Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Егоров

Удар по лишнему весу: сколько шагов на самом деле нужно сделать чтобы сжечь кило жира

Спорт

Многие уверены, что чтобы сбросить жир, нужно изматывать себя спортом и жёсткими диетами. Но на практике обычная ходьба способна дать стабильный результат — если понимать, сколько именно шагов нужно делать. Чтобы избавиться от 1 кг жира, важно не чудо-метод, а грамотный расчёт дефицита калорий и регулярность. Об этом пишет Shape Team.

Ходьба
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Сколько калорий нужно сжечь, чтобы убрать 1 кг жира

Жировая ткань — это запас энергии. Чтобы избавиться от 1 килограмма именно жира (а не воды или временного снижения веса), организму нужно потратить около 7700 калорий.

Это значит, что человек должен создать дефицит: расходовать больше калорий, чем получает с едой. Именно этот принцип лежит в основе любой системы похудения, независимо от выбранного вида активности.

"Дефицит калорий — это не голодание, а управляемый баланс. Когда человек снижает вес постепенно, организм меньше сопротивляется, а результат закрепляется надолго", — считает спортивный диетолог, обозреватель Pravda.RU Игорь Королёв.

Сколько калорий сжигает ходьба

Ходьба считается одним из самых доступных способов увеличить ежедневный расход энергии. В среднем человек сжигает около 40-70 калорий на каждые 1000 шагов. Точная цифра зависит от веса, скорости и рельефа местности.

Если представить, что похудение происходит только за счёт прогулок, то расчёт будет таким:

  1. При низкой нагрузке: 7700 ÷ 40 ≈ 192 500 шагов

  2. При более активной ходьбе: 7700 ÷ 70 ≈ 110 000 шагов

Получается, чтобы потерять 1 кг жира только за счёт ходьбы, нужно пройти примерно от 110 до 190 тысяч шагов.

Почему эти цифры не должны пугать

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы пройти такую дистанцию за один день. Главный смысл в том, чтобы "разбить" цель на ежедневную привычку и постепенно накапливать результат.

Если регулярно поддерживать умеренный дефицит калорий, организм начнёт сжигать жировые запасы естественным способом, без резких ограничений.

Практический ориентир: 8-12 тысяч шагов в день

По данным авторов материала, наиболее удобный режим для устойчивого похудения — 8-12 тысяч шагов ежедневно. Такой объём активности даёт заметный расход энергии без перегрузки.

При такой норме человек в среднем тратит:

  • за день — около 320-600 калорий
  • за неделю — примерно 2200-4000 калорий

Это означает, что через несколько недель накопленный эффект становится заметным. Главное — не скорость, а регулярность.

Почему ходьба считается лучшим вариантом для похудения

Ходьба выигрывает у многих видов тренировок тем, что она мягко воздействует на организм и не вызывает сильного стресса. Кроме того, она подходит людям любого возраста.

"Для людей с лишним весом или без опыта тренировок ходьба — самый безопасный старт. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему и постепенно готовит мышцы к более серьёзным нагрузкам", — подчёркивает инструктор по лечебной физкультуре, обозреватель Pravda.RU Андрей Соловьёв.

Ходьба помогает сжигать калории, но при этом:

  • не перегружает нервную систему
  • не усиливает голод так сильно, как интенсивные тренировки
  • легко вписывается в обычный день
  • позволяет заниматься ежедневно без выгорания

Именно поэтому её называют одним из самых безопасных способов снижать вес.

Популярные вопросы о ходьбе для похудения

Сколько шагов нужно, чтобы сбросить 1 кг жира?

В среднем от 110 000 до 190 000 шагов, в зависимости от темпа и веса человека.

Сколько нужно ходить в день, чтобы худеть стабильно?

Оптимально — 8-12 тысяч шагов ежедневно.

Можно ли похудеть без диеты, только ходьбой?

Да, но будет сложнее. Быстрее всего работает сочетание ходььбы и небольшого дефицита калорий.

Автор Максим Егоров
Егоров Максим Сергеевич — тренер по функциональному тренингу с 16-летним стажем. Движение, координация и работа с телом.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес калории здоровье похудение
Новости Все >
США прижали Кубу нефтью — миллионы растворяются: Россия готовится к непростому ответу
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Сейчас читают
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Газ
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Садоводство, цветоводство
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Провода больше не висят гирляндой: идеи, которые спасают даже готовый интерьер
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Секретная доза для рассады: один микроэлемент который делает плоды в два раза крупнее
Врач против водителя: как новая база данных МВД лишит миллионы россиян прав за сутки
Я другой, но актёр — по-прежнему основа: Пётр Орлов, художественный руководитель Театра Всеволода Шиловского
Голеностопы сдают, когда икры слабеют: три движения возвращают устойчивость
Киев молит о тепле не ради людей: за просьбой о мире скрывается эта циничная цель
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Скрывали годами, а теперь выставляют напоказ: носки стали главным акцентом 2026 года
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.