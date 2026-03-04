Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Пульс на большом экране: новая система превращает хаотичные тренировки в чёткий план на результат

Спорт

Эффективная тренировка требует точного контроля нагрузки, чтобы тело работало на пределе возможностей без риска для здоровья. Система DexBee превращает обычное занятие в спортзал в персонализированный процесс, где пульс становится главным индикатором прогресса. Участники видят свои зоны на большом экране, корректируют темп и достигают результатов быстрее.

30-минутная интервальная тренировка по системе Табата
Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
30-минутная интервальная тренировка по системе Табата

Отслеживание пульса позволяет перейти от хаотичных усилий к целенаправленным сессиям. Пять основных зон нагрузки помогают выбрать режим под цели: от восстановления до максимального сжигания жира. Такой подход мотивирует и минимизирует перегрузки.

В групповых тренировках с DexBee единомышленники соревнуются не друг с другом, а с собственными пределами, что усиливает эффект от занятий.

Что такое DexBee

DexBee — это система для точного контроля тренировок, которая сочетает гаджеты и визуализацию данных. Она разработана для тех, кто хочет максимум результатов при минимуме рисков. Персонализированный подход подбирает нагрузку под уровень подготовки каждого.

В отличие от стандартных занятий, DexBee фокусируется на реальном времени: пульс, калории и зоны отображаются для всех участников. Это делает процесс прозрачным и мотивирующим.

Как работает DexBee

На старте тренировки фитнес-гаджет крепится к корпусу и начинает мониторить пульс в реальном времени. Данные выводятся на экран, где видны показатели всех в группе. Тренер корректирует нагрузку, чтобы каждый оставался в целевой зоне.

Система вычисляет сожженные калории и прогресс, помогая избежать перегрузок. Перед использованием рекомендуется фитнес-тестирование, чтобы определить базовый уровень.

"Контроль пульса меняет тренировки: тело учится работать эффективно без вреда", — рассказал в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Пульсовые зоны для тренировок

Пульсовые зоны делят нагрузку на уровни от 50% до 100% от максимума. Они помогают выбрать режим под цели: восстановление, жиросжигание или выносливость. Экран DexBee подсвечивает текущую зону цветом.

Регулярное пребывание в нужной зоне развивает сердечно-сосудистую систему и ускоряет метаболизм.

Зона Польза и применение
Серая (50-60%) Лечебная физкультура, реабилитация
Синяя (60-70%) Йога, разминка, профилактика гипертонии
Зеленая (70-80%) Поддержание формы, развитие сердца
Желтая (80-90%) Сжигание калорий, разгон метаболизма
Красная (90-100%) Силовая выносливость, соревнования

Зоны низкой и умеренной нагрузки

Серая зона подходит для реабилитации и ЛФК, где главное — запуск кровотока без стресса. Синяя зона идеальна для йоги или работы с весами, улучшает самочувствие и снижает давление.

Эти режимы готовят тело к более интенсивным фазам, предотвращая травмы.

Аэробная зона для формы

Зеленая зона (70-80%) — основа для поддержания тонуса. Здесь развивается сердце, если не опускаться ниже. Подходит для длительных сессий кардио.

Регулярные занятия укрепляют выносливость без усталости.

"Аэробная зона — ключ к стабильному прогрессу без выгорания", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Интенсивные зоны для жиросжигания

Желтая зона (80-90%) ускоряет метаболизм, калории горят даже после тренировки. Сердце становится сильнее, вес снижается быстрее. Идеально для похудения.

Красная зона развивает выносливость для экстремальных нагрузок, как в кроссфите.

Максимум и риски

Переход в 90-100% усиливает силу, но требует подготовки. Малиновая зона выше 100% — только для профи, рискует кислородным голоданием сердца. Всегда мониторьте данные.

Избегайте длительного пребывания в пике без теста.

Как начать с DexBee

Пройдите тестирование, проконсультируйтесь с тренером для программы. Тренируйтесь в зале, бассейне или студиях. Групповой формат добавляет мотивации через видимый прогресс.

Сочетайте с правильной техникой и питанием для лучших результатов.

"Перед DexBee — тест и план от тренера, это спасает от ошибок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Ответы на популярные вопросы о пульсовых зонах

Как рассчитать свои пульсовые зоны?

Максимум — 220 минус возраст. Зоны: 50-60% от него для серой и так далее. Тестирование в клубе уточнит точные значения.

Сколько времени в желтой зоне для похудения?

20-30 минут за сессию 3-4 раза в неделю. Метаболизм разгоняется на сутки.

Можно ли новичкам красную зону?

Нет, начните с зеленой. Постепенно наращивайте под контролем.

Что если пульс не отображается?

Проверьте фиксацию гаджета. Тренер поможет настроить.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв
Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес тренировки
Новости Все >
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Последние материалы
Холодный расчёт или искренний порыв: почему домашние кошки и собаки разошлись в желании спасать хозяев
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Глиняные ноги отчетности подвели: сахалинские коммунальщики массово проигрывают дела в судах
Мозг в тисках регламента: психологический барьер мешает школьникам показать реальные знания в Петропавловске-Камчатском
Тягучее золото в хрустящем плену: секретный завтрак из Анапы покоряет сердца на обычной кухне
Мозг в режиме экономии: эволюционная ловушка заставляет нас выбирать диван вместо спортзала
Шлагбаум перед носом: карьера якутского депутата Иванова завершилась списком иностранных агентов
Чукотка на страже детства: как школы Крайнего Севера превращают в неприступные крепости безопасности
Хрупкий лед диктует правила: ледяная артерия на Камчатке может растаять раньше привоза груза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.