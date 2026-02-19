Удар по лишнему весу: сколько шагов на самом деле нужно сделать чтобы сжечь кило жира

Многие уверены, что чтобы сбросить жир, нужно изматывать себя спортом и жёсткими диетами. Но на практике обычная ходьба способна дать стабильный результат — если понимать, сколько именно шагов нужно делать. Чтобы избавиться от 1 кг жира, важно не чудо-метод, а грамотный расчёт дефицита калорий и регулярность. Об этом пишет Shape Team.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Сколько калорий нужно сжечь, чтобы убрать 1 кг жира

Жировая ткань — это запас энергии. Чтобы избавиться от 1 килограмма именно жира (а не воды или временного снижения веса), организму нужно потратить около 7700 калорий.

Это значит, что человек должен создать дефицит: расходовать больше калорий, чем получает с едой. Именно этот принцип лежит в основе любой системы похудения, независимо от выбранного вида активности.

"Дефицит калорий — это не голодание, а управляемый баланс. Когда человек снижает вес постепенно, организм меньше сопротивляется, а результат закрепляется надолго", — считает спортивный диетолог, обозреватель Pravda.RU Игорь Королёв.

Сколько калорий сжигает ходьба

Ходьба считается одним из самых доступных способов увеличить ежедневный расход энергии. В среднем человек сжигает около 40-70 калорий на каждые 1000 шагов. Точная цифра зависит от веса, скорости и рельефа местности.

Если представить, что похудение происходит только за счёт прогулок, то расчёт будет таким:

При низкой нагрузке: 7700 ÷ 40 ≈ 192 500 шагов При более активной ходьбе: 7700 ÷ 70 ≈ 110 000 шагов

Получается, чтобы потерять 1 кг жира только за счёт ходьбы, нужно пройти примерно от 110 до 190 тысяч шагов.

Почему эти цифры не должны пугать

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы пройти такую дистанцию за один день. Главный смысл в том, чтобы "разбить" цель на ежедневную привычку и постепенно накапливать результат.

Если регулярно поддерживать умеренный дефицит калорий, организм начнёт сжигать жировые запасы естественным способом, без резких ограничений.

Практический ориентир: 8-12 тысяч шагов в день

По данным авторов материала, наиболее удобный режим для устойчивого похудения — 8-12 тысяч шагов ежедневно. Такой объём активности даёт заметный расход энергии без перегрузки.

При такой норме человек в среднем тратит:

за день — около 320-600 калорий

за неделю — примерно 2200-4000 калорий

Это означает, что через несколько недель накопленный эффект становится заметным. Главное — не скорость, а регулярность.

Почему ходьба считается лучшим вариантом для похудения

Ходьба выигрывает у многих видов тренировок тем, что она мягко воздействует на организм и не вызывает сильного стресса. Кроме того, она подходит людям любого возраста.

"Для людей с лишним весом или без опыта тренировок ходьба — самый безопасный старт. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему и постепенно готовит мышцы к более серьёзным нагрузкам", — подчёркивает инструктор по лечебной физкультуре, обозреватель Pravda.RU Андрей Соловьёв.

Ходьба помогает сжигать калории, но при этом:

не перегружает нервную систему

не усиливает голод так сильно, как интенсивные тренировки

легко вписывается в обычный день

позволяет заниматься ежедневно без выгорания

Именно поэтому её называют одним из самых безопасных способов снижать вес.

Популярные вопросы о ходьбе для похудения

Сколько шагов нужно, чтобы сбросить 1 кг жира?

В среднем от 110 000 до 190 000 шагов, в зависимости от темпа и веса человека.

Сколько нужно ходить в день, чтобы худеть стабильно?

Оптимально — 8-12 тысяч шагов ежедневно.

Можно ли похудеть без диеты, только ходьбой?

Да, но будет сложнее. Быстрее всего работает сочетание ходььбы и небольшого дефицита калорий.