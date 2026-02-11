Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект

Иногда вес не уходит даже при диете и регулярных тренировках. Причина может скрываться не в калориях, а в хроническом стрессе и эмоциональном переедании. В таких случаях ключевым фактором становится работа с нервной системой. Об этом сообщает NEWS. RU.
Даже при правильном питании и физической активности высокий уровень напряжения способен тормозить результат. Стресс усиливает выработку кортизола, провоцирует тягу к сладкому и приводит к так называемому эмоциональному голоду.
Человек может не испытывать настоящей физиологической потребности в еде, но рука всё равно тянется к десертам, выпечке или быстрым углеводам. В результате переедание возвращает потерянные килограммы.
"При хроническом стрессе организм стремится к быстрой энергии, поэтому тяга к сладкому — это не слабость воли, а биологическая реакция", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.
Важно понимать, что устранить источник стресса удаётся не всегда. Однако можно снизить реакцию организма на него — и тем самым уменьшить риск набора веса.
Эти техники подходят в моменты резкого желания перекусить "на эмоциях". Они помогают переключить внимание, замедлить дыхание и вернуть ощущение контроля.
При стрессе дыхание становится поверхностным и частым. Организм получает меньше кислорода, что усиливает ощущение усталости и провоцирует дополнительный аппетит.
Техника проста:
Уже через несколько минут снижается внутреннее напряжение, а желание "заесть" стресс становится слабее.
Метод заземления используется в телесной терапии и восточных практиках. Его задача — вернуть внимание в тело и в текущий момент.
Выполнение:
Переключение внимания снижает тревожность и уменьшает импульсивный голод.
Эта индийская пранаяма направлена на расслабление и улучшение сна. В отличие от стимулирующих техник, она снижает возбуждение нервной системы.
Как выполнять:
Физические упражнения, ходьба и силовые нагрузки помогают расходовать калории и укреплять мышцы. Однако без контроля стресса результат может быть нестабильным.
"Даже при регулярных тренировках переизбыток стресса может сводить прогресс к нулю — восстановление и сон здесь играют не меньшую роль, чем сами нагрузки", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём.
Работа с дыханием и расслаблением снижает эмоциональное переедание. В сочетании с правильным питанием и умеренной активностью такой подход даёт более устойчивый эффект.
Нет, они снижают переедание, но работают только в комплексе с питанием и движением.
Сладкое временно снижает тревожность за счёт дофаминового отклика.
Достаточно применять их в моменты эмоционального голода или вечером для расслабления.
Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.