Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Сутулость портит спину быстрее возраста: один приём возвращает красивую осанку

Спорт

Сутулость и округлая спина всё чаще становятся следствием сидячей работы и нехватки движения. Неровная осанка не только портит внешний вид, но и усиливает нагрузку на шейный и грудной отдел позвоночника. Исправить ситуацию можно, если понять, какие мышцы нужно расслабить, а какие — укрепить. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Скручивание позвоночника
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скручивание позвоночника

Почему возникает сутулость и гиперкифоз

Гиперкифоз грудного отдела позвоночника формируется из-за мышечного дисбаланса. Одни мышцы ослабевают, другие, напротив, находятся в хроническом напряжении. В результате лопатки смещаются, плечи уходят вперёд, а грудная клетка "закрывается".

Когда мышечный корсет спины не поддерживает скелет, позвоночник буквально теряет опору. Это приводит к округлой спине, усталости в шее и дискомфорту в плечах.

"Чаще всего при сутулости мы видим сочетание слабых мышц средней части спины и перенапряжённых грудных мышц, поэтому работать нужно сразу в двух направлениях", — считает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda. ru Соловьёв Андрей.

Какие мышцы отвечают за правильную осанку

Ключевую роль играют трапециевидные и ромбовидные мышцы. Именно они удерживают лопатки в правильном положении и стабилизируют верхнюю часть спины.

Трапециевидные мышцы покрывают область от шеи до лопаток и ключицы. Верхняя часть стабилизирует шею и поднимает лопатки, нижняя — опускает их. При сутулости они часто ослаблены.

Ромбовидные мышцы располагаются под трапецией и соединяют лопатки с позвоночником. Они сводят лопатки и участвуют в их повороте, во многом формируя ровную осанку.

Почему важно укреплять и расслаблять мышцы

Комплексная работа с мышцами помогает вернуть лопатки в анатомически правильное положение. Это раскрывает грудную клетку и облегчает дыхание. Одновременно снижается напряжение в шее и плечевом поясе.

Визуально спина становится более прямой, плечи расправляются, а голова занимает естественное положение.

Что не поможет при сутулости

Ношение корсетов при малоподвижном образе жизни может усугубить проблему. Глубокие мышцы спины перестают работать самостоятельно и постепенно ослабевают.

Силовые упражнения вроде гиперэкстензий и становой тяги укрепляют разгибатели поясницы, но не корректируют положение лопаток и грудного отдела. Поэтому одной только тренировки в зале недостаточно.

Сравнение: упражнения и пассивная поддержка

Корректоры осанки создают временный эффект за счёт фиксации плеч. Однако без активной работы мышц результат не закрепляется.

Регулярные упражнения, растяжка и массаж способствуют формированию устойчивой привычки держать спину прямо. Такой подход даёт более долгосрочный результат.

"Массаж и миофасциальное расслабление помогают снять хроническое напряжение, но без последующего укрепления мышц эффект будет кратковременным", — считает спортивный массажист, обозреватель Pravda. ru Захаров Денис.

Советы по исправлению сутулости

  1. Добавьте ежедневную растяжку грудных и плечевых мышц.
  2. Выполняйте упражнения на сведение лопаток и укрепление средней части спины.
  3. Делайте лёгкий самомассаж или используйте массажные опоры.
  4. Следите за положением корпуса во время работы за компьютером.
  5. Повышайте общую физическую активность — ходьба и плавание укрепляют мышечный корсет.

Популярные вопросы

Как выбрать упражнения для исправления сутулости?

Ориентируйтесь на комплекс, который сочетает растяжку грудного отдела и укрепление трапециевидных и ромбовидных мышц.

Сколько времени нужно, чтобы выпрямить спину?

Первые изменения возможны через 3-4 недели регулярных занятий, но устойчивый результат требует более длительной работы.

Что лучше — массаж или упражнения?

Наиболее выраженный эффект достигается при сочетании активных упражнений и методов расслабления напряжённых мышц.

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Сейчас читают
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Наука и техника
Щелчок, который услышал марсоход: на Марсе нашли явление, переворачивающее науку
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Садоводство, цветоводство
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Сутулость портит спину быстрее возраста: один приём возвращает красивую осанку
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Земля замёрзла, но времена года не сдались: ледяная планета продолжала жить
Брюссель определился с фаворитом: способен ли кто-то изменить исход выборов на Украине
Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы
Лавров: Европа оказалась в интересном положении в сфере энергетики
Фишинг стал умнее: как три цифры на карте решают судьбу вашего счета
Питание, которое снижает отёки и объёмы: идеальный старт перед весной
Крошечный зазор приносит большие счета: решение, которое экономит годы ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.