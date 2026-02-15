Внутреннее бедро теряет тонус: найден скрытый триггер, который мешает подтяжке

Дряблость внутренней поверхности бедра — проблема, с которой сталкиваются многие, особенно после 30 лет. Часто попытки воздействовать только на эту зону не дают результата и вызывают разочарование. Причина кроется глубже, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает Alex Fitness.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Фитнес-тренировки

Почему внутренняя поверхность бедра теряет упругость

Распространённая ошибка — пытаться "проработать" исключительно внутреннюю часть бедра. На практике мышцы этой зоны тесно связаны с внешней поверхностью бедра и работают совместно во время ходьбы и движения. Если внешняя сторона бедра ослаблена, внутренняя также не получает достаточной нагрузки.

Кроме того, мышцы внутренней поверхности бедра анатомически связаны с мышцами тазового дна через тазобедренный сустав. Ослабление одной группы неизбежно отражается на другой, влияя не только на тонус мышц, но и на внешний вид кожи.

"Изолированная нагрузка на одну зону редко даёт выраженный эффект. Тело работает как единая система, и без включения ягодиц и кора добиться упругости внутренней поверхности бедра сложно", — считает тренер по функциональному тренингу, обозреватель Pravda. Ru Максим Егоров.

Как слабость мышц влияет на внешний вид бёдер

При недостаточной активности мышц малого таза и кора могут появляться характерные изменения. Кожа между ног теряет упругость и начинает провисать. Нарушается лимфоотток, из-за чего возникает отёчность и визуальная бугристость. Мышечные слои хуже скользят друг относительно друга, что нередко проявляется постоянным трением одежды в этой зоне. Отсюда следует простой вывод: работа должна быть комплексной и затрагивать не только бёдра, но и корпус, дыхание и даже стопы.

Целлюлит и дряблость: что происходит под кожей

Ещё одна частая проблема внутренней поверхности бедра — выраженный целлюлит. Его появление связано не только с количеством жировой ткани. В верхних слоях подкожной клетчатки жир накапливается и растягивает соединительную ткань до предела. Одновременно ухудшается циркуляция крови и лимфы, из-за чего ткани отекают.

Фиброзная сетка стягивает жировые клетки, и кожа приобретает характерный рельеф. Визуально это проявляется отёком, увеличенными жировыми клетками, снижением тонуса мышц, локальным ухудшением кровообращения и истончением кожи.

"При застое жидкости и низкой двигательной активности соединительная ткань становится менее эластичной. Регулярное движение и силовая нагрузка умеренной интенсивности помогают улучшить микроциркуляцию", — считает спортивный массажист, обозреватель Pravda. Ru Денис Захаров.

Сравнение точечного и комплексного подхода

Точечные упражнения на одну зону дают ограниченный эффект и редко решают проблему полностью. Комплексный подход, включающий работу с несколькими группами мышц, дыхательные практики и движение суставов, способствует улучшению лимфооттока и тонуса тканей. Такой формат тренировок позволяет воздействовать на причину, а не только на внешний симптом.

Советы по уменьшению дряблости

Сократите потребление сахара и сильно солёных продуктов, чтобы уменьшить задержку жидкости. Соблюдайте питьевой режим — около 1,5 литра чистой воды в день. Добавьте ежедневную зарядку или растяжку для суставов и позвоночника, чтобы улучшить кровообращение. Тренируйтесь 2-3 раза в неделю, прорабатывая все группы мышц поочерёдно. Используйте самомассаж и уходовые средства как дополнение, а не основную меру.

Популярные вопросы

Как выбрать упражнения для этой зоны?

Лучше отдавать предпочтение тренировкам, которые задействуют внешнюю поверхность бедра, мышцы кора и тазового дна одновременно.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?

Первые изменения в тонусе и уменьшении отёков могут появиться через несколько недель регулярных занятий.

Что эффективнее — тренировки или массаж?

Тренировки влияют на мышечный тонус и лимфоотток, а массаж усиливает эффект и помогает расслабить ткани.