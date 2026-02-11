Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект

Иногда вес не уходит даже при диете и регулярных тренировках. Причина может скрываться не в калориях, а в хроническом стрессе и эмоциональном переедании. В таких случаях ключевым фактором становится работа с нервной системой. Об этом сообщает NEWS. RU.

Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Измерение талии

Почему стресс мешает похудению

Даже при правильном питании и физической активности высокий уровень напряжения способен тормозить результат. Стресс усиливает выработку кортизола, провоцирует тягу к сладкому и приводит к так называемому эмоциональному голоду.

Человек может не испытывать настоящей физиологической потребности в еде, но рука всё равно тянется к десертам, выпечке или быстрым углеводам. В результате переедание возвращает потерянные килограммы.

"При хроническом стрессе организм стремится к быстрой энергии, поэтому тяга к сладкому — это не слабость воли, а биологическая реакция", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Важно понимать, что устранить источник стресса удаётся не всегда. Однако можно снизить реакцию организма на него — и тем самым уменьшить риск набора веса.

Три упражнения для снижения тяги к сладкому

Эти техники подходят в моменты резкого желания перекусить "на эмоциях". Они помогают переключить внимание, замедлить дыхание и вернуть ощущение контроля.

1. Глубокое дыхание

При стрессе дыхание становится поверхностным и частым. Организм получает меньше кислорода, что усиливает ощущение усталости и провоцирует дополнительный аппетит.

Техника проста:

Сядьте ровно и сделайте медленный глубокий вдох через нос. Затем плавный выдох через рот. Повторите 10-20 раз в комфортном темпе.

Уже через несколько минут снижается внутреннее напряжение, а желание "заесть" стресс становится слабее.

2. Заземление "Стопы на пол"

Метод заземления используется в телесной терапии и восточных практиках. Его задача — вернуть внимание в тело и в текущий момент.

Выполнение:

Сидя или стоя, по возможности, снимите обувь. Плотно поставьте стопы на пол. Закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущениях в ступнях.

Переключение внимания снижает тревожность и уменьшает импульсивный голод.

3. Лунное дыхание

Эта индийская пранаяма направлена на расслабление и улучшение сна. В отличие от стимулирующих техник, она снижает возбуждение нервной системы.

Как выполнять:

Сядьте с прямой спиной. Закройте правую ноздрю большим пальцем. Сделайте медленный вдох через левую ноздрю. Такой же спокойный выдох через левую ноздрю. Повторите 3-5 раз.

Сравнение: тренировки и управление стрессом

Физические упражнения, ходьба и силовые нагрузки помогают расходовать калории и укреплять мышцы. Однако без контроля стресса результат может быть нестабильным.

"Даже при регулярных тренировках переизбыток стресса может сводить прогресс к нулю — восстановление и сон здесь играют не меньшую роль, чем сами нагрузки", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём.

Работа с дыханием и расслаблением снижает эмоциональное переедание. В сочетании с правильным питанием и умеренной активностью такой подход даёт более устойчивый эффект.

Советы по снижению эмоционального голода

При появлении тяги к сладкому сделайте паузу на 3-5 минут. Выполните глубокое дыхание или лунную пранаяму. Оцените, голодны ли вы физически или это реакция на стресс. При реальном голоде выберите белковый перекус. Поддерживайте режим сна не менее 7 часов.

Популярные вопросы

Можно ли похудеть только с помощью дыхательных упражнений?

Нет, они снижают переедание, но работают только в комплексе с питанием и движением.

Почему при стрессе хочется сладкого?

Сладкое временно снижает тревожность за счёт дофаминового отклика.

Сколько раз в день выполнять упражнения?

Достаточно применять их в моменты эмоционального голода или вечером для расслабления.