Бессонница приходит вместе с тревогой: приём, который останавливает оба состояния

Ночная тревога и бессонница нередко сохраняются даже у тех, кто регулярно занимается йогой и дыхательными практиками. Ворочание в кровати, поверхностный сон и чувство внутреннего напряжения могут не исчезать неделями. В таких случаях помогает не усиление нагрузки, а смена подхода. Об этом сообщает Alex Fitness.
При хронической тревожности организм долго остаётся в режиме "бей или беги". Мышцы напряжены, дыхание сбито, уровень кортизола повышен. Даже выполняя асаны, человек может мысленно прокручивать тревожные сценарии, и нервная система продолжает работать в режиме возбуждения.
В такой ситуации активная практика не успокаивает, а иногда даже усиливает внутренний шум. Это похоже на попытку одновременно нажать на газ и тормоз: тело двигается, но расслабления не происходит.
"При длительном стрессе нервная система утрачивает способность быстро переключаться в режим восстановления, поэтому чрезмерная активность вечером может только усугубить бессонницу", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.
В работе с учениками в подобных состояниях акцент делается на максимально простые и мягкие техники. Они не требуют усилий, но дают телу сигнал безопасности.
Один из примеров — работа со Светланой, 48 лет, которая жаловалась на тревогу и бессонницу, несмотря на регулярные занятия йогой. Во время вечерней онлайн-практики были оставлены только базовые элементы.
Первое — положение лёжа с опорой. Человек ложится на спину, под колени кладётся подушка. Плечи и руки свободно лежат, глаза закрыты. На каждом выдохе внимание направляется на ощущение, как тело мягко "оседает" в пол.
Второе — дыхание с удлинённым выдохом. Вдох выполняется на 4 счёта, выдох — на 6. Такое соотношение активирует парасимпатическую нервную систему. Уже через несколько минут дыхание становится глубже, а пульс спокойнее.
Третье — мягкая скрутка лёжа. Согнутые колени опускаются в сторону, руки разводятся в стороны, дыхание остаётся свободным. Эта поза снижает напряжение в пояснице и помогает расслабить диафрагму, что напрямую связано с ощущением тревоги.
После короткой, но целенаправленной сессии многие отмечают исчезновение сжатия в груди и общее чувство облегчения. В случае со Светланой эффект проявился уже в тот же вечер.
"Снятие телесного напряжения через простые позы даёт мозгу сигнал, что опасности нет, и это напрямую отражается на качестве сна", — считает инструктор по реабилитационному фитнесу, обозреватель Pravda. ru Ковалёв Артём.
На следующий день она сообщила, что впервые за долгое время проспала всю ночь без пробуждений.
Активные асаны, силовые элементы и динамические связки хорошо подходят для утреннего или дневного времени. Они повышают тонус и концентрацию.
Мягкая практика перед сном работает иначе. Она не стимулирует, а снижает возбуждение нервной системы. Именно такой формат чаще всего помогает при тревоге и проблемах со сном.
Если нервная система перегружена, ей требуется время, чтобы выйти из режима тревоги.
Даже 10-15 минут мягкой практики могут дать заметный эффект.
При регулярной бессоннице, ощущении нехватки воздуха или панических симптомах необходима консультация специалиста.
Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.