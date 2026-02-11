Питание, которое снижает отёки и объёмы: идеальный старт перед весной

С приближением весны всё чаще возникает желание обновиться — не только внешне, но и внутренне. Сбросить лишние килограммы без жёстких ограничений и изнуряющего голода возможно, если подойти к процессу системно. Один из таких подходов позволяет есть достаточно объёмную пищу и при этом постепенно снижать вес. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

В чём суть волюметрической диеты

Волюметрическая диета (Volumetrics) основана на принципе низкой калорийной плотности продуктов. Это значит, что в рацион включаются блюда с большим объёмом, но умеренной энергетической ценностью: овощные супы, зелень, фрукты, нежирные молочные продукты.

Система разработана диетологом Барбарой Роллс и считается одной из безопасных стратегий снижения веса. Человек ощущает сытость за счёт объёма пищи, а не количества калорий. В результате возможно снижение массы тела в среднем на 0,5-1,5 кг в неделю при сбалансированном рационе и умеренной физической активности.

Почему этот подход актуален после 40 лет

С возрастом обмен веществ замедляется, а мышечная масса может уменьшаться. Именно поэтому важно выбирать питание, которое поддерживает белковый баланс и обеспечивает организм клетчаткой и полезными жирами.

Волюметрический метод не предполагает строгих запретов. В меню остаются нежирное мясо, рыба, бобовые, цельнозерновые крупы, кефир и йогурт. Ограничиваются переработанные продукты, избыток соли и сахар, что дополнительно помогает снизить отёчность и нагрузку на организм.

Основные правила питания

Продукты условно делят на четыре категории по калорийной плотности.

Можно есть в большом объёме: некрахмалистые овощи, фрукты, овощные супы, нежирный кефир и йогурт. Умеренно включают в рацион: куриную грудку, рыбу, индейку, чечевицу, фасоль, гречку, овсянку, картофель в небольшом количестве. Ограничивают: сыр, орехи, жирное мясо, хлеб. Минимизируют: сладости, фастфуд, жареные блюда и газированные напитки.

Рекомендуется пить 1,5-2 литра воды в день и питаться каждые 3-4 часа небольшими порциями. Дополнительно полезны ходьба, плавание или лёгкая йога по 30-40 минут ежедневно.

"Без умеренной физической активности сохранить мышечную массу после 40 лет сложно, поэтому питание лучше сочетать хотя бы с силовыми упражнениями 2-3 раза в неделю", — отмечает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём.

Пример весеннего меню

Рацион на 1300-1500 ккал может включать овсянку с яблоком, омлет со шпинатом, чечевичный или брокколи-суп, запечённую треску или горбушу, салаты с зеленью и оливковым маслом, творог 0-5%, кефир, ягоды и гречку с грибами. Раз в неделю допустим облегчённый день на кефире или овощном супе при отсутствии противопоказаний.

Сравнение: волюметрическая диета и жёсткие ограничения

Экстремальные диеты с резким снижением калорий часто приводят к быстрой потере воды и мышечной массы. Вес может возвращаться после окончания ограничений.

Волюметрический подход ориентирован на постепенные изменения. Он помогает сохранить мышечную ткань, стабилизировать аппетит и сформировать устойчивые пищевые привычки.

"Резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ и может провоцировать переедание в будущем, поэтому постепенные стратегии обычно дают более устойчивый результат", — считает нутрициолог, обозреватель Pravda. ru Дорофеев Алексей.

Советы по снижению веса

Увеличьте потребление белка до 1-1,5 г на килограмм массы тела. Добавляйте полезные жиры в умеренном количестве. Сократите сахар и сладкую выпечку. Спите не менее 7-8 часов. Включите лёгкую зарядку утром.

Перед началом программы рекомендуется консультация врача, особенно при наличии хронических заболеваний.

Популярные вопросы

Как выбрать продукты с низкой калорийной плотностью?

Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, нежирным супам и молочным продуктам без добавленного сахара.

Сколько можно сбросить за месяц?

При соблюдении рекомендаций и умеренной активности возможна потеря 2-5 кг в зависимости от исходных данных.

Что лучше — волюметрическая диета или низкоуглеводное питание?

Выбор зависит от состояния здоровья и целей, однако волюметрический подход считается более сбалансированным.