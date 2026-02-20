Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Васильева

Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки

Спорт

Плоский живот — это не только вопрос эстетики, но и показатель сильного мышечного корсета. Особенно сложно справиться с нижней частью живота, которая реагирует даже на осанку и положение таза. Иногда достаточно небольшого смещения корпуса вперёд, чтобы появилась выпуклость. Об этом сообщат Alex Fitness.

Упражнения на живот
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Упражнения на живот

Почему нижняя часть живота "упрямая"

Многие замечают, что пресс тренируется, а нижний отдел остаётся без выраженных изменений. Причина часто кроется в слабой поперечной мышце живота. Именно она работает как естественный корсет, поддерживает внутренние органы и формирует аккуратную талию.

Если эта мышца недостаточно активна, живот может выглядеть объёмнее даже при нормальном весе. На ситуацию влияют и сидячий образ жизни, слабые мышцы спины, нарушенная осанка. Не случайно специалисты всё чаще говорят о важности комплексной работы с корпусом и позвоночником — особенно при сидячем образе жизни.

"Часто проблема не в количестве упражнений, а в умении включать глубокие мышцы. Без активации поперечной мышцы живота талия не станет устойчивой, даже если вы делаете десятки повторений", — считает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda.Ru Андрей Соловьёв.

Поэтому упражнения должны быть направлены не только на "кубики", но и на глубокий мышечный слой.

Регулярная работа с поперечной мышцей помогает уменьшить объёмы внизу живота, улучшить осанку и сделать фигуру более подтянутой. Ниже — три упражнения, которые можно выполнять дома без специального инвентаря.

Упражнение 1: "Звериный ход"

Это вариация планки на согнутых коленях. Упражнение активно включает поперечные мышцы живота и развивает стабильность корпуса.

Техника выполнения:

  1. Встаньте на четвереньки, ладони и стопы на ширине плеч.
  2. На выдохе слегка оторвите колени от пола.
  3. Удерживайте положение 2-3 секунды.
  4. На вдохе мягко опустите колени.
  5. Повторяйте около 1 минуты.

Во время выполнения важно не задерживать дыхание.

Упражнение 2: Обратные скручивания

Это классика домашнего фитнеса, направленная на нижний пресс и глубокие мышцы живота.

Техника выполнения:

  1. Лягте на спину, руки вдоль тела.
  2. Поднимите ноги так, чтобы голени были параллельны полу.
  3. На выдохе приподнимите таз.
  4. На вдохе плавно опустите его обратно.
  5. Выполняйте около 1 минуты без резких движений.

Важно выполнять упражнение спустя минимум 1,5-2 часа после еды.

"Работа с нижним прессом должна быть контролируемой. Если появляется дискомфорт в пояснице, это сигнал уменьшить амплитуду или упростить движение", — отмечает инструктор по реабилитационному фитнесу, обозреватель Pravda. Ru Артём Ковалёв.

Упражнение 3: "Ножницы" и усложнённый вариант

Это доступное упражнение для пресса, которое дополнительно задействует мышцы ног.

Классические "ножницы":

  1. Лёжа на спине, поднимите ноги на несколько сантиметров от пола.
  2. Руки вдоль тела.
  3. Выполняйте перекрёстные движения ногами.
  4. Работайте около 1 минуты.

Более сложный вариант — "цифры": медленно "рисуйте" в воздухе цифры от 1 до 9 и обратно.

Медленный темп увеличивает нагрузку и усиливает вовлечение мышц живота.

Сравнение: планка, скручивания или "ножницы" — что эффективнее?

Каждое упражнение по-своему воздействует на мышцы пресса. Планка и её вариации лучше активируют поперечную мышцу живота и укрепляют корпус. Обратные скручивания дают акцент на нижнюю часть пресса. "Ножницы" дополнительно нагружают мышцы бёдер.

Оптимальный вариант — комбинировать все три упражнения в одной тренировке. Такой подход формирует мышечный корсет комплексно, без перегрузки.

Советы по тренировке нижнего пресса

  1. Начинайте с разминки.
  2. Контролируйте дыхание — выдох на усилие.
  3. Выполняйте упражнения медленно.
  4. Тренируйтесь 3-4 раза в неделю.
  5. Следите за осанкой в течение дня.

Регулярность и правильная техника важнее количества повторений. При желании можно дополнить тренировку упражнениями, которые помогают активировать мышцы кора и ускорить прогресс, как в программе пресс после 50.

Популярные вопросы

Как выбрать упражнения для плоского живота?

Ориентируйтесь на движения, которые задействуют поперечную мышцу и не вызывают боли в пояснице.

Сколько времени нужно, чтобы подтянуть нижний живот?

При регулярных тренировках и сбалансированном питании первые изменения могут появиться через 3-4 недели.

Что лучше: кардио или упражнения на пресс?

Для уменьшения объёма живота эффективнее сочетать кардио-нагрузку и силовые упражнения.

Автор Оксана Васильева
Васильева Оксана Сергеевна — тренер по йоге с 17-летним стажем. Учит работе с телом, дыханием и восстановлению без перегрузок.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Сейчас читают
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Садоводство, цветоводство
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Садоводство, цветоводство
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Последние материалы
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Аппетит сорвался с цепи и командует холодильником: приёмы, которые снижают голод
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.