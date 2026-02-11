Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект

Спорт

Иногда вес не уходит даже при диете и регулярных тренировках. Причина может скрываться не в калориях, а в хроническом стрессе и эмоциональном переедании. В таких случаях ключевым фактором становится работа с нервной системой. Об этом сообщает NEWS. RU.

Измерение талии
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Измерение талии

Почему стресс мешает похудению

Даже при правильном питании и физической активности высокий уровень напряжения способен тормозить результат. Стресс усиливает выработку кортизола, провоцирует тягу к сладкому и приводит к так называемому эмоциональному голоду.

Человек может не испытывать настоящей физиологической потребности в еде, но рука всё равно тянется к десертам, выпечке или быстрым углеводам. В результате переедание возвращает потерянные килограммы.

"При хроническом стрессе организм стремится к быстрой энергии, поэтому тяга к сладкому — это не слабость воли, а биологическая реакция", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Важно понимать, что устранить источник стресса удаётся не всегда. Однако можно снизить реакцию организма на него — и тем самым уменьшить риск набора веса.

Три упражнения для снижения тяги к сладкому

Эти техники подходят в моменты резкого желания перекусить "на эмоциях". Они помогают переключить внимание, замедлить дыхание и вернуть ощущение контроля.

1. Глубокое дыхание

При стрессе дыхание становится поверхностным и частым. Организм получает меньше кислорода, что усиливает ощущение усталости и провоцирует дополнительный аппетит.

Техника проста:

  1. Сядьте ровно и сделайте медленный глубокий вдох через нос.
  2. Затем плавный выдох через рот.
  3. Повторите 10-20 раз в комфортном темпе.

Уже через несколько минут снижается внутреннее напряжение, а желание "заесть" стресс становится слабее.

2. Заземление "Стопы на пол"

Метод заземления используется в телесной терапии и восточных практиках. Его задача — вернуть внимание в тело и в текущий момент.

Выполнение:

  1. Сидя или стоя, по возможности, снимите обувь.
  2. Плотно поставьте стопы на пол.
  3. Закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущениях в ступнях.

Переключение внимания снижает тревожность и уменьшает импульсивный голод.

3. Лунное дыхание

Эта индийская пранаяма направлена на расслабление и улучшение сна. В отличие от стимулирующих техник, она снижает возбуждение нервной системы.

Как выполнять:

  1. Сядьте с прямой спиной.
  2. Закройте правую ноздрю большим пальцем.
  3. Сделайте медленный вдох через левую ноздрю.
  4. Такой же спокойный выдох через левую ноздрю.
  5. Повторите 3-5 раз.

Сравнение: тренировки и управление стрессом

Физические упражнения, ходьба и силовые нагрузки помогают расходовать калории и укреплять мышцы. Однако без контроля стресса результат может быть нестабильным.

"Даже при регулярных тренировках переизбыток стресса может сводить прогресс к нулю — восстановление и сон здесь играют не меньшую роль, чем сами нагрузки", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём.

Работа с дыханием и расслаблением снижает эмоциональное переедание. В сочетании с правильным питанием и умеренной активностью такой подход даёт более устойчивый эффект.

Советы по снижению эмоционального голода

  1. При появлении тяги к сладкому сделайте паузу на 3-5 минут.
  2. Выполните глубокое дыхание или лунную пранаяму.
  3. Оцените, голодны ли вы физически или это реакция на стресс.
  4. При реальном голоде выберите белковый перекус.
  5. Поддерживайте режим сна не менее 7 часов.

Популярные вопросы

Можно ли похудеть только с помощью дыхательных упражнений?

Нет, они снижают переедание, но работают только в комплексе с питанием и движением.

Почему при стрессе хочется сладкого?

Сладкое временно снижает тревожность за счёт дофаминового отклика.

Сколько раз в день выполнять упражнения?

Достаточно применять их в моменты эмоционального голода или вечером для расслабления.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы стресс здоровье похудение правильное питание
Новости Все >
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Сейчас читают
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Садоводство, цветоводство
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса
Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему
Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
Бессонница приходит вместе с тревогой: приём, который останавливает оба состояния
Telegram превратился в пульт управления терактами, но его полной блокировки не будет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.