Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Ковалёв

Голеностопы сдают, когда икры слабеют: три движения возвращают устойчивость

Спорт

Икроножные мышцы ежедневно выдерживают вес всего тела и участвуют почти в каждом движении — от спокойной прогулки до подъёма по лестнице. При этом о них часто вспоминают в последнюю очередь, уделяя внимание прессу или рукам. Между тем именно крепкие икры помогают сохранить лёгкость шага и устойчивость. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Женщина делает приседания

Почему икры так важны для здоровья ног

Голень выполняет роль естественного амортизатора. Икроножные мышцы и ахиллово сухожилие смягчают нагрузку при ходьбе, беге и даже длительном стоянии. Если эта зона ослаблена, появляются тяжесть в ногах, быстрая утомляемость, повышается риск травм голеностопа. Особенно это актуально для тех, кто много времени проводит на ногах или занимается бегом, танцами, тренировками без спортивной обуви с хорошей амортизацией.

Хорошая новость в том, что для укрепления икр не нужны тренажёры, гантели или абонемент в спортзал. Достаточно собственного веса и 10-15 минут в день.

Подъёмы на носки стоя — основа силы

Это базовое упражнение подходит и для начинающих, и для тех, кто уже тренируется дома. Оно укрепляет икроножные мышцы, улучшает баланс и делает шаг более устойчивым.

Техника выполнения проста:

  1. Встаньте прямо, стопы — на ширине таза.
  2. Плавно поднимитесь на носки максимально высоко.
  3. Задержитесь в верхней точке на секунду.
  4. Медленно опуститесь вниз.

Важно двигаться без рывков и не раскачивать корпус. Работают только голени. Оптимальная нагрузка — 15-20 повторений по 2-3 подхода.

Подъёмы на носки сидя и растяжка у стены

В положении сидя включается глубокая камбаловидная мышца, расположенная под икрой. Именно она отвечает за выносливость и стабильность при длительной ходьбе.

Выполняйте упражнение так:

  1. Сядьте на стул, стопы полностью стоят на полу.
  2. Поднимайте пятки вверх.
  3. Опускайте их медленно, не бросая.

Старайтесь работать в полной амплитуде. Достаточно 20-25 повторений в двух подходах.

Завершить мини-комплекс стоит растяжкой у стены. Она снимает напряжение, улучшает подвижность голеностопного сустава и снижает риск перегрузки ахиллова сухожилия.

"Регулярная мягкая растяжка улучшает питание тканей и снижает риск микротравм, особенно если человек много ходит или начинает увеличивать объём кардионагрузки", — считает nренер по бегу, обозреватель Pravda. Ru Николай Лебедев .

Встаньте лицом к стене, одну ногу поставьте вперёд и согните, вторую — отведите назад и выпрямите. Пятка задней ноги тянется к полу, корпус остаётся ровным. Медленно перенесите вес вперёд, пока не почувствуете мягкое натяжение по задней поверхности голени. Удерживайте позицию 20-30 секунд, повторите по два раза на каждую ногу.

Растяжка должна давать ощущение вытяжения, а не боли. Со временем подвижность увеличивается естественно, без резких усилий.

Сравнение домашних упражнений и тренажёров для икр

Многие считают, что для развития икроножных мышц необходимы специальные тренажёры или работа со штангой. Однако домашние упражнения с собственным весом также дают результат, особенно на начальном этапе.

"Для поддержания тонуса и профилактики травм в большинстве случаев достаточно базовых движений с контролем техники. Вес имеет значение только тогда, когда уже сформирован устойчивый мышечный фундамент", — считает тренер по силовой подготовке, обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Миронов.

Тренажёры позволяют точнее регулировать нагрузку и увеличивать вес, что актуально для продвинутых спортсменов. Домашний формат выигрывает в доступности, не требует экипировки и подходит для ежедневной практики. Для поддержания тонуса и профилактики травм чаще всего достаточно именно базовых подъёмов и растяжки.

Советы по укреплению икроножных мышц

Чтобы упражнения приносили результат, соблюдайте простые рекомендации:

  1. Начинайте с разминки — лёгкая ходьба или вращения стоп.
  2. Следите за техникой и выполняйте движения медленно.
  3. Добавляйте нагрузку постепенно, увеличивая количество повторений.
  4. Не забывайте о растяжке после тренировки.
  5. Используйте удобную обувь с хорошей поддержкой, если занимаетесь на твёрдом покрытии.

Регулярность важнее интенсивности. Даже короткая ежедневная практика укрепляет мышцы и улучшает кровообращение.

Популярные вопросы

Как выбрать оптимальное количество повторений?

Для поддержания тонуса достаточно 15-25 повторений в 2-3 подходах. Если цель — развитие силы, можно постепенно увеличивать объём.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?

При регулярных занятиях первые изменения ощущаются через 2-3 недели: снижается усталость, улучшается устойчивость.

Что лучше — упражнения стоя или сидя?

Лучший эффект даёт сочетание обоих вариантов, так как они задействуют разные мышечные структуры голени.

Автор Артём Ковалёв
Ковалёв Артём Владимирович — инструктор по реабилитационному фитнесу с 17-летним стажем. Учит безопасному восстановлению движений после травм.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Война за тишину: как законно выжить шумных соседей из дома если полиция не помогает
Украина проиграла раньше финала: главного соперника увидели вовсе не в Киеве
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Питомец теряет шерсть клочьями: как отличить естественную линьку от гормонального сбоя
Когда чемодан — не спасение: почему Шебекино выбрало стоять под огнём
Деньги утекают в унитаз: три привычки которые заставляют вас платить за ЖКУ вдвойне
Сейчас читают
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Красота и стиль
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Садоводство, цветоводство
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть Любовь Степушова
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Не дарите этот мусор: рейтинг подарков, которые водители выбрасывают через неделю
Слабое звено под знаком Кубинской революции: на кого делает ставку Вашингтон
Секрет тишины под ногами: как избавиться от адского скрежета половиц за один вечер
Путь к сердцу через экстаз: три блюда на 23 февраля которые сведут его с ума от вкуса
Кредитная петля затянулась: миллион россиян пошли на крайнюю меру из-за долгов банку
Трасса М-12 озолотила: этот кемпинг у древнего храма теперь забит москвичами
Первые лучи солнца — и кожа начинает капризничать: что нужно изменить в уходе с приходом весны
Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой
Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла
Экспорт стал причиной роста цен на газ в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.