыхание ровное. Таз не провисает.

Избегайте подъема ягодиц или прогиба — это снижает эффективность. Упражнения вроде альпиниста дополнят статическую нагрузку.

"Дыхание в планке — ключ к выносливости, не задерживайте его, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Динамические планки для похудения

Добавьте прыжки, подтягивания коленей или движения в стороны. Это повышает пульс, усиливая жиросжигание. Подходит для дома без оборудования.

Дыхательные практики в динамике помогают контролировать стресс, который мешает похудению.

Противопоказания и меры предосторожности

Избегайте при беременности, гипертонии, грыжах, травмах плеч или избыточном весе свыше 100 кг. Консультируйтесь с врачом. При слабой спине работайте короткими подходами.

"При проблемах со спиной начинайте с коротких сетов под контролем, — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Простая программа на неделю

Понедельник: 3x20 сек классика. Среда: боковая 2x15 сек. на сторону. Пятница: динамика 3 подхода по 30 сек. Отдыхайте день между тренировками, сочетайте с правильным питанием.

Через месяц увеличивайте время на 10 секунд. Следите за прогрессом в зеркале.

Ответы на популярные вопросы о планке

Болит поясница в планке — что делать?

Укрепите кор заранее короткими подходами. Проверьте позицию: тело прямое, без прогиба. Если боль сохраняется, обратитесь к специалисту.

Можно ли похудеть только планкой?

Да, в комплексе с дефицитом калорий. Она ускоряет метаболизм и тонизирует мышцы, но добавьте кардио.

Сколько раз в неделю делать планку?

3-4 раза, с отдыхом. Новичкам хватит двух для старта.

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Артём Ковалёв
Ковалёв Артём Владимирович — инструктор по реабилитационному фитнесу с 17-летним стажем. Учит безопасному восстановлению движений после травм.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
