Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Приговор дряблости вынесен: 7 упражнений дома, которые сделают тело упругим и сочным

Спорт

Домашние тренировки давно перестали быть временной альтернативой залу и стали полноценным форматом фитнеса. Для многих девушек это самый удобный способ поддерживать форму без лишних затрат времени и денег. Главное — правильно подобрать упражнения и выстроить систему занятий. 

Девушка занимается спортом
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Почему домашний фитнес работает

Современные тренды в спорте сместились от изнуряющих тренировок к регулярности и осознанному подходу. Результат зависит не от количества пота, а от системности. Даже умеренные нагрузки при стабильном графике дают заметный эффект.

Важно помнить: любое занятие начинается с разминки и заканчивается заминкой. Разогретые мышцы снижают риск травм, а лёгкая растяжка в конце ускоряет восстановление.

Как составить план тренировки дома

Есть два удобных формата.

Первый — сплит по группам мышц. Например, сегодня — ноги и ягодицы, через день — верх тела и пресс. Такой подход помогает мышцам полноценно восстанавливаться.

Второй — комплексная тренировка всего тела за одно занятие. Достаточно выбрать 5–6 упражнений на разные группы мышц и выполнить 2–3 подхода.

Если времени мало, подойдут интервальные тренировки: 20–30 секунд активной работы и 30–60 секунд отдыха. Но такой формат лучше выбирать при наличии базовой подготовки. Об этом сообщает FitStars.

Лучшие упражнения для пресса

Для формирования красивого живота важно работать не только над прямой мышцей, но и над глубокими стабилизаторами. В этом помогают элементы из практик, подобных пяти базовым упражнениям без оборудования, где акцент делается на контроль корпуса.

"Глубокие мышцы кора отвечают не только за внешний вид живота, но и за здоровье поясницы. Их включение делает тренировки безопаснее и эффективнее", — считает инструктор по пилатесу, обозреватель Pravda.RU Марина Гусева.

  1. Скручивания — классическое упражнение для верхней части пресса.

  2. Планка на предплечьях — укрепляет весь мышечный корсет.

  3. Вакуум живота — активирует поперечную мышцу и помогает сделать живот более плоским.

  4. «Мёртвый жук» — улучшает координацию и укрепляет глубокие мышцы.

Важно выполнять движения медленно и контролировать положение поясницы.

Упражнения для ягодиц и ног

Домашний фитнес отлично подходит для проработки нижней части тела. Простые комплексы, подобные формату шести упражнений для ягодиц дома, позволяют добиться заметного тонуса без зала.

  1. Обратные выпады — формируют ягодицы и заднюю поверхность бедра.

  2. Ягодичный мостик — безопасное и эффективное упражнение для объёма и тонуса.

  3. Махи ногами в упоре на коленях — акцент на большую ягодичную мышцу.

  4. Приседания с поворотом в выпаде — улучшают форму и повышают выносливость.

"При работе с нижней частью тела важно следить за положением коленей и таза. Техника всегда важнее количества повторений", — считает тренер по силовой подготовке, обозреватель Pravda.RU Дмитрий Миронов.

Для усиления эффекта можно использовать гантели весом 1–3 кг.

Упражнения для рук и спины

Чтобы руки выглядели подтянутыми, в программу стоит включить силовые упражнения.

  1. Классические отжимания — укрепляют грудные мышцы и плечевой пояс.

  2. Обратные отжимания от стула — акцент на трицепс.

  3. Жим гантелей вверх — развивает плечи.

  4. Тяга гантелей к поясу в наклоне — укрепляет мышцы спины.

Начинающим достаточно 2 подходов по 10–12 повторений, более подготовленным — 3–4 подхода по 12–15 повторений.

Сравнение: тренировки всего тела или по зонам

Тренировки по зонам подходят тем, кто хочет глубже проработать конкретные группы мышц и дать им время на восстановление. Комплексные занятия удобны, если заниматься удаётся 2–3 раза в неделю.

При похудении важно сочетать упражнения с корректировкой питания — без этого даже лучшие комплексы не дадут выраженного результата.

Популярные вопросы о фитнесе дома

Сколько раз в неделю тренироваться?

Оптимально — 3–4 раза, чтобы обеспечить регулярность и восстановление.

Нужен ли инвентарь?

На старте достаточно коврика. Позже можно добавить гантели и фитнес-резинки.

Можно ли похудеть дома?

Да, при условии регулярных тренировок и контроля питания.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье похудение
Новости Все >
Хотели лайков — получили бурю: скандалы с компаниями начинаются не с атаки конкурентов
Работа в логистике стала золотой жилой: водители и курьеры выходят в лидеры
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Волосы как в рекламе за 20 рублей: этот кухонный секрет заменит дорогие процедуры
Когда любовь становится ловушкой: грань между близостью и зависимостью оказалась пугающе тонкой
Инсулинорезистентность тихо ускоряет диабет: риск можно вычислить дома одним простым замером
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Сейчас читают
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Садоводство, цветоводство
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Садоводство, цветоводство
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Популярное
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью

Вишнёво-фиолетовые соцветия, устойчивые к времени, и куст, который превращает клумбу в акцентный центр. Что скрывает амарант "Вишнёвый бархат"?

Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Плотные, ароматные, как десерт: сорта клубники, которые бьют рекорды по урожайности
Оранжевый старт, золотое лето, медная осень: куст, который забирает внимание соседей
Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени Анжела Якубовская
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Скука однотонной плитки в прошлом: 6 идей для фартука, от которых гости просто ахнут
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Пять квадратов превращаются в тесную коробку: главные ошибки при ремонте кухни
Последние материалы
Рассада после холодов чахнет — делаю так и собираю урожай даже после заморозков
Аплодисменты громче баллов: почему сильный прокат не стал победным
Проказа стучит в соседнюю дверь: болезнь с десятилетней спячкой уже среди нас, а врачи видят лишь сыпь
Россия ставит на тарелку больше, чем еду: самый холодный регион разогрел интерес гостей
Холод крадёт мягкость рук: один приём возвращает коже защиту и комфорт
Огурцы, которые не сдаются в холодное лето: урожай за 38 дней без теплицы
Тётка Чарлея запускает хаос: одна роль ломает планы сразу всем
Эффект танка за копейки: полноприводные кроссоверы, которые стоят меньше 3 миллионов
Красивый яд на прилавке: почему блестящие сухофрукты могут уничтожить ваш желудок
Заднее стекло с полосами оказалось хитрее: простая кнопка запускает двойной эффект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.