Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Живот уходит, пока вы лежите: ленивые движения для тонкой талии

Спорт

Тонкая талия часто уходит не из-за лишнего веса, а из-за слабых мышц и сидячего образа жизни. Бока появляются незаметно, а времени на долгие тренировки обычно не хватает. Поэтому всё больше людей выбирают короткие и простые упражнения с ощутимым эффектом. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Упражнения на живот
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Упражнения на живот

Почему именно талия становится проблемной зоной

Мышцы живота и боковые мышцы корпуса быстро теряют тонус. На это влияет осанка, длительное сидение и отсутствие регулярной нагрузки. Косые и поперечные мышцы живота отвечают не только за внешний вид талии, но и за стабильность таза, повороты корпуса и поддержку позвоночника — особенно при малоподвижном образе жизни, о чём часто говорят специалисты по мышцам кора.

Когда эти мышцы слабеют, талия становится менее выраженной, а по бокам появляются складки. Хорошая новость в том, что для их активации не нужны сложные комплексы и часы в зале.

"Даже короткие, но регулярные упражнения на косые мышцы дают визуальный эффект быстрее, чем редкие интенсивные тренировки", — считает инструктор по домашним тренировкам, обозреватель Pravda. Ru Павел Кузнецов.

Упражнение 1. Тянемся к пяткам

Это движение выглядит максимально простым, но отлично включает косые мышцы живота. Выполняется лёжа и не требует специальной подготовки.

Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Корпус слегка приподнят. На выдохе правой рукой тянутся к правой пятке, на вдохе возвращаются в центр. Затем движение повторяют левой рукой к левой пятке.

Регулярное выполнение помогает сделать талию более очерченной и уменьшить выраженность боков.

Упражнение 2. Скручивания для талии

Скручивания часто недооценивают, считая их слишком простыми. На практике они активно задействуют косые и поперечные мышцы живота, а также дают лёгкий массажный эффект.

Есть два варианта выполнения. Более лёгкий выполняется лёжа на боку: рука за головой, на выдохе корпус поднимается, на вдохе опускается. Делают 10-20 повторов на каждую сторону.

Более сложный вариант выполняется лёжа на спине. Ноги согнуты и опущены в сторону, руки за головой. На выдохе корпус поднимают, на вдохе опускают. После серии повторов положение ног меняют.

Упражнение 3. Скрутка сидя

Последнее упражнение выполняется сидя и подходит даже тем, кто не любит нагрузки лёжа. Спина прямая, ноги на ширине плеч, руки вытянуты параллельно полу.

На выдохе корпус разворачивают правой рукой к левой стопе, на вдохе возвращаются в центр. Затем повторяют в другую сторону. Достаточно 10-20 повторов, чтобы почувствовать работу мышц. Подобные движения часто используют в программах функционального тренинга.

"Повороты корпуса в сидячем положении безопасны для спины и хорошо подходят людям без спортивного опыта", — отмечает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda. Ru Андрей Соловьёв.

Это движение помогает подчеркнуть талию и дополнительно улучшает работу пищеварения за счёт мягкого массажного эффекта.

Сравнение ленивых упражнений и интенсивных тренировок

Простые упражнения часто сравнивают с полноценными тренировками.

  • Ленивые упражнения занимают минимум времени и подходят для дома.
  • Интенсивные тренировки быстрее сжигают калории, но требуют больше сил.
  • Для талии и боков важнее регулярность, чем высокая нагрузка.

Именно поэтому короткие комплексы нередко дают стабильный визуальный результат.

Советы по подтяжке талии

  1. Выполняйте упражнения 3-4 раза в неделю.
  2. Следите за дыханием и плавностью движений.
  3. Не гонитесь за количеством — важнее техника.
  4. Дополняйте упражнения лёгкой растяжкой и прогулками.

Такой подход помогает подтянуть бока без перегрузки.

Популярные вопросы

Можно ли убрать бока только упражнениями?

Упражнения укрепляют мышцы, а для уменьшения объёмов важен также общий уровень активности и питание.

Сколько времени нужно для результата?

Первые изменения обычно заметны через 3-4 недели регулярных занятий.

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, они не требуют специальной подготовки и подходят для большинства людей.

Можно ли делать их каждый день?

Допустимо выполнять лёгкий вариант ежедневно, ориентируясь на самочувствие.

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Сейчас читают
Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт
Еда и рецепты
Блины горкой больше не модно: на Масленицу-2026 все готовят этот нежный десерт
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Популярное
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Вербена гибридная — неприхотливый цветок для клумбы, который цветёт всё лето без сложного ухода и частых подкормок. Почему её выбирают дачники?

Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Последние материалы
Взгляд становится моложе без пластики: приём с тенями меняет возрастное восприятие
Живот уходит, пока вы лежите: ленивые движения для тонкой талии
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Мошенники знают о вас больше, чем вы думаете: откуда утекают данные и как это остановить
В Британии хотят создать собственную платёжную систему
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Огрубевшая кожа уходит без салона: система из трёх шагов возвращает пяткам гладкость
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Старость в радость: раскрыт список б/у моделей, за которыми началась охота в 2026
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.