Забудьте про дорогие спортзалы: 5 упражнений дома, которые заменят фитнес-клуб

Каждый когда-то начинал с нуля — даже те, кто сегодня легко делает планку по минуте и бегает по утрам. Самый сложный шаг — не приседание и не отжимание, а решение начать. Если спина ноет от сидячей работы, появляется одышка при подъёме по лестнице и хочется больше энергии — значит, момент пришёл. Разберёмся, как стартовать с домашнего формата и не навредить себе.

Фитнес
Фото: www.pexels.com by Pavel Danilyuk is licensed under Бесплатное использование
Почему лучше начать дома

Новичку важно спокойствие и контроль. Дома не нужно стесняться, сравнивать себя с другими и тратить время на дорогу в зал. Достаточно коврика, удобной одежды и 20-30 минут.

Домашние тренировки позволяют:

  1. Выбрать удобное время — утром, днём или вечером.

  2. Работать в комфортном темпе.

  3. Сосредоточиться на технике без спешки.

  4. Сэкономить на абонементе и оборудовании.

Главное — организовать процесс и не откладывать "на потом".

"Главная ошибка новичка — пытаться тренироваться как опытный спортсмен. Начните с базовых движений, следите за техникой и добавляйте нагрузку постепенно, тогда результат будет стабильным и без травм", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda.RU Киселёв Артём.

Четыре основы регулярных занятий

1. Чёткая цель

Не абстрактное "похудеть", а конкретное:

  • делать 10 правильных приседаний без усталости;
  • тренироваться 3 раза в неделю по 20 минут;
  • избавиться от боли в спине.

Запишите цель и занесите тренировки в календарь как важную встречу.

2. Умеренная нагрузка

Новичку нельзя "врываться" с максимума. Первая задача — адаптация организма. Усталость допустима, резкая боль — нет. Если заболели или чувствуете переутомление — сделайте паузу.

3. Регулярность

Лучше 3 раза в неделю по 20 минут, чем одна "героическая" тренировка раз в месяц. Уже через 2 недели без движения снижается выносливость, а мышцы начинают терять тонус.

4. Питание и восстановление

Мышцы восстанавливаются после тренировки, а не во время неё. Важно:

  • Белок — яйца, рыба, курица, бобовые.
  • Сложные углеводы — каши, овощи.
  • Полезные жиры — орехи, масла.
  • Вода — пить в течение ня и немного во время тренировки.

Программа упражнений для начинающих (2-3 раза в неделю)

Перед занятием — разминка 5 минут: вращения плечами, локтями, тазом, лёгкая ходьба на месте.

Приседания

Работают ягодицы и ноги.
Ноги чуть шире плеч, спина прямая. Таз отводите назад, как будто садитесь на стул.
8-12 повторений x 2-3 подхода.

Отжимания

От стены или с колен.
Тело — прямая линия, без прогиба в пояснице.
6-10 повторений x 2-3 подхода.

Ягодичный мостик

Лёжа на спине, стопы на полу.
Поднимайте таз, сжимая ягодицы.
10-15 повторений x 2-3 подхода.

Планка

Локти под плечами, тело в одну линию.
Начните с 15-30 секунд.

Лодочка

Лёжа на животе, приподнимайте руки и ноги.
8-12 повторений.

После тренировки — заминка: растяжка ног, спины, грудных мышц и спокойное дыхание, сообщает FitStars.

Популярные вопросы о старте тренировок

Сколько нужно заниматься, чтобы увидеть результат?

Первые изменения в самочувствии появляются через 2-3 недели. Видимые изменения фигуры - примерно через 2-3 месяца.

Нужно ли оборудование?

На старте достаточно собственного веса. Гантели можно заменить бутылками с водой.

Можно ли тренироваться каждый день?

Новичку лучше оставлять день отдыха между занятиями.

Если есть лишний вес или болят суставы?

Начните с ходьбы и лёгкого кардио, постепенно добавляя силовые упражнения.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье похудение
