Живот уходит, пока вы лежите: ленивые движения для тонкой талии

Тонкая талия часто уходит не из-за лишнего веса, а из-за слабых мышц и сидячего образа жизни. Бока появляются незаметно, а времени на долгие тренировки обычно не хватает. Поэтому всё больше людей выбирают короткие и простые упражнения с ощутимым эффектом. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".
Мышцы живота и боковые мышцы корпуса быстро теряют тонус. На это влияет осанка, длительное сидение и отсутствие регулярной нагрузки. Косые и поперечные мышцы живота отвечают не только за внешний вид талии, но и за стабильность таза, повороты корпуса и поддержку позвоночника — особенно при малоподвижном образе жизни, о чём часто говорят специалисты по мышцам кора.
Когда эти мышцы слабеют, талия становится менее выраженной, а по бокам появляются складки. Хорошая новость в том, что для их активации не нужны сложные комплексы и часы в зале.
"Даже короткие, но регулярные упражнения на косые мышцы дают визуальный эффект быстрее, чем редкие интенсивные тренировки", — считает инструктор по домашним тренировкам, обозреватель Pravda. Ru Павел Кузнецов.
Это движение выглядит максимально простым, но отлично включает косые мышцы живота. Выполняется лёжа и не требует специальной подготовки.
Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Корпус слегка приподнят. На выдохе правой рукой тянутся к правой пятке, на вдохе возвращаются в центр. Затем движение повторяют левой рукой к левой пятке.
Регулярное выполнение помогает сделать талию более очерченной и уменьшить выраженность боков.
Скручивания часто недооценивают, считая их слишком простыми. На практике они активно задействуют косые и поперечные мышцы живота, а также дают лёгкий массажный эффект.
Есть два варианта выполнения. Более лёгкий выполняется лёжа на боку: рука за головой, на выдохе корпус поднимается, на вдохе опускается. Делают 10-20 повторов на каждую сторону.
Более сложный вариант выполняется лёжа на спине. Ноги согнуты и опущены в сторону, руки за головой. На выдохе корпус поднимают, на вдохе опускают. После серии повторов положение ног меняют.
Последнее упражнение выполняется сидя и подходит даже тем, кто не любит нагрузки лёжа. Спина прямая, ноги на ширине плеч, руки вытянуты параллельно полу.
На выдохе корпус разворачивают правой рукой к левой стопе, на вдохе возвращаются в центр. Затем повторяют в другую сторону. Достаточно 10-20 повторов, чтобы почувствовать работу мышц. Подобные движения часто используют в программах функционального тренинга.
"Повороты корпуса в сидячем положении безопасны для спины и хорошо подходят людям без спортивного опыта", — отмечает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda. Ru Андрей Соловьёв.
Это движение помогает подчеркнуть талию и дополнительно улучшает работу пищеварения за счёт мягкого массажного эффекта.
Простые упражнения часто сравнивают с полноценными тренировками.
Именно поэтому короткие комплексы нередко дают стабильный визуальный результат.
Такой подход помогает подтянуть бока без перегрузки.
Упражнения укрепляют мышцы, а для уменьшения объёмов важен также общий уровень активности и питание.
Первые изменения обычно заметны через 3-4 недели регулярных занятий.
Да, они не требуют специальной подготовки и подходят для большинства людей.
Допустимо выполнять лёгкий вариант ежедневно, ориентируясь на самочувствие.
Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?