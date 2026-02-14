Один приём работает стоя, сидя и лёжа: талия реагирует почти сразу

Плоский живот и аккуратная талия — результат не только диет, но и правильно подобранных упражнений. Иногда достаточно одного движения, если выполнять его грамотно и регулярно. Существуют вариации, которые подойдут для любого уровня подготовки и условий — даже если под рукой нет коврика или спортзала. Об этом сообщает NEWS. ru.

Почему одно упражнение может быть эффективнее комплекса

Скручивания с подъёмом ноги позволяют одновременно задействовать прямые, косые и поперечные мышцы живота. Такая комбинация помогает не только укрепить пресс, но и визуально сузить талию.

"Мышцы кора работают как единая система. Если движение включает и сгибание, и ротацию, нагрузка распределяется глубже, а результат становится заметнее при регулярной практике", — считает тренер по функциональному тренингу, обозреватель Pravda. Ru Максим Егоров.

Дополнительный эффект даёт мягкое скручивание корпуса. Оно улучшает кровообращение в области живота, поддерживает обменные процессы и помогает снизить ощущение вздутия. В зависимости от положения тела нагрузку можно адаптировать под свой уровень подготовки.

Вариант первый: скручивание стоя

Этот формат считается самым доступным и универсальным. Его легко выполнять дома, в офисе или на прогулке. Дополнительный плюс — лёгкий кардиоэффект, который помогает усилить энергозатраты.

Техника проста: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки за головой. На выдохе поднимите левую ногу и потянитесь правым локтем к колену. На вдохе вернитесь в исходное положение. Затем повторите на другую сторону. Достаточно выполнять движение от одной до трёх минут в спокойном темпе.

Вариант второй: скручивание сидя

Подходит тем, кто проводит много времени за столом. Его можно выполнять прямо на стуле без специальной подготовки.

Сидя с прямой спиной, заведите руки за голову. На выдохе поднимите левую ногу и направьте правый локоть к колену. На вдохе вернитесь в исходное положение и смените сторону. Работайте без спешки, концентрируясь на ощущении мышц в течение одной-двух минут.

Вариант третий: скручивание лёжа

Положение лёжа усиливает контроль над движением и позволяет глубже прочувствовать мышцы пресса. Лягте на спину, руки за головой, голени параллельны полу. На выдохе подтяните левую ногу к корпусу и направьте правый локоть к колену. На вдохе опуститесь и смените сторону. Продолжительность — около одной минуты.

"При выполнении скручиваний важно не тянуть шею руками и не работать за счёт инерции. Контроль движения снижает риск перегрузки и делает упражнение безопаснее", — подчёркивает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. Ru Артём Киселёв.

Сравнение вариантов упражнения для живота

Скручивание стоя лучше подходит для лёгкой активации и сочетания с кардионагрузкой. Вариант сидя удобен для офиса и мягкой проработки косых мышц. Скручивание лёжа обеспечивает наиболее прицельную нагрузку и подходит для домашней тренировки.

Советы по выполнению упражнения

Делайте скрутку на выдохе. Работайте в медленном темпе. Не тяните голову руками. Выбирайте подходящий вариант с учётом уровня подготовки.

Популярные вопросы

Можно ли выполнять упражнение ежедневно?

Да, если соблюдать умеренный объём.

Когда появится результат?

Первые изменения заметны через несколько недель регулярной практики.

Что эффективнее — одно упражнение или комплекс?

Одно движение может быть результативным при системном подходе.