Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Живот сдувается на глазах: простые упражнения, которые быстро уменьшают объёмы

Спорт

Вздутие живота способно испортить даже стройную фигуру и настроение к концу дня. Живот визуально увеличивается, появляется ощущение тяжести, а привычная одежда сидит хуже. Хорошая новость в том, что с этим состоянием можно справиться простыми и доступными способами.

Гормональный живот
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гормональный живот

Почему появляется вздутие и растёт живот

Живот нередко становится проблемной зоной не из-за лишнего жира, а из-за вздутия. Его легко спутать с отёками или набором веса, особенно если ощущение "воздушного шара" возникает ближе к вечеру.

Среди самых распространённых причин — быстрый приём пищи, когда вместе с едой заглатывается воздух, и переедание. Дополнительно ситуацию усугубляет малоподвижный образ жизни и длительное сидение без смены позы, сообщает Alex Fitness.

"Когда тело долго остаётся без движения, замедляются естественные процессы, включая работу дыхания и мышц корпуса. Даже лёгкая активность может заметно уменьшить ощущение распирания", — считает персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Артём Киселёв.

Вода, которая помогает уменьшить вздутие

Один из самых мягких способов поддержки — правильно подобранные напитки. Они хорошо сочетаются с дыханием и движением, не перегружая организм, и дополняют практики, направленные на мягкую активацию мышц корпуса.

Укропная вода

Это один из самых известных вариантов. Укроп помогает снизить ощущение тяжести и поддерживает комфорт после плотных приёмов пищи.

Для приготовления достаточно нарезать пучок укропа, залить его тёплой водой и дать настояться 5-10 минут. Напиток пьют небольшими глотками в течение дня.

Мятная вода

Альтернатива для тех, кто не любит укроп. Мята расслабляет, помогает телу "отпустить" напряжение и хорошо вписывается в вечерний режим восстановления.

Используют 8-10 листьев мяты на 300-400 мл тёплой воды, по желанию добавляют ломтик лимона или лайма.

Ромашковый напиток

Ромашка подходит тем, кто предпочитает нейтральные вкусы. Такой напиток часто используют в сочетании с растяжкой и спокойными вечерними практиками.

Упражнения, которые сдувают живот

Напитки дают лучший эффект в сочетании с движением. Особенно полезны спокойные упражнения и форматы низкоинтенсивной активности, которые не требуют высокой нагрузки, но запускают работу дыхания и мышц живота.

Поза освобождения ветра

Упражнение выполняют лёжа: колени подтягивают к груди, обнимают руками и остаются в положении 1-2 минуты, дыша ровно и спокойно. Оно мягко воздействует на область живота и поясницы.

Кошка-корова

Динамическое упражнение из йоги, которое сочетает движение и дыхание.
На вдохе — прогиб, на выдохе — округление и лёгкое втягивание живота. Достаточно 10-12 повторов в медленном темпе.

Наклоны сидя

Наклоны вперёд создают мягкий массажный эффект и помогают телу выйти из "сидячего зажима". Поза удерживается несколько дыхательных циклов, без усилия и рывков.

Советы для уменьшения вздутия

  1. Ешьте медленно, не торопясь.
  2. Не сидите без движения часами.
  3. Добавляйте травяные напитки в течение дня.
  4. Используйте дыхание и мягкие упражнения.
  5. Наблюдайте за реакцией тела.

Популярные вопросы

Можно ли быстро уменьшить объём живота?

Да, если причина во вздутии, визуальные изменения возможны уже в тот же день.

Что работает лучше — вода или упражнения?

Самый заметный эффект даёт сочетание.

Кому стоит быть осторожным?

Тем, кто только начинает двигаться после длительного перерыва, важно выбирать щадящий темп.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы вода здоровье упражнения пищеварение
Новости Все >
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Гормон, который меняет внешность: признаки, при которых нельзя тянуть с обследованием
Проценты больше не радуют: рублёвые вклады стремительно теряют доходность
Усталость не проходит, тревога растет, сил нет: что на самом деле происходит с организмом
Когда хозяева идут на торг без споров: раскрыт календарь выгодной аренды квартир
Воспаления возвращаются снова и снова: ошибка, которую совершают при лечении кожи
Покупки в онлайне больше не будут дешёвыми: что подорожает на маркетплейсах
Сейчас читают
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Садоводство, цветоводство
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Болезнь без права на отдых: в Госдуме всплыл механизм, который навсегда изменит жизнь этих работников
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Быстрый подъём сил из бутылки: эффект даёт напиток, которому привыкли не доверять
Без завтрака день идёт наперекосяк: простой алгоритм, который включает аппетит утром
Риск до последнего старта: Олимпиада обернулась финальной травмой
Глава МВФ объявила временным ослабление доллара
Ключевая ставка готовится к развороту: февраль и март могут изменить кредитный рынок
Выход на мороз оборачивается насморком: причина не в простуде и не в иммунитете
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.