Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки

Плоский живот — это не только вопрос эстетики, но и показатель сильного мышечного корсета. Особенно сложно справиться с нижней частью живота, которая реагирует даже на осанку и положение таза. Иногда достаточно небольшого смещения корпуса вперёд, чтобы появилась выпуклость. Об этом сообщат Alex Fitness.
Многие замечают, что пресс тренируется, а нижний отдел остаётся без выраженных изменений. Причина часто кроется в слабой поперечной мышце живота. Именно она работает как естественный корсет, поддерживает внутренние органы и формирует аккуратную талию.
Если эта мышца недостаточно активна, живот может выглядеть объёмнее даже при нормальном весе. На ситуацию влияют и сидячий образ жизни, слабые мышцы спины, нарушенная осанка. Не случайно специалисты всё чаще говорят о важности комплексной работы с корпусом и позвоночником — особенно при сидячем образе жизни.
"Часто проблема не в количестве упражнений, а в умении включать глубокие мышцы. Без активации поперечной мышцы живота талия не станет устойчивой, даже если вы делаете десятки повторений", — считает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda.Ru Андрей Соловьёв.
Поэтому упражнения должны быть направлены не только на "кубики", но и на глубокий мышечный слой.
Регулярная работа с поперечной мышцей помогает уменьшить объёмы внизу живота, улучшить осанку и сделать фигуру более подтянутой. Ниже — три упражнения, которые можно выполнять дома без специального инвентаря.
Это вариация планки на согнутых коленях. Упражнение активно включает поперечные мышцы живота и развивает стабильность корпуса.
Техника выполнения:
Во время выполнения важно не задерживать дыхание.
Это классика домашнего фитнеса, направленная на нижний пресс и глубокие мышцы живота.
Техника выполнения:
Важно выполнять упражнение спустя минимум 1,5-2 часа после еды.
"Работа с нижним прессом должна быть контролируемой. Если появляется дискомфорт в пояснице, это сигнал уменьшить амплитуду или упростить движение", — отмечает инструктор по реабилитационному фитнесу, обозреватель Pravda. Ru Артём Ковалёв.
Это доступное упражнение для пресса, которое дополнительно задействует мышцы ног.
Классические "ножницы":
Более сложный вариант — "цифры": медленно "рисуйте" в воздухе цифры от 1 до 9 и обратно.
Медленный темп увеличивает нагрузку и усиливает вовлечение мышц живота.
Каждое упражнение по-своему воздействует на мышцы пресса. Планка и её вариации лучше активируют поперечную мышцу живота и укрепляют корпус. Обратные скручивания дают акцент на нижнюю часть пресса. "Ножницы" дополнительно нагружают мышцы бёдер.
Оптимальный вариант — комбинировать все три упражнения в одной тренировке. Такой подход формирует мышечный корсет комплексно, без перегрузки.
Регулярность и правильная техника важнее количества повторений. При желании можно дополнить тренировку упражнениями, которые помогают активировать мышцы кора и ускорить прогресс, как в программе пресс после 50.
Ориентируйтесь на движения, которые задействуют поперечную мышцу и не вызывают боли в пояснице.
При регулярных тренировках и сбалансированном питании первые изменения могут появиться через 3-4 недели.
Для уменьшения объёма живота эффективнее сочетать кардио-нагрузку и силовые упражнения.
