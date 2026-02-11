Сутулость портит спину быстрее возраста: один приём возвращает красивую осанку

Сутулость и округлая спина всё чаще становятся следствием сидячей работы и нехватки движения. Неровная осанка не только портит внешний вид, но и усиливает нагрузку на шейный и грудной отдел позвоночника. Исправить ситуацию можно, если понять, какие мышцы нужно расслабить, а какие — укрепить. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".
Гиперкифоз грудного отдела позвоночника формируется из-за мышечного дисбаланса. Одни мышцы ослабевают, другие, напротив, находятся в хроническом напряжении. В результате лопатки смещаются, плечи уходят вперёд, а грудная клетка "закрывается".
Когда мышечный корсет спины не поддерживает скелет, позвоночник буквально теряет опору. Это приводит к округлой спине, усталости в шее и дискомфорту в плечах.
"Чаще всего при сутулости мы видим сочетание слабых мышц средней части спины и перенапряжённых грудных мышц, поэтому работать нужно сразу в двух направлениях", — считает инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК), обозреватель Pravda. ru Соловьёв Андрей.
Ключевую роль играют трапециевидные и ромбовидные мышцы. Именно они удерживают лопатки в правильном положении и стабилизируют верхнюю часть спины.
Трапециевидные мышцы покрывают область от шеи до лопаток и ключицы. Верхняя часть стабилизирует шею и поднимает лопатки, нижняя — опускает их. При сутулости они часто ослаблены.
Ромбовидные мышцы располагаются под трапецией и соединяют лопатки с позвоночником. Они сводят лопатки и участвуют в их повороте, во многом формируя ровную осанку.
Комплексная работа с мышцами помогает вернуть лопатки в анатомически правильное положение. Это раскрывает грудную клетку и облегчает дыхание. Одновременно снижается напряжение в шее и плечевом поясе.
Визуально спина становится более прямой, плечи расправляются, а голова занимает естественное положение.
Ношение корсетов при малоподвижном образе жизни может усугубить проблему. Глубокие мышцы спины перестают работать самостоятельно и постепенно ослабевают.
Силовые упражнения вроде гиперэкстензий и становой тяги укрепляют разгибатели поясницы, но не корректируют положение лопаток и грудного отдела. Поэтому одной только тренировки в зале недостаточно.
Корректоры осанки создают временный эффект за счёт фиксации плеч. Однако без активной работы мышц результат не закрепляется.
Регулярные упражнения, растяжка и массаж способствуют формированию устойчивой привычки держать спину прямо. Такой подход даёт более долгосрочный результат.
"Массаж и миофасциальное расслабление помогают снять хроническое напряжение, но без последующего укрепления мышц эффект будет кратковременным", — считает спортивный массажист, обозреватель Pravda. ru Захаров Денис.
Ориентируйтесь на комплекс, который сочетает растяжку грудного отдела и укрепление трапециевидных и ромбовидных мышц.
Первые изменения возможны через 3-4 недели регулярных занятий, но устойчивый результат требует более длительной работы.
Наиболее выраженный эффект достигается при сочетании активных упражнений и методов расслабления напряжённых мышц.
