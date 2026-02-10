Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Напряжение уходит, сила приходит: прогибы, которые запускают внутренний мотор

Спорт

Чувство упадка сил знакомо многим, особенно в начале дня или после долгого сидения. Иногда для восстановления бодрости достаточно мягкого движения и внимания к телу. Йога предлагает простые и доступные способы вернуть энергию без резких нагрузок. Об этом сообщает Alex Fitness.

Почему прогибы назад помогают взбодриться

Многие позы, направленные на повышение энергии, включают лёгкий или выраженный прогиб спины. Такие движения улучшают подвижность позвоночника, раскрывают грудную клетку и активизируют дыхание. За счёт этого тело получает больше кислорода, а напряжение, накопившееся в плечах и спине, постепенно уходит.

Важно помнить, что перед выполнением прогибов назад необходима разминка. Разогретые мышцы и связки снижают риск дискомфорта и позволяют глубже прочувствовать эффект практики.

"С точки зрения лечебной физкультуры, мягкие прогибы стимулируют кровообращение в грудном отделе и помогают включить дыхательные мышцы, что напрямую влияет на уровень бодрости", — считает инструктор по лечебной физкультуре, обозреватель Pravda. ru Соловьёв Андрей Валерьевич.

Мягкое начало: позы с минимальной нагрузкой

Для старта подойдут самые простые асаны, которые не требуют большой силы и гибкости. Лёгкая поза с добавлением арки в спине, известная как Сукхасана, помогает "разбудить" позвоночник в сидячем положении. Даже небольшой прогиб в этой позе создаёт ощущение прилива жизненной энергии и хорошо сочетается с форматом йоги сидя.

Следом можно выполнить Приветствие вверх (Урдхва Хастасана). Это базовое движение с подъёмом рук улучшает настроение, вытягивает всё тело и мягко активизирует мышцы спины и плеч.

Асаны для укрепления и активации спины

Когда тело немного разогрето, можно переходить к позам лёжа. Низкая Кобра (Ардха Бхуджангасана) считается щадящим прогибом назад, который укрепляет мышцы спины и одновременно придаёт бодрость. Она подходит даже тем, кто только начинает практику.

Поза Саранчи (Салабхасана) делает акцент на укреплении поясницы, ягодиц и задней поверхности бедра. Регулярное выполнение этой асаны помогает чувствовать устойчивость и физическую силу.

Более глубокие прогибы и раскрытие грудной клетки

Полная Кобра (Бхуджангасана) даёт более выраженное ощущение растяжения передней поверхности тела. Эта поза способствует улучшению осанки и помогает снять зажимы в области груди.

Собака мордой вверх (Урдхва Мукха Шванасана) внешне похожа на Кобру, но отличается тем, что ноги не касаются пола. Асана требует больше мышечной работы и хорошо подходит для тех, кто хочет добавить в практику динамики.

"Любые прогибы важно рассматривать как элемент общей двигательной активности: они повышают тонус, но при этом не перегружают нервную систему, в отличие от интенсивного кардио", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём Сергеевич.

Позиции для баланса и эмоционального подъёма

Низкий выпад с прогибом (Анжанеясана) помогает снять напряжение с бёдер и таза, что особенно актуально при сидячем образе жизни. Эта поза часто ассоциируется с улучшением настроения и ощущением внутренней свободы.

Приветствие с аркой вверх — более активная вариация уже знакомой позы, которую стоит выполнять, когда тело полностью готово к движению. Она усиливает эффект раскрытия грудной клетки и придаёт дополнительный заряд энергии, схожий с тем, который дают восточные практики дыхания.

Асаны на спине для глубокой растяжки

Поза Рыбы (Матьясана) выполняется лёжа на спине и направлена на раскрытие плеч и верхнего отдела позвоночника. Она улучшает гибкость и помогает компенсировать сутулость.

Завершить практику можно Позой Лука (Дханурасана). Это глубокий прогиб, который растягивает всю переднюю линию тела и способствует формированию ровной осанки.

Сравнение мягких и интенсивных прогибов назад

Мягкие прогибы, такие как Сукхасана с аркой и Низкая Кобра, подходят для утренней зарядки и восстановления после усталости. Они не требуют высокой физической подготовки и легко адаптируются под индивидуальные возможности.

Более интенсивные позы, включая Собаку мордой вверх и Позицию Лука, дают выраженный энергетический эффект, но требуют силы и контроля. Их лучше включать в практику после полноценной разминки или в составе более активного комплекса.

Советы по выполнению энергизирующих упражнений

  1. Начинайте с короткой разминки для суставов и мышц.
  2. Выполняйте позы в комфортном диапазоне, избегая резкой боли.
  3. Следите за дыханием — оно должно оставаться ровным и свободным.
  4. Завершайте практику мягкой компенсацией или расслаблением.

Популярные вопросы

Какие позы лучше выбрать новичку?

Для начала подойдут Сукхасана с аркой, Приветствие вверх и Низкая Кобра, так как они просты и не требуют специальной подготовки.

Когда лучше практиковать такие упражнения?

Чаще всего их выполняют утром, чтобы настроиться на день, но лёгкие варианты подойдут и для дневного перерыва.

Можно ли делать эти асаны каждый день?

При отсутствии противопоказаний умеренная практика возможна ежедневно, особенно если чередовать интенсивные и мягкие позы.

Автор Оксана Васильева
Васильева Оксана Сергеевна — тренер по йоге с 17-летним стажем. Учит работе с телом, дыханием и восстановлению без перегрузок.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы йога здоровье упражнения
