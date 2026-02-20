Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Отжимания, которые меняют грудь и осанку: простая схема из двух движений

Спорт

Сильная грудь — это не только объём, но и ровная осанка, уверенная линия плеч и стабильный корпус. Добиться этого можно без тренажёров, штанги и абонемента в зал. Достаточно двух упражнений с собственным весом и грамотной техники. Об этом сообщает Alex Fitness.

Мужчина стоит в планке
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит в планке

Почему двух упражнений достаточно

Грудные мышцы активно участвуют в стабилизации плечевого пояса и напрямую влияют на положение корпуса. При слабом контроле или дисбалансе они тянут плечи вперёд, усиливая сутулость. Именно поэтому тренировка должна сочетать силовую нагрузку и работу над подвижностью, что особенно актуально при домашних тренировках.

Программа из двух вариантов отжиманий решает обе задачи. Первое упражнение усиливает контроль и силу, второе — добавляет глубину амплитуды и растяжку. Такой подход подходит и новичкам, и тем, кто давно тренируется без оборудования.

"Грудные мышцы редко работают изолированно. Их сила напрямую связана с положением лопаток и включением кора, поэтому простые упражнения могут быть очень эффективны", — считает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda. Ru Андрей Соловьёв.

Упражнение №1: отжимания с отрывом ладоней

Это усложнённая версия классических отжиманий. Главная особенность — пауза в нижней точке с кратковременным отрывом ладоней от пола.

Техника выполнения:

  1. Примите упор лёжа: тело вытянуто в линию, ладони чуть шире плеч, локти под углом 60-70° к корпусу.
  2. Медленно опуститесь, пока грудная клетка не коснётся пола.
  3. В нижней точке оторвите ладони на 1-2 секунды.
  4. Верните руки на пол и под контролем выжмите себя вверх.

Такая пауза убирает инерцию и заставляет грудные мышцы и трицепсы работать максимально чисто. Дополнительно активно включается кор — тело удерживается в положении планки.

Рекомендуемая схема: 3-4 подхода до технического отказа с сохранением контроля.

Упражнение №2: отжимания на упорах

В этом варианте основная цель — увеличить амплитуду движения. Можно использовать специальные упоры, паралетсы или устойчивые книги.

Техника выполнения:

  1. Встаньте в упор лёжа, разместив ладони на упорах.
  2. Опускайтесь ниже уровня кистей, сохраняя угол локтей 60-70°.
  3. В нижней точке задержитесь на 1-2 секунды.
  4. Под контролем вернитесь в исходное положение.

Глубокая амплитуда улучшает подвижность плечевых суставов и грудного отдела позвоночника, что важно для профилактики сутулости и поддержания баланса с мышцами спины.

"Увеличенная амплитуда в отжиманиях не только развивает грудь, но и возвращает плечам подвижность, утраченную из-за сидячего образа жизни", — отмечает тренер по растяжке, обозреватель Pravda. Ru Алина Фёдорова.

Как выстроить программу тренировок

Существует два удобных формата.

Вариант А — комплекс 2-3 раза в неделю:

  1. 3 подхода отжиманий с отрывом ладоней.
  2. Отдых 60-90 секунд.
  3. 3 подхода отжиманий на упорах.
  4. День отдыха между тренировками.

Вариант Б — чередование по дням:

  1. День 1 — 4 подхода с отрывом ладоней.
  2. День 2 — 4 подхода на упорах.
  3. День 3 — отдых или работа над спиной и мышцами кора.

Сравнение: классические отжимания и отжимания с паузой

Обычные отжимания часто выполняются в быстром темпе, что снижает контроль и уменьшает время под нагрузкой. Версия с отрывом ладоней исключает "отбив" и усиливает силовой стимул.

Отжимания на упорах выигрывают за счёт увеличенной амплитуды. Они сильнее растягивают грудные мышцы и положительно влияют на осанку, особенно в сочетании с упражнениями для мышц спины и кора.

Советы по тренировке

  1. Начните с разминки плеч и грудного отдела.
  2. Освойте медленный темп и паузы.
  3. Следите за положением корпуса без прогиба в пояснице.
  4. Постепенно увеличивайте количество повторений.
  5. Добавляйте упражнения на спину для баланса.

Популярные вопросы

Как выбрать вариант отжиманий для новичка?

Начните с классических отжиманий, затем переходите к версии с паузой.

Сколько нужно тренироваться для роста груди?

Оптимально 2-3 раза в неделю с постепенным увеличением нагрузки.

Что лучше: тренажёр или собственный вес?

Для базового развития достаточно упражнений с весом тела при правильной технике.

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Редкость уровня музейной: в продаже появился авто, вызывающий ажиотаж по всей стране
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Сейчас читают
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Садоводство, цветоводство
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Последние материалы
Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат
Дефицит растёт там, где его не ждали: одна категория авто стала главным трендом года
Региональные продукты перевернули рынок — гастротурист тратит больше обычного: цифры впечатляют
Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.