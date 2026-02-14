Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Соловьёв

Форма меняется за месяц: упражнения, которые заставляют ягодицы работать

Спорт

Ягодицы — одна из немногих мышечных групп, где внешний вид напрямую связан с силой и здоровьем. Они отвечают за устойчивость таза, поддержку поясницы и эффективность движений в спорте и повседневной жизни. Именно поэтому вопрос их развития актуален не только с эстетической точки зрения. Об этом сообщает NEWS. Ru.

Хинч с вытяжением рук
Фото: Pravda.Ru by Андрей Соловьёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хинч с вытяжением рук

Зачем вообще тренировать ягодичные мышцы

Ягодицы — крупнейшая мышечная группа тела и важный элемент задней цепи. Их слабость часто приводит к перегрузке поясницы, нестабильности тазобедренных суставов и снижению силовых показателей. У женщин акцент на ягодичные помогает формировать пропорции фигуры, у мужчин — улучшает силовые результаты и снижает риск травм.

При этом важно понимать: ягодицы редко работают изолированно. В большинстве базовых движений они делят нагрузку с квадрицепсами или бицепсом бедра. Задача тренировки — не "отключить" ноги, а грамотно сместить акцент.

Анатомия ягодичных мышц: что именно мы тренируем

Ягодичный комплекс состоит из трёх мышц.

Большая ягодичная мышца

Это самая мощная мышца тела и главный источник объёма ягодиц. Её функция — разгибание бедра, участие в отведении и наружной ротации.

Она активно работает в приседаниях, выпадах, румынской тяге, ягодичном мосте и разгибаниях бедра.

Средняя ягодичная мышца

Расположена ближе к боковой поверхности таза. Отвечает за отведение бедра и стабилизацию таза. В базовых упражнениях почти не нагружается целенаправленно.

Именно эта мышца формирует округлость ягодиц сбоку и визуальный "верх".

Малая ягодичная мышца

Находится глубже средней и выполняет стабилизирующую функцию. Изолированно не тренируется, но включается во всех упражнениях на среднюю ягодичную.

Принципы эффективной тренировки ягодиц

Основа программы — базовые упражнения с возможностью прогрессии веса. Основной объём приходится на большую ягодичную, но в разных механических условиях.

Первый тип — работа в растянутой позиции: приседания, выпады, зашагивания, румынская тяга.
Второй тип — упражнения в сокращённой позиции: ягодичный мост и разгибания бедра.

"Для роста мышц важны не только упражнения, но и прогрессия нагрузки. Если вес или объём не увеличиваются, организм не получает сигнала к адаптации", — отмечает тренер по силовой подготовке, обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Миронов.

Лучшие упражнения на большую ягодичную мышцу

Универсального "топ-5" не существует. Лучшее упражнение — то, где вы чувствуете работу мышцы, можете прогрессировать и сохраняете технику.

Болгарский сплит-присед

Эффективное одностороннее упражнение. Позволяет прорабатывать стороны отдельно, снижает осевую нагрузку на позвоночник и при правильной технике хорошо нагружает ягодицы.

Румынская тяга

Движение с выраженным растяжением ягодичных. Даёт хороший потенциал для прогрессии, но требует точной техники.

Ягодичный мост

Создаёт пиковое напряжение в верхней точке, подходит новичкам и позволяет использовать серьёзные веса.

"Многие переоценивают изоляцию и недооценивают контроль движения. Без осознанного включения ягодиц даже эффективные упражнения теряют результативность", — подчёркивает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. Ru Артём Киселёв.

Средняя ягодичная и верхний отдел большой ягодичной

Среднюю ягодичную тренируют вариациями отведения бедра — в тренажёре, кроссовере или с собственным весом. Верхняя часть большой ягодичной активно включается при разгибании бедра по диагонали и в отведениях с лёгким наклоном корпуса.

Пример схемы тренировки ягодиц

Оптимальная частота — два раза в неделю.

Тренировка А: базовое движение, тяга в растянутой позиции, изоляция на верх ягодиц.
Тренировка В: одностороннее упражнение, работа в сокращённой позиции, акцент на среднюю ягодичную.

Объём подбирается индивидуально с учётом восстановления.

Сравнение: базовые и изолирующие упражнения на ягодицы

Базовые движения дают максимальный стимул роста за счёт больших весов. Изолирующие помогают точечно нагрузить отстающие зоны. Лучший вариант — их сочетание.

Советы по тренировке ягодиц

  1. Начинайте с базового упражнения.
  2. Используйте разные углы нагрузки.
  3. Контролируйте технику.
  4. Давайте мышцам время на восстановление.

Популярные вопросы

Как выбрать упражнения?

Ориентируйтесь на технику и прогрессию.

Сколько раз в неделю тренировать?

Обычно достаточно двух раз.

Что эффективнее — присед или мост?

Они дополняют друг друга.

Нужна ли изоляция новичкам?

Сначала достаточно базы.

Автор Андрей Соловьёв
Соловьёв Андрей Валерьевич — инструктор ЛФК с 16-летним стажем. Реабилитация, восстановление движений и работа с хронической болью.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
