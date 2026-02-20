Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Васильева

Кубики прячутся под ошибкой: базовое движение, которое возвращает результат

Спорт

Правильная работа с прессом начинается не с количества повторений и не со сложных упражнений, а с понимания одного базового движения. Именно от него зависит, будет ли нагрузка попадать в мышцы живота или "уходить" в бёдра и поясницу. Об этом сообщает Alex Fitness.

Спортивный мужчина
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Почему пресс часто не работает так, как ожидается

Во многих тренировках используются привычные упражнения: подъёмы корпуса на скамье, скручивания на полу, подъёмы ног в висе. Эти движения можно увидеть почти в каждом тренажёрном зале и на тренировках дома без инвентаря.

Однако на практике в таких упражнениях часто включаются совсем не те мышцы. Основную работу берут на себя мышцы бедра, в первую очередь прямая мышца бедра и подвздошно-поясничная. В результате прямая мышца живота, отвечающая за "кубики", почти не сокращается и выполняет лишь стабилизирующую функцию.

"Когда движение начинается с таза, а не с рёбер, пресс выключается. Это типичная ошибка, из-за которой тренировки не дают визуального эффекта", — считает тренер по силовой подготовке, обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Миронов.

Из-за этого пресс может оставаться визуально слабым даже при регулярных тренировках. Решение в такой ситуации одно — освоить базовое движение, которое корректно включает мышцы кора.

Скручивание как основа тренировки пресса

Скручивание — это ключевое движение для включения прямой мышцы живота. Освоив его, можно повысить эффективность любых упражнений на пресс, будь то тренировка дома, в зале или с дополнительным весом.

Для начала рекомендуется выполнять движение на полу. Это позволяет лучше контролировать положение позвоночника и дыхание, а также снижает риск перегрузки поясницы, что особенно важно при работе с мышцами кора.

Правильная техника выполнения скручивания

Исходное положение играет решающую роль. Лягте на спину, согните колени, стопы прижмите к полу. Руки расположите на груди или вдоль тела, не оказывая давления на шею. Во время движения поднимайте верхнюю часть туловища, направляя нижние рёбра к тазу. Позвоночник остаётся слегка округлённым, поясница — прижатой к полу. Это обеспечивает работу именно мышц живота, а не бёдер.

Дыхание также влияет на результат. Вдох выполняется перед началом движения, выдох — в верхней точке, когда напряжение максимальное. Для начала достаточно 20 повторений с собственным весом. По мере адаптации можно увеличивать объём или добавлять умеренную нагрузку.

Как применять скручивание в других упражнениях

Когда базовое движение освоено, его можно внедрять в любые вариации упражнений на пресс. Это касается подъёмов корпуса, работы на скамье и функциональных тренировок.

Понимание принципа скручивания позволяет сохранять правильную технику независимо от положения тела. В результате нагрузка стабильно попадает в мышцы живота, а риск травм снижается.

Сравнение: скручивание и подъём корпуса — в чём разница

Подъём корпуса часто выполняется за счёт инерции и работы тазобедренных суставов. Это снижает вовлечённость пресса и увеличивает нагрузку на поясницу.

Скручивание, напротив, ограничивает амплитуду и концентрирует усилие в области живота. Оно подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Советы по тренировке

  1. Начинайте с освоения скручивания на полу.
  2. Следите за положением поясницы и дыханием.
  3. Работайте в контролируемом темпе.
  4. Увеличивайте нагрузку постепенно.
  5. Комбинируйте упражнения для пресса и спины.

Такой подход помогает сформировать устойчивый мышечный корсет без перегрузки.

Популярные вопросы

Как правильно качать пресс, чтобы работали "кубики"?

Важно использовать скручивание и контролировать движение, а не просто поднимать корпус.

Сколько повторений нужно делать для результата?

Оптимально начинать с 20 повторений и увеличивать объём постепенно.

Что лучше: упражнения с весом или без?

На старте достаточно собственного веса, дополнительную нагрузку стоит подключать позже.

Автор Оксана Васильева
Васильева Оксана Сергеевна — тренер по йоге с 17-летним стажем. Учит работе с телом, дыханием и восстановлению без перегрузок.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Последние материалы
Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Аппетит сорвался с цепи и командует холодильником: приёмы, которые снижают голод
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.