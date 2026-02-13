Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Красивые ягодицы без спортзала: упражнения, после которых рельеф появляется быстро

Спорт

Подкачать ягодицы можно и без абонемента в спортзал — достаточно резиновой ленты и регулярности. Простой комплекс помогает укрепить мышцы и улучшить рельеф уже через пару недель. Главное — правильная техника и системный подход.

Девушка с подтянутой фигурой
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подтянутой фигурой

Почему тренировка с лентой действительно работает

Фитнес-лента создаёт дополнительное сопротивление, благодаря чему ягодичные мышцы активнее включаются в работу. Даже базовые движения становятся более эффективными, а нагрузка распределяется безопасно.

Комплекс подходит для любого уровня подготовки. Если выполнять упражнения 3-4 круга подряд, тренировка займёт около 45-60 минут. При дискомфорте или воспалительных процессах в суставах занятия следует прекратить.

Пять упражнений для упругих ягодиц

Каждое движение выполняется медленно, с контролем техники и нейтральным положением позвоночника.

1. Выпады назад с лентой

Исходное положение: стоя, одна нога опорная, второе колено согнуто под углом 90 градусов. Руки вытянуты вперёд и растягивают ленту.

Сделайте шаг назад в выпад, согнув оба колена до прямого угла. Поверните корпус в сторону передней ноги, сохраняя натяжение резинки.
Выполните 15-18 повторений на каждую сторону.

2. Наклон на одной ноге

Стоя на одной ноге, второе бедро согнуто под углом 90 градусов. Руки вытянуты вперёд, лента натянута.

Выполните наклон корпуса вперёд, вытягивая свободную ногу назад. Движение идёт в тазобедренном суставе, спина остаётся ровной.
Сделайте 15-20 повторений.

3. Квадрат с отведением ноги

Положение на четвереньках: ладони под плечами, колени под тазом. Лента фиксируется под ладонями и одной стопой.

Выпрямите ногу назад до параллели с полом, затем отведите бедро в сторону, сохраняя таз параллельным полу.
Повторите 12-15 раз на каждую ногу.

4. Ягодичный мост

Лёжа на спине, стопы под коленями, таз приподнят. Опора — на лопатки и стопы.

Поднимите одну ногу, согнув её под углом 90 градусов, и выполните движение бедром вперёд с лёгким поворотом таза.
Сделайте 12-15 повторений на каждую сторону. Об этом сообщает VOICE.

5. Планка на боку с подъёмом ноги

Лёжа на боку, опора на предплечье (локоть под плечом). Таз приподнят.

Разогните верхнюю ногу и поднимите её вверх, удерживая корпус ровным.
Выполните 10-15 повторений на каждую сторону.

"При работе с резиновой лентой главное — не скорость, а контроль: именно медленное выполнение и стабильное натяжение дают ягодицам нужный стимул, даже без тяжёлых весов", — персональный фитнес-тренер Pravda.ru Артём Киселёв.

Популярные вопросы о тренировке ягодиц дома

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
При регулярных занятиях первые изменения можно заметить через 2 недели.

Подходит ли комплекс новичкам?
Да, упражнения можно адаптировать под уровень подготовки.

Можно ли тренироваться без ленты?
Можно, но с лентой мышцы активируются эффективнее.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
В одной из камер тюремного замка случайно обнаружена фабрика фальшивых монет... — писала газета Русское слово 13 февраля 1908 года
250 тысяч без высшего образования: рабочая профессия, которая обошла айтишников
50 млн в месяц — и стоп: новые лимиты на наличные меняют правила игры на рынке
Гаджет в руке — и ток по телу: электротравма у подростка закончилась госпитализацией
Россия готовит ледовое шоу года: финал Гран-при пройдет в Челябинске
Гаджеты уходят в обмен быстрее, чем стареют: в Омске набирает обороты новый тренд
МОК нажал на красную кнопку: как украинский скелетонист сам подвёл себя под санкции
Бронь стала крепче, но и штрафы ближе: новые правила заселения меняют отдых в России
Южный Йемен стал призом, за который платят ракетами: прежний союз рассыпается на глазах
Дамаск примеряет сценарий чёрных знамён: трансформация режима идёт по жёсткому сценарию
Сейчас читают
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Красота и стиль
Пять минут — и взгляд другой: экспресс-макияж делает образ собранным и современным
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Недвижимость
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Популярное
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали

Сладкий горох на вертикальной грядке экономит место, почти не требует прополки и нравится детям. Разбираемся, как вырастить его без лишних хлопот.

Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом Дарья Митина Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью Любовь Степушова Мифы о моторном масле развенчаны: привычные ошибки водителей губят двигатель Александр Приходько
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
Соседи смеются над бабушкиными методами: но грядки отвечают двойным урожаем
Последние материалы
Красивые ягодицы без спортзала: упражнения, после которых рельеф появляется быстро
Планета подходит к черте: седьмая граница готова рухнуть и изменить ход цивилизации
Балкон перестаёт быть складом: продуманная система хранения меняет всё пространство
Сигнализация молчит — детали исчезают: проверьте, не в этом ли списке ваше авто
Панировка превращает рис в золотые колобки: ленивые суши, которые заменяют доставку
Соседи не поверят: дорожка с видом дорогой плитки создаётся из подручных материалов
Каждый день — как маленький бар: шимпанзе раскрывают тайну нашей тяги к алкоголю
Аромат, от которого кружится голова: нежные лимонные пирожные из простых ингредиентов
Посадили и забыли — а клумба пышнее, чем у соседей: лучшие однолетники для солнца
Хруст снаружи, нежность внутри: ленивые котлеты по-киевски удивляют глубиной вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.