Эффект железного пуш-апа: как за неделю превратить ягодицы в литую сталь дома

Упругая и подтянутая попа — мечта многих, особенно когда хочется быстрых результатов перед отпуском или важным событием. Кажется, что за неделю невозможно что-то изменить, но при правильной тренировке, питании и даже грамотном выборе одежды можно заметно улучшить форму ягодиц. Главное — работать сразу в нескольких направлениях и не ждать чуда без усилий.
Ягодицы формируют сразу три основные мышцы: большая, средняя и малая. Именно их нужно задействовать упражнениями, чтобы визуально увеличить объем и сделать силуэт более округлым.
Даже если за семь дней невозможно кардинально "нарастить" мышцы, можно улучшить тонус, убрать дряблость и сделать ягодицы более упругими. Такой эффект часто заметен уже через несколько тренировок.
Для быстрого результата важно тренировать ягодицы регулярно, делая акцент на базовые движения. Лучше выполнять упражнения медленно и контролируемо — это усиливает нагрузку и повышает эффективность.
"Если выполнять упражнения на ягодицы без контроля таза и корпуса, нагрузка часто уходит в поясницу и бедра. Правильная техника и умеренная прогрессия дают эффект быстрее, чем попытка "убиться" за неделю", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda.RU Артём Киселёв.
Ноги ставят на ширине плеч, ягодицы отводят назад, а спину держат ровно. В руки берут гантели или любые тяжелые предметы, например бутылки с водой. Приседают до угла примерно 90 градусов, задерживаются и поднимаются вверх, сжимая ягодицы.
Рекомендуемый вариант — 3 подхода по 15 повторов. Важно переносить вес на пятки, а не на носки. Разобраться, почему техника решает больше, чем вес, помогают рекомендации из материала Присед выглядит правильно, но работает не туда: как бёдра забирают всю нагрузку на себя.
Встают на четвереньки: руки под плечами, колени под бедрами. Одну ногу поднимают вверх, напрягая пресс, пока стопа не окажется направленной к потолку. Затем медленно возвращают ногу обратно.
Оптимально делать 3 подхода по 20 повторов на каждую ногу. Если колени устают, можно подложить коврик или подушку.
Лежа на спине, ноги ставят ближе к ягодицам, руки вытягивают вдоль тела. Затем поднимают таз так, чтобы корпус оказался почти на одной линии с бедрами. В верхней точке делают паузу, после чего можно поочередно выпрямлять ногу.
Упражнение выполняют в 3 подхода по 10 повторов на каждую сторону. Важно держать корпус ровно и не прогибать поясницу.
Ноги ставят шире плеч, носки разводят примерно на 45 градусов. Опускаясь вниз, тело держат ровно, а ягодицы отводят назад. При подъеме напрягают ягодицы и внутреннюю часть бедра.
Плие хорошо прорабатывает не только ягодицы, но и бедра, делая ноги визуально стройнее.
Чтобы ягодицы выглядели округлее, важны не только тренировки, но и питание: без него мышцы хуже восстанавливаются.
Основу рациона должен составлять белок (яйца, курица, рыба, творог, индейка, бобовые, постная говядина). Углеводы и жиры тоже нужны — лучше выбирать овсянку, бурый рис, батат, цельнозерновые продукты, а из жиров — рыбий жир, оливковое масло и орехи.
Овощи стоит добавлять к каждому приёму пищи для энергии и хорошего пищеварения.
Некоторые используют мультивитамины для повышения выносливости, протеиновые смеси для поддержки мышц и коллаген для упругости кожи. Но перед приемом добавок важно учитывать индивидуальные особенности и возможные противопоказания. Об этом сообщает wikiHOW.
Если результат нужен прямо сейчас, помогут небольшие хитрости. Например, белье с эффектом пуш-ап, которое приподнимает ягодицы и делает их заметнее даже под платьем или джинсами.
Также можно использовать корсет: он подтягивает живот и визуально усиливает контраст между талией и бедрами.
В одежде лучше выбирать обтягивающие вещи — леггинсы, джинсы-скинни, штаны для йоги. Особенно хорошо работают модели с высокой талией, которые подчеркивают талию и делают ягодицы более выразительными.
Можно ли реально увеличить ягодицы за 7 дней?
Заметно увеличить объем мышц сложно, но улучшить тонус и сделать форму более подтянутой вполне реально.
Какие упражнения работают быстрее всего?
Лучший эффект дают приседания, ягодичный мостик и подъемы ноги на четвереньках.
Нужно ли использовать гантели?
Желательно, но если их нет, подойдут бутылки с водой или другие тяжелые предметы.
