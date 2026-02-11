Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Питание, которое снижает отёки и объёмы: идеальный старт перед весной

Спорт

С приближением весны всё чаще возникает желание обновиться — не только внешне, но и внутренне. Сбросить лишние килограммы без жёстких ограничений и изнуряющего голода возможно, если подойти к процессу системно. Один из таких подходов позволяет есть достаточно объёмную пищу и при этом постепенно снижать вес. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

В чём суть волюметрической диеты

Волюметрическая диета (Volumetrics) основана на принципе низкой калорийной плотности продуктов. Это значит, что в рацион включаются блюда с большим объёмом, но умеренной энергетической ценностью: овощные супы, зелень, фрукты, нежирные молочные продукты.

Система разработана диетологом Барбарой Роллс и считается одной из безопасных стратегий снижения веса. Человек ощущает сытость за счёт объёма пищи, а не количества калорий. В результате возможно снижение массы тела в среднем на 0,5-1,5 кг в неделю при сбалансированном рационе и умеренной физической активности.

Почему этот подход актуален после 40 лет

С возрастом обмен веществ замедляется, а мышечная масса может уменьшаться. Именно поэтому важно выбирать питание, которое поддерживает белковый баланс и обеспечивает организм клетчаткой и полезными жирами.

Волюметрический метод не предполагает строгих запретов. В меню остаются нежирное мясо, рыба, бобовые, цельнозерновые крупы, кефир и йогурт. Ограничиваются переработанные продукты, избыток соли и сахар, что дополнительно помогает снизить отёчность и нагрузку на организм.

Основные правила питания

Продукты условно делят на четыре категории по калорийной плотности.

  1. Можно есть в большом объёме: некрахмалистые овощи, фрукты, овощные супы, нежирный кефир и йогурт.
  2. Умеренно включают в рацион: куриную грудку, рыбу, индейку, чечевицу, фасоль, гречку, овсянку, картофель в небольшом количестве.
  3. Ограничивают: сыр, орехи, жирное мясо, хлеб.
  4. Минимизируют: сладости, фастфуд, жареные блюда и газированные напитки.

Рекомендуется пить 1,5-2 литра воды в день и питаться каждые 3-4 часа небольшими порциями. Дополнительно полезны ходьба, плавание или лёгкая йога по 30-40 минут ежедневно.

"Без умеренной физической активности сохранить мышечную массу после 40 лет сложно, поэтому питание лучше сочетать хотя бы с силовыми упражнениями 2-3 раза в неделю", — отмечает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём.

Пример весеннего меню

Рацион на 1300-1500 ккал может включать овсянку с яблоком, омлет со шпинатом, чечевичный или брокколи-суп, запечённую треску или горбушу, салаты с зеленью и оливковым маслом, творог 0-5%, кефир, ягоды и гречку с грибами. Раз в неделю допустим облегчённый день на кефире или овощном супе при отсутствии противопоказаний.

Сравнение: волюметрическая диета и жёсткие ограничения

Экстремальные диеты с резким снижением калорий часто приводят к быстрой потере воды и мышечной массы. Вес может возвращаться после окончания ограничений.

Волюметрический подход ориентирован на постепенные изменения. Он помогает сохранить мышечную ткань, стабилизировать аппетит и сформировать устойчивые пищевые привычки.

"Резкое сокращение калорий замедляет обмен веществ и может провоцировать переедание в будущем, поэтому постепенные стратегии обычно дают более устойчивый результат", — считает нутрициолог, обозреватель Pravda. ru Дорофеев Алексей.

Советы по снижению веса

  1. Увеличьте потребление белка до 1-1,5 г на килограмм массы тела.
  2. Добавляйте полезные жиры в умеренном количестве.
  3. Сократите сахар и сладкую выпечку.
  4. Спите не менее 7-8 часов.
  5. Включите лёгкую зарядку утром.

Перед началом программы рекомендуется консультация врача, особенно при наличии хронических заболеваний.

Популярные вопросы

Как выбрать продукты с низкой калорийной плотностью?

Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, нежирным супам и молочным продуктам без добавленного сахара.

Сколько можно сбросить за месяц?

При соблюдении рекомендаций и умеренной активности возможна потеря 2-5 кг в зависимости от исходных данных.

Что лучше — волюметрическая диета или низкоуглеводное питание?

Выбор зависит от состояния здоровья и целей, однако волюметрический подход считается более сбалансированным.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы диета здоровье похудение правильное питание
Новости Все >
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Школа без домашних заданий: сработает ли инициатива с единым правилом для всех школ
Пока акции буксуют, драгметалл возвращает статус: новый прогноз по золоту удивил рынок
Собака видит конкурента в пелёнках: эта ошибка родителей ставит младенца под удар
Газпром разместит первый в этом году выпуск валютных облигаций
Сейчас читают
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Недвижимость
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин Курортная влюблённость перевернула судьбу поэта: как одна женщина стала для Блока вечной раной Игорь Буккер
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
Крошечный зазор приносит большие счета: решение, которое экономит годы ремонта
Казахстан переписывает Конституцию с дальним прицелом: что станет главной мишенью
Змеи отключили голод: утрата гена позволила им жить без еды месяцами и даже годами
Челябинская разработка взбудоражила автопром: новый материал экономит миллиарды
Новый вирус Нипах не успеет собрать смертельную цепь: больницы играют на опережение
В Омске открылись золотые вакансии: где платят от 150 тысяч и выше
Чугунная ванна потеряла блеск, но не прочность: способ вернуть белизну за выходные
Олимпийский огонь под политическим колпаком: один ход запустил партию против России
Тотальный бан криптотранзакций с РФ: сработает ли запрет там, где нет регуляторов
Тепло не уходит ни на сантиметр: баню спасает смесь, проверенная предками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.