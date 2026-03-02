Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Жизнь приковала к постели — тело не сдаётся: как запустить восстановление даже лёжа

Спорт

Иногда жизнь приковывает к постели из-за болезни или травмы. Но тело не ждет — оно требует движения, чтобы кровь циркулировала, мышцы не атрофировались, а настроение взлетало. Упражнения прямо в кровати возвращают контроль: простые жесты пробуждают силы, улучшают кровоток и дарят ощущение легкости, словно вы парите над простынями.

Женщина на диване выполняет упражнение
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на диване выполняет упражнение

Эти движения адаптированы для новичков и тех, кто восстанавливается. Они задействуют ключевые группы мышц без риска, укрепляя не только тело, но и уверенность. Начните с малого — 30 секунд на подход, — и почувствуйте, как организм отвечает благодарностью: суставы разминаются, энергия приливает.

Важно слушать сигналы тела. Если есть ограничения, начните после консультации с врачом. А теперь разберем упражнения шаг за шагом — от верхней части до полной растяжки.

Упражнения для верхней части тела

Верхняя часть — основа силы. Отжимания в кровати укрепляют руки, плечи и грудь, имитируя классику зала, но мягче. Упритесь ладонями и коленями в матрас, спина прямая. Опуститесь, сгибая локти, затем выжмите вверх. Для новичков — на коленях, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Отжимания меняют осанку, делая плечи шире и увереннее.

Планка следует за ними: опуститесь на предплечья, тело — строгая линия. Втяните живот, держите 30 секунд. Это учит кор стабилизироваться, предотвращая сутулость. Затем поза Супермена: лицом вниз, руки вперед, приподнимите конечности, напрягая спину. Спина оживает, боль уходит.

Тик-так добавляет динамику: из позиции отжиманий касайтесь противоположного локтя рукой, чередуя. Касания носками ног завершают: на спине, ноги вверх под 90 градусов, опускайте поочередно, напрягая пресс.

"Упражнения в кровати идеальны для поддержания тонуса при ограниченной подвижности, они активируют глубокие мышцы без перегрузки суставов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение Цель
Отжимания Руки, грудь
Планка Кор, плечи

Упражнения для ног

Ноги — двигатель. Подъем бедер из полумостика: на спине, пятки у ягодиц, таз вверх, чередуйте подъемы ног. Напрягайте ягодицы — ягодицы подтягиваются без зала. Махи сбоку: на боку, нога вперед-назад, сгибая в колене. 30 секунд на сторону.

Обратные скручивания: ноги ромбом вверх, таз отрывайте, поднимая стопы. Ножницы: ноги 90 градусов, опускайте поочередно. Эти движения разгоняют кровь, борются с отеками.

Дыхание синхронизируйте: выдох на усилии, вдох на расслаблении. Регулярность ключ — мышцы адаптируются, сила растет.

Упражнения для всего тела

Полная вовлеченность: махи с касанием из четверенек. Колено вбок, рука касается — вперед и назад. Мышцы кора включаются, координация растет. Пристенный полумостик у изголовья: стопы на спинку, таз вверх 10 раз.

Скручивания с разведением: руки-ноги вверх, разведите в V, корпус отрывая. Каждое задействует цепи мышц, имитируя эволюционные движения выживания.

"Такие упражнения помогают восстановлению после травм, укрепляя стабилизаторы без риска рецидива", — в разговоре с Pravda. Ru поделился инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Растяжка

Завершите растяжкой. Грудь: боком на краю, рука за голову назад, скрутка. Полная: на спине, тянитесь руками-ногами. Руки-ноги: животом вниз, пальцы в стороны, носки назад.

Держите позы 20-30 секунд, дыша глубоко. Это возвращает гибкость, снимает напряжение после нагрузки.

Зона Движение
Грудь Рука назад
Всё тело Потягивание

"Растяжка в постели предотвращает скованность, улучшая лимфоток и подвижность суставов", — объяснил инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы об упражнениях в кровати

Нужен ли консультироваться с врачом?

Да, особенно при травмах — чтобы избежать осложнений и адаптировать нагрузку.

Сколько повторять?

30 секунд на подход, 2-3 раза в день. Постепенно увеличивайте.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.
Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы фитнес здоровье упражнения физкультура
Новости Все >
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Сейчас читают
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Белое золото из кухонного шкафа: обычный порошок растворяет жир и возвращает волосам живой объём
Красота и стиль
Белое золото из кухонного шкафа: обычный порошок растворяет жир и возвращает волосам живой объём
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Новости спорта
Мышцы-аддукторы проснутся сами: простое удержание предмета при ходьбе меняет контуры фигуры
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Последние материалы
Россия, которую вы не знали: десять троп, от которых захватывает дух даже у бывалых туристов
Ржавчина не сдаётся месяцами? Простая кухонная кислота смывает её так, будто и не было
Зелёная масса съедает бутоны: избыток одного вещества заставляет герань забыть про яркие шапки
Туристические поезда теперь открывают новые горизонты: как будут работать новые правила для пассажиров
Волосы мечты без усилий: как выглядеть шикарно, забыв про фен и утюжок
Королева для всего сада: эта летняя добавка продлевает жизнь каждого бутона розы на кусте
Команда на грядке: как объединение культур помогает снизить вредителей и повысить плодородие почвы
Сокровища столицы: 8 уникальных мест в Москве, куда туристы не заглядывают и которые стоит увидеть
Невидимый враг за зеркалом: как неправильный монтаж видеорегистратора превращает подушку безопасности в снаряд
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.