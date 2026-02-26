Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Миронов

Мышцы не растут, сколько ни ешь: скрытая причина, которая блокирует мужскую массу

Спорт

Проблема дефицита массы тела у мужчин часто воспринимается обществом как "удачное стечение обстоятельств", однако для самого обладателя астенического телосложения это серьезный вызов. Набор веса — это не просто попытка есть больше, а сложный биохимический процесс, требующий настройки метаболизма, гормонального фона и режима активности. Без системного подхода избыточные калории могут превратиться не в рельефные мышцы, а в висцеральный жир, создавая риски для здоровья.

Спортивный мужчина
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Прежде чем менять рацион, необходимо исключить медицинские причины низкой массы: от гипертиреоза до нарушений всасывания в ЖКТ. Если со здоровьем всё в порядке, стратегия строится на принципах гипертрофии тканей. Мужской организм генетически запрограммирован на эффективное усвоение нутриентов при наличии правильного стимула — силового стресса и качественного восстановления. Мы разберем, как превратить "быстрый метаболизм" в инструмент для создания мощного тела.

В этом материале:

Золотое правило профицита калорий

Для стабильного набора веса мужчине требуется создать избыток энергии в размере 10-15% от базового обмена веществ. Резкий скачок калорийности до экстремальных значений приведет лишь к расстройству пищеварения. Организм должен адаптироваться к новому объему нутриентов постепенно. Важен не только объем еды, но и периодичность: дробное питание (5-6 раз в день) позволяет равномерно распределить нагрузку на поджелудочную железу и поддерживать высокий уровень анаболизма.

Баланс макронутриентов играет ключевую роль. Если вы стремитесь именно к мышечному росту, норма белка должна составлять около 1,8-2 г на килограмм веса. Углеводы выступают основным топливом, предотвращая распад мышечных волокон во время активности. Важно помнить, что даже простая ходьба в объеме 7500 шагов требует учета в общей энергозатрате дня, чтобы не уйти в дефицит.

"При наборе массы критически важно следить за чистотой рациона. Слишком большое количество быстрых углеводов вызывает резкие скачки инсулина, что ведет к накоплению жира, а не мышц. Я рекомендую делать упор на сложные углеводы и качественные белки", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Лучшие продукты для качественной массы

Выбор продуктов должен основываться на их нутритивной плотности. Вместо "пустых" калорий из фастфуда, выбирайте цельные продукты, богатые микроэлементами. Например, авокадо и жирная рыба не только дают энергию, но и поддерживают эластичность сосудов и здоровье суставов, что критически важно при работе с весами. Красная рыба содержит Омега-3, которые помогают подавлять воспалительные процессы в мышцах после нагрузок.

Молочные продукты (творог, сыр, жирная сметана) являются отличным источником козеина и кальция. Яйца остаются эталонным источником белка с высокой биологической ценностью. Не забывайте и об овощах: хоть в них мало калорий, клетчатка необходима для правильной работы кишечника, который испытывает повышенную нагрузку при обильном питании.

Группа продуктов Рекомендуемые варианты
Белки Говядина, индейка, яйца, жирная рыба, творог
Жиры Авокадо, орехи, оливковое и сливочное масло
Углеводы Гречка, бурый рис, макароны твердых сортов, овсянка

При составлении меню можно использовать даже привычные упражнения для повышения аппетита. Например, легкие дыхательные практики или утренняя зарядка с активацией лимфотока помогают "разбудить" метаболизм и подготовить ЖКТ к приему пищи.

Тренировочный процесс: от железа до йоги

Чтобы вес прибавлялся за счет мышц, необходим силовой тренинг. Оптимальный режим — 3-4 тренировки в неделю с акцентом на базовые упражнения: жим, присед, тяга. Вес отягощения должен позволять выполнить 6-12 повторений до состояния близкого к отказу. Именно микроразрывы волокон и их последующее восстановление обеспечивают гипертрофию мышц. При этом стоит сократить кардионагрузки — длительный бег для мужчин в этот период может затормозить прогресс из-за высокого расхода энергии.

Важно не забывать о функциональности тела. Набор массы создает нагрузку на позвоночник и суставы. Чтобы сохранить мобильность, опытные атлеты практикуют сочетание йоги и силовых тренировок. Это помогает избежать закрепощенности мышц и улучшает технику выполнения силовых элементов. Проработка глубоких мышечных цепей, включая мышцы тазового дна, создает надежный корсет для работы с серьезными весами.

"Для роста массы тела принципиально важна прогрессия весов и техника выполнения. Если вы тренируетесь дома, делайте ставку на взрывные отжимания и приседания с отягощением. И помните: мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха", — подметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Сон и нейроэндокринное восстановление

Сон — это время основной секреции тестостерона и гормона роста. Постоянный недосып повышает уровень кортизола, который является антагонистом мышечного роста и способствует разрушению белка. Для эффективного набора веса необходимо спать не менее 8 часов, засыпая до полуночи. Если вы чувствуете переутомление, попробуйте внедрить в вечернюю рутину дыхательные упражнения для снятия стресса. Это нормализует работу нервной системы и ускорит восстановление.

Также важно контролировать уровень психологического напряжения. Высокий стресс активирует симпатическую нервную систему, что ускоряет метаболизм и часто приводит к "сгоранию" набранных килограммов. Работа над осанкой и укрепление грудных мышц через отжимания также косвенно помогают увереннее чувствовать себя в пространстве, снижая фоновую тревожность.

"Многие пренебрегают отдыхом, занимаясь каждый день. Это ошибка. Мужчине-астенику нужно минимум 48 часов отдыха между тренировками на одну группу мышц. В дни восстановления лучше ограничиться спокойной прогулкой, чем идти в зал", — объяснил консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о наборе веса

Сколько килограммов в месяц можно набрать безопасно?

Здоровым темпом считается прибавка 0,5-1 кг в неделю. Более быстрый набор, скорее всего, будет происходить за счет жировой ткани, что создаст лишнюю нагрузку на сердце.

Можно ли использовать спортивное питание?

Гейнеры и протеиновые коктейли — это лишь удобный способ добрать калории и белок, если вы не справляетесь обычной едой. Они не заменяют полноценный рацион, но могут приниматься сразу после тренировки.

Как питание влияет на живот?

Если профицит слишком большой, жир начнет откладываться в абдоминальной области. Чтобы живот оставался плоским при наборе массы, следует делать упор на упражнения для поперечной мышцы живота и не злоупотреблять быстрыми сахарами.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Автор Дмитрий Миронов
Миронов Дмитрий Алексеевич — тренер по силовой подготовке с 18-летним стажем. Работа с нагрузками, техника и долгосрочная форма.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес питание здоровье диетология
Новости Все >
Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Хитрость разумных родителей: этот финансовый тренажер сделает ребенка ответственным
Тихая угроза в кошельке: как забытая кредитка незаметно разрушает мечту об ипотеке
Сейчас читают
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Правда о праве
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Садоводство, цветоводство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Популярное
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле

Это растение называют "лиловым водопадом", и оно умудряется выживать в каменистой почве, превращая сад в настоящий рай для редких бабочек.

Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Самый страшный враг на фронте назван — он звучит тише артиллерии, но бьёт сильнее
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Последние материалы
Майонезная магия в постные будни: домашний рецепт обходит по вкусу все покупные бренды
Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Эмпатия за гранью понимания: ритуалы у костей сородичей выдают в великанах тонких психологов
Мастер адаптации требует уважения: почему кошка уходит из комнаты при виде людей
Золотистые и воздушные: этот приём превращает обычные сырники в десерт мечты
Вырубка лесов отключает природный кондиционер планеты: точка невозврата всё ближе
Гены не врут — предки всё помнят: пограничный узел Азии оказался глобальным плавильным котлом
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Хаос на кухне исчезает за один вечер: эта система хранения начинает экономить место
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.