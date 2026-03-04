Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление

Спорт

Вечерние тренировки привлекают тех, кто не может заниматься днем. Они помогают снять напряжение после работы и поддерживать форму. Но неправильный подход мешает засыпанию: организм не успевает успокоиться.

Фитнес
Фото: www.pexels.com by MART PRODUCTION is licensed under Бесплатное использование
Фитнес

Ключ в выборе нагрузки. Легкие упражнения расслабляют мышцы и готовят ко сну, а интенсивные будоражат нервную систему. Разберем, как совместить активность и отдых.

Если есть проблемы со здоровьем вроде бессонницы или сердца, начните с врача. Для остальных подойдут простые правила.

Почему вечерняя тренировка может мешать сну

Интенсивные занятия вечером повышают пульс и уровень стрессовых гормонов. Организм переходит в режим активности, а не отдыха. Нужно 1-2 часа, чтобы тело остыло.

Активация мозга усиливает мысли, мешая расслаблению. Но легкие движения, напротив, снижают напряжение и улучшают кровоток без перегрузки.

Исследования показывают, что мотивация к спорту вечером работает, если избегать пиковых нагрузок.

Разрешено перед сном Запрещено перед сном
Растяжка 5-10 минут Интенсивный бег
Йога или пилатес Тяжелые штанги
Ходьба на месте HIIT или прыжки
Дыхательные практики Длительные сессии свыше 30 мин

Эта таблица помогает быстро сориентироваться в выборе упражнений.

Что можно делать перед сном

Легкая растяжка снимает мышечное напряжение. Наклоны, скрутки и вращения плеч выполняйте медленно, без рывков. Достаточно 5-10 минут.

Оксана Васильева, тренер по йоге, отметила пользу таких практик.

"Йога вечером успокаивает нервную систему и улучшает гибкость без нагрузки на сердце", — рассказала в беседе с Pravda. Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

Йога или пилатес на 15-20 минут тонизируют тело мягко. Ходьба в разговорном темпе, как в японской схеме, стимулирует кровообращение. Дыхание: вдох 4 секунды, задержка 2, выдох 6 — повторять 8-10 раз.

Чего нельзя делать перед сном

Избегайте бега, прыжков и HIIT: они взвинчивают пульс и кортизол. Лучше заменить ходьбой вместо бега.

Тяжелые силовые с гирями вызывают микротравмы — восстановление мешает сну. Делайте приседания с весом тела в умеренном ритме.

Не затягивайте сессию за 30 минут и избегайте резких движений вроде бёрпи. Это провоцирует адреналин.

Как составить вечернюю тренировку

Разминка 5 минут: круговые движения суставами. Основная часть 15-20 минут: планка на коленях, отжимания от стены, как в домашних тренировках.

Заминка: растяжка плюс дыхание. После — теплый душ и вода.

"Домашние упражнения без инвентаря идеальны вечером — они не утомляют, но поддерживают тонус", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Признаки правильного подхода

Засыпаете за 20-30 минут, сон глубокий, утро бодрое. Мышцы не болят.

Если тревога или сердцебиение — снижайте интенсивность. Переносите на утро при необходимости.

Слушайте тело: вечерние занятия могут стать ритуалом, как упражнения для спины.

Советы для начинающих

Начните с 10 минут ходьбы или растяжки. Постепенно добавляйте йогу. Фиксируйте самочувствие.

"Пилатес перед сном укрепляет кор и осанку, не нарушая ритм сна", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Избегайте ошибок вроде перегрузки, как в фитнес-марафонах. Регулярность важнее интенсивности.

Ответы на популярные вопросы о вечерних тренировках

Можно ли тренироваться перед сном ежедневно?

Да, если нагрузка легкая и длится до 20-30 минут. Это улучшает сон у большинства людей.

Сколько времени до сна заканчивать?

За 1-1,5 часа. Так тело успеет восстановиться.

Что лучше: йога или ходьба?

Оба варианта хороши. Выбирайте по настроению — главное, спокойный темп.

Помогает ли растяжка при бессоннице?

Да, она снижает напряжение и готовит мышцы к отдыху.

Экспертная проверка: тренер по йоге Оксана Васильева, инструктор по пилатесу Марина Гусева, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сон йога спорт фитнес здоровье тренировки здоровый образ жизни
